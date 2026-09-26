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9 खिलाड़ी, एक ही सरनेम... एशियन गेम्स में ओमान की क्रिकेट टीम ने खींचा सबका ध्यान

हॉन्ग कॉन्ग ने टॉस जीतकर पहले पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 121 रन बनाए. जवाब में ओमानी टीम निर्धारित 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 80 रन ही बना सकी. ओमान अब मलेशिया के खिलाफ उतरने जा रहा है. क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए उसके लिए यह मुकाबला अहम होगा.

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ओमान की टीम पहले मुकाबले में हॉन्ग कॉन्ग से हारी. (Photo: instagram/@omancricketofficial)
ओमान की टीम पहले मुकाबले में हॉन्ग कॉन्ग से हारी. (Photo: instagram/@omancricketofficial)

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में ओमान की मेन्स क्रिकेट टीम को हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ 41 रनों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मुकाबले के नतीजा से ज्यादा उसकी प्लेइंग इलेवन ने सुर्खियां बटोरीं. ओमान की टीम मैच में एक ही सरनेम वाले 7 खिलाड़ी के साथ मैदान पर उतरे. यही नहीं, पूरे स्क्वॉड में इस सरनेम के 9 खिलाड़ी मौजूद हैं.

25 सितंबर (शुक्रवार) को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए मुकाबले में सुफयान महमूद की कप्तानी वाली ओमानी टीम की प्लेइंग-11 में मोहम्मद अल बलूशी, शुऐब अल बलूशी, जुबैर अल बलूशी, वहीद अल बलूशी, ईसा अल बलूशी, नवीद अल बलूशी और फारिस अल बलूशी शामिल थे. यानी मैदान पर उतरने वाले 11 खिलाड़ियों में से 7 के नाम के साथ 'अल बलूशी' जुड़ा था. ओमान के स्क्वॉड में वसीम अल बलूशी और कैस अल बलूशी भी शामिल हैं, जिससे इस सरनेम वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या 9 हो जाती है.

टीम में 'अल बलूशी' खिलाड़ियों का जलवा
दिलचस्प बात यह रही कि ओमानी टीम के लिए बल्लेबाजी की शुरुआत भी अल बलूशी खिलाड़ियों ने ही की. मोहम्मद अल बलूशी, शुऐब अल बलूशी, जुबैर अल बलूशी और वहीद अल बलूशी ने क्रमशः नंबर 1 से 4 तक बल्लेबाजी की. हालांकि हॉन्ग कॉन्ग के गेंदबाजों के सामने इनमें से कोई बड़ी पारी नहीं खेल सका.

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शुऐब अल बलूशी ने 20 रन बनाए. जबकि मोहम्मद अल बलूशी 2, जुबैर अल बलूशी 0 और वहीद अल बलूशी सिर्फ 1 रन बना सके. नंबर-7 पर उतरे ईसा अल बलूशी ने सात रनों का योगदान दिया. गेंदबाजी में भी अल बलूशी सरनेम वाले 3 खिलाड़ियों ने कमाल कर दिखाया. मोहम्मद अल बलूशी, शुऐब अल बलूशी और नवीद अल बलूशी ने मिलकर हॉन्ग कॉन्ग के पांच विकेट हासिल किए. मोहम्मद अल बलू सबसे सफल बॉलर रहे और उन्होंने 17 रन देकर तीन विकेट झटके.

मोहम्मद अल बलूशी ने इसी साल ओमान के लिए टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. वह अब तक छह टी20I खेल चुके हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 81 रन है, जो उन्होंने 3 जून 2026 को बहरीन के खिलाफ बनाया था. शुऐब अल बलूशी भी छह टी20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं. इस 30 वर्षीय ऑलराउंडर के नाम पर 117 रन और चार विकेट दर्ज हैं.

जुबैर अल बलूशी ने भी छह टी20I खेले हैं, जबकि वहीद अल बलूशी ने हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया. उधर नवीद अल बलूशी ने पांच टी20I में सात विकेट लिए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/22 है, जो उन्होंने सिंगापुर के खिलाफ डेब्यू मैच में किया था. फारिस अल बलूशी ने दो टी20I मैच खेले हैं और उनके नाम पर 10 रन दर्ज हैं.

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