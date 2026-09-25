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Asian Games: गोल्ड जीतने का ख्वाब देख रही पाकिस्तानी टीम, कप्तान साहिबजादा फरहान ने बताया पूरा प्लान

साहिबजादा फरहान ने बताया कि एशियन गेम्स 2026 के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम करीब दो महीने पहले ही तैयार कर ली गई थी. ऐसे में खिलाड़ियों को एक साथ तैयारी करने का पर्याप्त समय मिला है. अब कप्तान की नजरें इस तैयारी को मैदान पर नतीजे में बदलने पर हैं.

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एशियन गेम्स में पाकिस्तान की निगाहें अच्छे प्रदर्शन पर, कप्तान फरहान का बड़ा बयान (Photo: AP)
एशियन गेम्स में पाकिस्तान की निगाहें अच्छे प्रदर्शन पर, कप्तान फरहान का बड़ा बयान (Photo: AP)

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में पाकिस्तानी मेन्स क्रिकेट टीम का सपना गोल्ड मेडल जीतने पर है. कप्तान साहिबजादा फरहान ने टूर्नामेंट से पहले साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी टीम किसी एक मुकाबले पर ध्यान देने के बजाय हर मैच को पूरी गंभीरता से खेलेगी. उनका कहना है कि पाकिस्तान को अगर स्वर्ण पदक जीतना है तो उसे टूर्नामेंट की शीर्ष टीमों को हराना होगा.

जापान में मौसम और परिस्थितियां पाकिस्तान से अलग हैं, लेकिन साहिबजादा फरहान के मुताबिक टीम ने इसके लिए पहले से तैयारी की है. पाकिस्तान में अभ्यास के दौरान जापान की परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया था. कप्तान ने कहा कि मौसम खिलाड़ियों के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए उनका ध्यान हर तरह की परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार रखने पर है.

साहिबजादा फरहान ने कहा, 'हमने पाकिस्तान में यहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अभ्यास किया है. परिस्थितियां और मौसम हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन खिलाड़ियों के तौर पर हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा.' एशियन गेम्स के लिए कप्तान बनाए गए फरहान ने इस जिम्मेदारी को अपने और अपने परिवार के लिए सम्मान बताया.
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साहिबजादा फरहान ने कहा कि अभी कप्तानी संभाले ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि जिम्मेदारी आसान है या मुश्किल. फरहान ने कहा कि कप्तान बनने से उनके खेलने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा. उनके मुताबिक, वह कप्तान हों या टीम के सामान्य खिलाड़ी, उनका खेल वही रहेगा और वह अपनी स्वाभाविक शैली के मुताबिक बल्लेबाजी करेंगे.
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साहिबजादा फरहान ने हैदर अली की फॉर्म की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि हैदर अच्छी लय में नजर आ रहे हैं. कप्तान ने यह भी कहा कि एशियन गेम्स की टीम में शामिल सभी खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन के आधार पर जगह बनाई है और उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव है. पाकिस्तान की टीम में कुछ नए चेहरे जरूर हैं, लेकिन फरहान का मानना है कि ये खिलाड़ी बड़े मंच पर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं.

भारत से मुकाबले पर क्या बोले फरहान?
एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान के बीच गोल्ड मेडल मैच होने की संभावना प्रबल है. हालांकि साहिबजादा फरहान ने कहा कि उनकी टीम का पूरा ध्यान सिर्फ भारत के खिलाफ मुकाबले पर नहीं है. पाकिस्तान हर मैच को बराबर महत्व देगा और उसका प्रयास हर मुकाबला जीतना होगा. उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ खेलने के लिए टीम तैयार रहेगी, लेकिन मैच से पहले किसी टीम को हराने का दावा करना सही नहीं है.

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साहिबजादा फरहान के मुताबिक, गोल्ड मेडल जीतने के लिए पाकिस्तान को शीर्ष टीमों के खिलाफ मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा. फरहान ने भविष्य में पाकिस्तानी टी20 टीम की फुलटाइम कप्तानी संभालने की इच्छा भी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें यह जिम्मेदारी दी जाती है तो वो इसे स्वीकार करेंगे.

एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तानी टीम: साहिबजादा फरहान (कप्तान), अब्दुल समद (उप-कप्तान), अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अली रजा, अराफात मिन्हास, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद वसीम जूनियर, साद मसूद, सैम अयूब, सुफयान मोकीम और उस्मान खान (विकेटकीपर).

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