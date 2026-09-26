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गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा! 14वें फ्लोर से गिरकर छात्रा की मौत

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित राजनगर रेसीडेंसी सोसायटी में शुक्रवार रात 14 साल की नौवीं कक्षा की छात्रा की 12वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई. परिजनों के मुताबिक, बच्ची बालकनी में कपड़े उतारने गई थी, तभी पैर फिसलने से वह नीचे गिर गई.

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हादसे से सोसाइटी में सनसनी. (File Photo: ITG)
हादसे से सोसाइटी में सनसनी. (File Photo: ITG)

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित राजनगर रेसीडेंसी सोसायटी में शुक्रवार रात 12वीं मंजिल से गिरकर नौवीं कक्षा की छात्रा की मौत हो गई. मृतका की उम्र करीब 14 वर्ष बताई गई है. वह फ्लैट नंबर 1208 में परिवार के साथ रहती थी और एक प्राइवेट स्कूल की छात्रा थी. शुरुआती जानकारी में परिजनों ने पुलिस को बताया कि बच्ची बालकनी में कपड़े उतारने गई थी और इसी दौरान पैर फिसलने से नीचे गिर गई. हालांकि, पुलिस हादसे के साथ अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 9 बजे थाना नंदग्राम को राजनगर रेसीडेंसी सोसायटी में एक बच्ची के 12वीं मंजिल से नीचे गिरने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही नंदग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस
बताया गया कि बच्ची के परिवार में माता-पिता के अलावा उसकी छोटी बहन और नाना-नानी भी रहते हैं. उसके पिता एरिक्सन कंपनी में इंजीनियर हैं और वर्क फ्रॉम होम करते हैं. घटना के बाद सोसायटी में भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच की और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. अभी मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है.

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सहायक पुलिस आयुक्त नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि पुलिस परिजनों से जानकारी जुटाने के साथ घटनास्थल की जांच कर रही है. हादसे समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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