किरदार के लिए मशहूर एक्टर ने मुंडवाया सिर, आईना देख खुद से हुई नफरत, बोला- मर गए

एक्टर रघुबीर यादव ने अपने लंबे करियर में कई ऐसे किरदार निभाए हैं, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया. लेकिन वेब सीरीज 'हुंकार: द रोर' में उनका किरदार इन सभी भूमिकाओं से काफी अलग है. इस सीरीज में वो सुनील चकोसी उर्फ ''बापजी' का रोल निभा रहे हैं. 'बापजी' एक मशहूर धर्मगुरु है, जिस पर 17 साल की लड़की के यौन शोषण का आरोप लगता है.

और पढ़ें

इस किरदार में पूरी तरह ढलने के लिए रघुबीर यादव ने अपना सिर मुंडवा लिया था. उन्होंने विग या नकली बालों का सहारा नहीं लिया. अपने इस बदले हुए लुक को देखकर वो खुद भी हैरान रह गए थे.

खुद से होने लगी नफरत

इंडिया टुडे संग बातचीत में रघुबीर यादव ने बताया- बापजी का किरदार निभाने के लिए खुद को शारीरिक तौर पर बदलना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पहली बार बिना बालों के खुद को देखा, तो उन्हें खुद से नफरत होने लगी थी.

एक्टर ने कहा, सच कहूं तो जब मैंने पहली बार खुद को बिना बालों के देखा, तो मुझे खुद से नफरत होने लगी थी. जैसे ही मैंने खुद को उस लुक में देखा, मैंने कहा- भाई, अब तो मर गए. फिर धीरे-धीरे यही बदलाव उन्हें बापजी के किरदार के करीब ले गया. रघुवीर कहते हैं कि बाल कटवाने के बाद उनके अंदर किरदार की सोच और व्यक्तित्व आने लगा था.

Advertisement

उन्होंने कहा- बाल कटवाने के बाद जो व्यक्तित्व मेरे ऊपर हावी हुआ, उसने मुझे इस किरदार को निभाने में बहुत मदद की. इससे मुझे किरदार का दर्द समझने और उसे अपने अंदर उतारने में मदद मिली. मुझे ये भी समझ आया कि कोई किरदार किस तरह एक अभिनेता पर हावी हो जाता है.

सच में मुंडवाया सिर

रघुबीर यादव ने कहा कि अगर आप विग पहनेंगे, तो आपको हर वक्त उसका एहसास होता रहेगा. ऐसे में वो चीज पूरी तरह असली नहीं लगती. किसी किरदार के लिए खुद में बदलाव करना और सिर्फ प्रोस्थेटिक लगाकर काम चलाना, दोनों में बहुत फर्क होता है. रघुबीर यादव से जब पूछा गया कि सिर मुंडवाने के बाद उनके बाल इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, तो उन्होंने इसका सीक्रेट बताया. वो कहते हैं कि हम बचपन से ही बालों में सरसों का तेल लगाते थे. साबुन से बाल धोते थे. यही मेरे घने बालों का सीक्रेट है.

रघुबीर यादव ने ये भी कहा कि हुंकार एक सीरीज है, जिसके सेट पर उन्हें बहुत अकेला महसूस हुआ. ‘हुंकार’ कोर्टरूम क्राइम ड्रामा सीरीज है. सीरीज शुक्रवार को जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो चुकी है.

---- समाप्त ----