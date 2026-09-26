‘पापा, आप ये क्यों कर रहे हो?’ झगड़ों से वीरेंद्र सहवाग के बच्चों को लगा डर, रिएलिटी शो करने से किया था मना

क्रिकेट की पिच पर बड़े-बड़े गेंदबाजों की हवा निकाल चुके वीरेंद्र सहवाग अब टीवी की दुनिया में नई पारी खेलने के लिए तैयार हैं. सहवाग जल्द ही ‘Rise and Fall 2’ होस्ट करते नजर आएंगे. शो के प्रीमियर से ठीक पहले उन्होंने अपनी नई जिम्मेदारी और परिवार के रिएक्शन को लेकर कई दिलचस्प बातें शेयर की हैं. सबसे ज्यादा मजेदार रहा उनके बच्चों का रिएक्शन.

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‘पापा, आप ये शो क्यों कर रहे हो?’

वीरेंद्र सहवाग ने बताया कि जब शो का प्रोमो सामने आया तो उनके बच्चों को पता चला कि पापा एक रियलिटी शो होस्ट करने वाले हैं. इसके बाद बच्चों ने उनसे सीधा सवाल कर डाला- ‘डैड, आप ये शो होस्ट करोगे? क्यों कर रहे हो? ये आपके लिए अच्छा नहीं है.’

बच्चों को शो में होने वाली लड़ाई और बहस की चिंता भी सताने लगी. सहवाग के मुताबिक, उनके बच्चों ने कहा कि उन्हें पता है शो में क्या-क्या होता है, वहां लड़ाई और बहस होते हैं. हालांकि, सहवाग ने बच्चों को समझाया कि उनके लिए भी ये एक नया चैलेंज है और उन्हें इसे करके देखना चाहिए.

पहले ऑफर मिलते ही सहवाग ने कर दिया था ‘ना’

दिलचस्प बात ये है कि सिर्फ बच्चों ने ही नहीं, खुद वीरेंद्र सहवाग ने भी शुरुआत में इस शो को होस्ट करने से इनकार कर दिया था. उन्होंने बताया कि जब उन्हें पहली बार ऑफर मिला तो उनका जवाब था- ‘नहीं, मैं होस्ट नहीं कर सकता.’

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इसके बाद टीम ने उन्हें शो के कुछ क्लिप्स दिखाए और समझाया कि यह लाइव शो नहीं है, बल्कि रिकॉर्डेड है. टीम ने उनकी सभी चिंताओं को दूर करने का भरोसा दिया. आखिरकार सहवाग ने इसे एक नए चैलेंज के तौर पर लेने का फैसला किया. अब सहवाग कहते हैं कि उन्हें पूरी टीम का काफी सपोर्ट मिल रहा है और वह उम्मीद कर रहे हैं कि इस नई पारी में भी दर्शकों को उनका अंदाज पसंद आएगा.

क्रिकेटर्स का एंटरटेनमेंट में नया दांव

सहवाग अकेले क्रिकेटर नहीं हैं जो मनोरंजन की दुनिया में हाथ आजमा रहे हैं. रोहित शर्मा, सौरव गांगुली, हरभजन सिंह और शिखर धवन जैसे क्रिकेटर भी अलग-अलग टीवी और रियलिटी शोज से जुड़ चुके हैं.

सहवाग का मानना है कि पहले क्रिकेटर्स के लिए इस तरह के मौके कम थे. उनके मुताबिक, पहले टीवी और फिल्मों से जुड़े कलाकारों को ही ऐसे शो होस्ट करने के मौके ज्यादा मिलते थे, लेकिन अब क्रिकेटर्स के लिए भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दरवाजे खुल रहे हैं. उन्होंने सौरव गांगुली का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने ‘दादागिरी’ से इस ट्रेंड की शुरुआत की थी और अब वह बंगाली ‘Bigg Boss’ भी कर रहे हैं.

37वें जन्मदिन पर क्रिकेट को कहा था अलविदा

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वीरेंद्र सहवाग ने 20 अक्टूबर 2015 को अपने 37वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया था. 1999 से 2015 तक चले अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में सहवाग ने क्रिकेट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई.

अब उनकी नई पारी क्रिकेट के मैदान पर नहीं, बल्कि कैमरे के सामने शुरू होने जा रही है. ‘Rise and Fall 2’ का प्रीमियर 26 सितंबर को Amazon पर होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस शो को लेकर उनके बच्चे शुरुआत में चिंतित थे, उसे होस्ट करते हुए सहवाग दर्शकों को कितना एंटरटेन कर पाते हैं.

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