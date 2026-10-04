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वैभव सूर्यवंशी को लेकर कप्तान श्रेयस अय्यर ने की बड़ी भविष्यवाणी, वेस्टइंडीज सीरीज से पहले खोला राज

एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब भारतीय टी20 टीम का अगला लक्ष्य वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीतना है. भारतीय टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर इस सीरीज से पहले कुछ जरूरी बातों का जिक्र किया है.

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अय्यर ने कही दिल की बात. (PHOTO: PTI)
अय्यर ने कही दिल की बात. (PHOTO: PTI)

भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले टीम की बल्लेबाजी करने के अंदाज और वैभव सूर्यवंशी को लेकर खुलकर बात की है. अय्यर ने साफ किया कि टीम का फोकस पहले सीरीज जीतना है.

युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए कप्तान अय्यर ने एक दिलचस्प राज खोला. उन्होंने बताया कि वैभव मैदान के बाहर बेहद शांत और शर्मीले स्वभाव के हैं, लेकिन जब वह मैदान पर उतरते हैं तो विरोधी गेंदबाजों के लिए किसी आंधी से कम नहीं होते.

श्रेयस ने कहा कि हम मैदान के बाहर वैभव से क्रिकेट के अलावा उनकी लाइफस्टाइल और परिवार के बारे में ज्यादा बात करते हैं, ताकि वह सहज महसूस कर सकें. वह मैदान के बाहर बहुत ही प्यारे और शांत स्वभाव के इंसान हैं, लेकिन मैदान पर बेहद आक्रामक और विध्वंसक बन जाते हैं. 

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अय्यर ने यह भी कहा कि अभी टीम में अनुभवी और वर्ल्ड कप विजेता ओपनर्स खेल रहे हैं. लेकिन सही समय आने पर वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट पर राज करेंगे और लंबे समय तक अपना दबदबा बनाएंगे.

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बिना डर के खेलने का मंत्र 

कप्तान अय्यर ने कहा कि वह अपनी टीम के खिलाड़ियों को अधिक स्वतंत्र और निडर देखना चाहते हैं. जब खिलाड़ी अपने अंदर के डर को निकालकर खुलकर खेलते हैं, तभी उनकी असली क्षमता बाहर आती है. उन्होंने कहा कि टीम में हर कोई एक-दूसरे की ढाल बनकर खड़ा है.

सीरीज जीतने पर फोकस 

कप्तानी के अपने नजरिए को साफ करते हुए अय्यर ने कहा कि मैदान पर उतरते ही उनकी पहली प्राथमिकता सीरीज जीतना होती है. शुरुआती मैचों से ही प्लेइंग इलेवन में लगातार प्रयोग करने से खिलाड़ियों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है, जो वह बिल्कुल नहीं चाहते.

खुद की बल्लेबाजी पर बोले अय्यर 

अपनी बल्लेबाजी के बारे में बात करते हुए श्रेयस ने कहा कि वह हमेशा परिस्थिति के हिसाब से खेलना पसंद करते हैं. अगर शुरुआती ओवरों में विकेट गिरते हैं, तो वह टीम के लिए एक मजबूत मंच तैयार करते हैं और गेंदबाजों पर दबाव बनाना जानते हैं.  
 

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