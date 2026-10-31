How to Get Glowing Skin: पार्लर का चक्कर छोड़ें, त्योहारों पर मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर लगाएं बेसन और हल्दी, दूध की तरह निखरेगा चेहरा

त्योहारों के सीजन में हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा दमकता और बेहद खूबसूरत नजर आए. लेकिन त्योहारों की तैयारियों और घर के कामों की व्यस्तता के बीच पार्लर जाकर घंटों बिताना और हजारों रुपये खर्च करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. इसके अलावा पार्लर में मिलने वाले केमिकल युक्त ब्लीच और फेशियल कई बार संवेदनशील त्वचा को नुकसान भी पहुंचा देते हैं.

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अगर आप भी इस बार बिना पार्लर जाए घर पर ही प्राकृतिक, सुरक्षित और दूध जैसा निखार पाना चाहती हैं, तो आपकी किचन में मौजूद मुल्तानी मिट्टी, बेसन और हल्दी का यह चमत्कारी उबटन/फेस पैक आपके बेहद काम आ सकता है. सदियों पुराना यह आयुर्वेदिक नुस्खा न सिर्फ चेहरे की गंदगी और टैनिंग को दूर करता है, बल्कि त्वचा को अंदर से साफ कर एक प्राकृतिक चमक भी देता है. आइए जानते हैं इसे बनाने और इस्तेमाल करने का सही तरीका.

आवश्यक सामग्री:

मुल्तानी मिट्टी पाउडर: 1 बड़ा चम्मच

बेसन: 1 बड़ा चम्मच

कस्तूरी हल्दी (या घर की हल्दी): चुटकी भर

कच्चा दूध या गुलाब जल: आवश्यकतानुसार (पेस्ट बनाने के लिए)

शहद (शुष्क/ड्राय स्किन वालों के लिए): आधा चम्मच

ग्लो बढ़ाने के लिए सीक्रेट ट्रिक्स:

ऑयली स्किन के लिए: अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो इस पैक को गुलाब जल या दही के साथ मिलाएं. यह एक्स्ट्रा ऑयल और कील-मुंहासों को दूर करेगा.

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ड्राय/शुष्क स्किन के लिए: अगर स्किन ड्राय है, तो इसमें पानी की जगह कच्चा दूध और थोड़ा सा शहद मिलाएं. इससे त्वचा में नमी बनी रहेगी और खिंचाव नहीं होगा.

बनाने और लगाने का तरीका:

फेस पैक बनाएं: एक साफ कांच या प्लास्टिक के बाउल में मुल्तानी मिट्टी, बेसन और चुटकी भर हल्दी मिलाएं. अब इसमें आवश्यकतानुसार कच्चा दूध या गुलाब जल डालकर एक स्मूथ और बिना गांठ वाला पेस्ट तैयार कर लें.

चेहरा साफ करें: फेस पैक लगाने से पहले अपने चेहरे को सादे पानी या माइल्ड फेसवॉश से अच्छी तरह धोकर सुखा लें.

फेस पैक लगाएं: अब इस तैयार पैक को ब्रश या उंगलियों की मदद से अपने चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं (आंखों के आसपास का हिस्सा छोड़ दें).

15-20 मिनट रखें: इस पैक को चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक सूखने दें (ध्यान रखें कि इसे पूरी तरह कड़क होने तक न सुखाएं, 80% सूखने पर ही धो लें).

धोने का तरीका: हाथों में थोड़ा सा पानी या गुलाब जल लेकर चेहरे पर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में 1-2 मिनट मसाज करें, फिर सादे पानी से चेहरा धो लें.

मॉइश्चराइजर लगाएं: चेहरा सुखाने के बाद कोई हल्का मॉइश्चराइजर या एलोवेरा जेल जरूर लगाएं.

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