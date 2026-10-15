scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जीत तय थी, फिर भी अर्शदीप पर बरसाईं शॉर्ट गेंदें! वेस्टइंडीज के गेंदबाज शमर जोसेफ पर भड़का ये क्रिकेटर

हैदराबाद टी20 में शमर जोसेफ की बॉडीलाइन गेंदबाजी सुर्खियों में रही. अब दोनों टीमें शनिवार को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में पांचवें और निर्णायक टी20 मुकाबले में आमने-सामने होंगी. इसी मैच से सीरीज के विजेता का फैसला होगा.

Advertisement
X
अर्शदीप सिंह हुए चोटिल, शमर जोसेफ ने नहीं दिखाई खेल भावना? (Photo: PTI)
अर्शदीप सिंह हुए चोटिल, शमर जोसेफ ने नहीं दिखाई खेल भावना? (Photo: PTI)

बुधवार (14 अक्टूबर) को भारत और वेस्टइंडीज के बीच हैदराबाद में खेले गए टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में शमर जोसेफ की गेंदबाजी चर्चा का विषय बन गई. वेस्टइंडीज ने यह मैच 24 रन से जीतकर पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी, लेकिन आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह के खिलाफ लगातार शॉर्ट गेंदें डालने के फैसले पर बंगाल के पूर्व क्रिकेटर श्रीवत्स गोस्वामी ने सवाल उठाए हैं.

श्रीवत्स गोस्वामी का मानना है कि जब भारत की जीत की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, तब शमर जोसेफ को अर्शदीप सिंह के शरीर को निशाना बनाकर गेंदबाजी करने के बजाय स्टम्प्स पर गेंद डालनी चाहिए थी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे खेल भावना के खिलाफ बताया.

भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 35 रनों की जरूरत थी और उसके पास सिर्फ एक विकेट बचा था. अर्शदीप सिंह स्ट्राइक पर थे, जबकि मयंक यादव दूसरे छोर पर मौजूद थे. ऐसे में वेस्टइंडीज की जीत लगभग तय मानी जा रही थी. शमर जोसेफ ने ओवर में अर्शदीप के खिलाफ शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल किया. इनमें से एक गेंद भारतीय तेज गेंदबाज के कंधे और बांह के आसपास लगी. दर्द के कारण अर्शदीप मैदान पर गिर पड़े, जिसके बाद फिजियो को मैदान पर आना पड़ा.
यह भी पढ़ें: IND vs WI: शाई होप का भारत में 'हिट शो'... 4 शतक से टीम इंडिया की बॉलिंग EXPOSE!

सम्बंधित ख़बरें

Shai Hope Century Tilak Varma
Tilak की एक चूक कैसे पड़ी टीम इंडिया पर भारी?
Shreyas Iyer India West Indies
West Indies से हार के बाद कप्तान अय्यर का बड़ा खुलासा
Abhishek Sharma Most Sixes
Abhishek Sharma ने तोड़ा Surya का बड़ा रिकॉर्ड
shreyas iyer
कप्तान श्रेयस अय्यर का छलका दर्द, इन पर फोड़ा हार का ठीकरा
abhishek sharma
अभिषेक ने बना दिया छक्कों का महारिकॉर्ड, सूर्यकुमार पीछे छूटे
Advertisement

कुछ देर बाद अर्शदीप सिंह ने दोबारा बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन शमर जोसेफ ने शॉर्ट गेंदें डालना जारी रखा. इसके बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने डगआउट से अर्शदीप को रिटायर्ड हर्ट होने का संकेत दिया. इसके साथ ही भारत की पारी समाप्त हो गई. जोसेफ के इस रवैये पर श्रीवत्स गोस्वामी ने नाराजगी जताई. उन्होंने लिखा, 'अर्शदीप के खिलाफ आखिरी तीन गेंदों पर शमर जोसेफ ने जो किया, वह मेरे लिए खेल भावना के खिलाफ है.'

श्रीवत्स गोस्वामी ने माना कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मुकाबला बेहद प्रतिस्पर्धी होता है, लेकिन उनके मुताबिक ऐसी स्थिति में गेंदबाज के पास दूसरा विकल्प भी था. उन्होंने आगे लिखा कि जोसेफ स्टम्प्स पर गेंदबाजी कर सकते थे, बजाय इसके कि वह बार-बार बल्लेबाज के शरीर की ओर शॉर्ट गेंदें डालते दिखाई दें. उनकी टिप्पणी के बाद मैच के अंतिम ओवर में जोसेफ की रणनीति चर्चा में आ गई. हालांकि, यह गोस्वामी की व्यक्तिगत राय है.

मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 247 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम 223 रनों तक ही पहुंच सकी और 24 रनों से मुकाबला गंवा दिया. इस जीत के साथ मेहमान टीम ने सीरीज 2-2 से बराबर कर ली. शमर जोसेफ अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और नियमित रूप से 140 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से गेंद डालते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिपके को चुभ गई अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन की बात, ट्विटर पर छिड़ी जुबानी जंग |
    UP में 12000 से ज्यादा पदों पर होगी श‍िक्षक भर्ती, आवेदन की लास्ट डेट आज, जानें क्या है नया? |
    Reliance Jio जल्द लाएगी अपना मेगा IPO, धमाकेदार एंट्री की तैयारी |
    Shadashtak Yog: 17 अक्टूबर से सूर्य-शनि का अशुभ योग! 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन, रहें सतर्क |
    'राम भगवान नहीं इंसान थे...', रामायण के इंटरनेशल प्रोमो ने चौंकाया, Video |
    नालासोपारा में जिम ट्रेनर आरिफ शेख के मोबाइल से म‍िले 30 अश्लील वीड‍ियोज, बड़े रैकेट का शक |
    Tilak Verma की एक चूक कैसे पड़ी टीम इंडिया पर भारी? |
    ऑस्ट्रेलिया में मिली मंजूरी, अब BCCI से आस... अनाया बांगड़ का सपना होगा पूरा? |
    क्या सुंदर बनने तुर्की जा रही हैं पाकिस्तानी लड़कियां? जानिए वहां ऐसा क्या है... |
    मां स्कंदमाता की आराधना के साथ सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
    Advertisement