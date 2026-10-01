भारत एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट सेमीफाइनल में गुरुवार को श्रीलंका के सामने है . यह मुकाबला निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होना है. इस मुकाबले से पहले भारतीय ओपनर संजू सैमसन ने नागोया की अनजान कंडीशंस को लेकर साफ कहा कि जब दोनों टीमों ने यहां ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है, तो किसी एक को इसका फायदा नहीं कहा जा सकता.

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सैमसन ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- हां, कंडीशंस थोड़ी अलग हैं. हमने नागोया में कभी मैच नहीं खेला है. हममें से ज्यादातर खिलाड़ी यहां पहली बार खेल रहे हैं. कई चीजें अनजान हैं और यही दूसरी टीम के साथ भी है.

उन्होंने आगे कहा कि दोनों टीमें यहां फ्रेश होकर उतरेंगी और असली कंडीशंस का पता मैदान पर उतरकर ही चलेगा. सैमसन के मुताबिक- यही तो मजा है, यहीं कोई भी टीम मुकाबला कर सकती है. हम यहां अच्छा क्रिकेट खेलने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.

भारत ने 2022 एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट का गोल्ड मेडल जीता था. टीम अब एक बार फिर उस सफलता को दोहराने के इरादे से उतरेगी. इस बीच भारत 2024 और 2026 में लगातार ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है.

नागोया की कंडीशंस को लेकर भारत को पहले ही एक झटका मिल चुका है. एशियन गेम्स से पहले जापान की जमीन पर खेले गए एकमात्र T20I में टीम को मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा था और बारिश के कारण मैच 5-5 ओवर का कर दिया गया था.

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Sanju Samson is ready for anything at the Asian Games in Nagoya 🙌



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भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में बिना गेंद फेंके मैच रद्द होने के बाद बेहतर रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बनाई. जापान में बारिश ने चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबलों को प्रभावित किया और कोई भी मैच नहीं हो सका. हालांकि, बुधवार को धूप निकलने से गुरुवार के मुकाबले को लेकर उम्मीद बढ़ी है.

बारिश के बीच भारतीय टीम ने खुद को तैयार रखने के लिए इंडोर एक्टिविटीज पर भी फोकस किया. सैमसन ने बताया कि टीम ने हर दिन अभ्यास की कोशिश की, ट्रेनिंग और जिम में कंडीशनिंग की. साथ ही खिलाड़ी साथ समय बिताकर क्रिकेट और टीम कॉम्बिनेशन पर चर्चा करते रहे.

उन्होंने कहा कि टीम लगातार मीटिंग कर रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर खिलाड़ियों को तुरंत मैच के लिए तैयार किया जा सके. सैमसन ने यह भी बताया कि बुधवार को मौसम साफ रहा, जिससे टीम को अभ्यास करने और अगले दिन की परिस्थितियों को समझने का मौका मिला.

अगर अचानक बारिश की वजह से यह मैच भी रद्द हो जाता है, तो भारत ऊंची रैंक वाली टीम होने के कारण फाइनल में पहुंच जाएगा.

कोहली को बताया प्रेरणा

विराट कोहली के वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले ODI में शतक लगाकर 15 हजार ODI रन पूरे करने पर भी सैमसन ने उनकी तारीफ की. कोहली इस आंकड़े तक पहुंचने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने हैं.

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सैमसन ने कहा कि भारतीय टीम में कोहली जैसा खिलाड़ी होना सौभाग्य की बात है. उनके मुताबिक, जब भी कोहली रन बनाते हैं, अभ्यास के लिए उतरते हैं या देश के लिए मैच खेलते हैं, तो यह टीम के खिलाड़ियों के लिए बड़ी प्रेरणा होती है. उनके साथ खेलने वाले हर खिलाड़ी को उनके प्रदर्शन से फायदा मिलता है.

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