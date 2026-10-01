scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Pitru Paksha 2026: श्राद्ध खत्म होने में बचे हैं सिर्फ कुछ दिन! भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना रुष्ट हो जाएंगे पितर

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष का पावन समय चल रहा है और श्राद्ध संपन्न करने के लिए अब गिने-चुने दिन ही बाकी हैं. हिंदू धर्म में पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म से जुड़े कुछ बेहद कड़े नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना हर वंशज के लिए अनिवार्य माना जाता है.

Advertisement
X
पितृ पक्ष 2026 (Photo: ITG)
पितृ पक्ष 2026 (Photo: ITG)

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष की शुरुआत हो चुकी है और अभी करीब श्राद्ध 9 दिन के रह गए है. हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का समय हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करने का सबसे पावन काल माना जाता है. इस दौरान किए जाने वाले तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्मों से पितृगण तृप्त होते हैं और अपने वंशजों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. हालांकि, शास्त्रों में श्राद्ध कर्म से जुड़े कुछ बेहद कड़े और पवित्र नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य माना जाता है. यदि श्राद्ध कर्म विधि-विधान और सही नियमों के तहत न किए जाएं, तो पितरों को तृप्ति नहीं मिलती. आइए जानते हैं कि श्राद्ध के दौरान किन जरूरी बातों और नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:

श्राद्ध कर्म का सही समय और पवित्र स्थान
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्राद्ध से जुड़े सभी मुख्य कार्य हमेशा दोपहर (अपराह्न काल) के समय ही करने चाहिए. श्राद्ध कर्म हमेशा अपनी निजी भूमि या किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर ही संपन्न करना चाहिए.

भोजन में किन चीजों का प्रयोग है सबसे उत्तम?

सम्बंधित ख़बरें

Pitra paksha 2026
रूस से बद्रीनाथ पहुंचे श्रद्धालु, ब्रह्मकपाल में किया पितरों का पिंडदान
pitru paksha 2026 shraddha food
पितृ पक्ष में बाहर का भोजन पाप है? जानिए क्या कहते हैं नियम
pitru paksha 2026
श्राद्ध में क्यों नहीं खाना चाहिए दूसरे के घर का भोजन? जानें
Aloo Tamatar Sabji Recipe (Photo: ITG)
पितृ पक्ष में बिना प्याज-लहसुन चटपटी आलू-टमाटर सब्जी, जानें तरीका
Pitra Paksha 2026
पितृपक्ष में 30 सितंबर का दिन खास, चतुर्थी-पंचमी का श्राद्ध होगा एकसाथ

श्राद्ध के दौरान बनने वाले भोजन में गाय के शुद्ध घी, दूध और दही का प्रयोग करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. इसके अलावा भोजन में जौ, मटर, कांगनी और विशेष रूप से काले तिलों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए. मान्यताओं के अनुसार, तिलों की मात्रा जितनी अधिक होती है, श्राद्ध उतना ही अक्षय फल देता है, क्योंकि तिल बुरी शक्तियों और पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं. साथ ही इस दौरान पवित्र 'कुशा घास' का भी विशेष महत्व होता है.

Advertisement

चांदी के बर्तनों का महत्व और दान

यदि सामर्थ्य हो, तो श्राद्ध कर्म के दौरान चांदी के बर्तनों का उपयोग करना और ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को चांदी का दान करना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है. इससे पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं.

ब्राह्मण निमंत्रण और भोजन कराने के खास नियम

- एक दिन पहले निमंत्रण 
श्राद्ध से ठीक एक दिन पहले ही ब्राह्मण को भोजन के लिए ससम्मान निमंत्रण दे आएं.

- पूर्वज के अनुसार चयन 
यदि आपके दिवंगत पूर्वज पुरुष हैं, तो पुरुष ब्राह्मण को भोजन कराएं. यदि पूर्वज महिला थीं, तो ब्राह्मण की पत्नी को भोजन कराएं. यदि महिला 'सौभाग्यवती' थीं, तो किसी सौभाग्यवती ब्राह्मण की पत्नी को ही भोजन का निमंत्रण देना चाहिए.

- भोजन परोसने का तरीका 
ब्राह्मण को दोनों हाथों से आदरपूर्वक भोजन परोसें. उन्हें कपड़े, ऊन, कुश या कंबल के आसन पर आरामदायक तरीके से बैठाएं.

- सुपात्र को भोजन 
श्राद्ध का भोजन केवल एक सुपात्र ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए, किसी अन्य जरूरतमंद को नहीं. भोजन के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा और वस्त्र अवश्य भेंट करें.

- पंचबलि भोग
श्राद्ध के दिन बनाए गए भोजन में से पंचबलि यानी गाय, देवता, कौओं, कुत्तों और चींटियों के निमित्त भोजन का हिस्सा जरूर अलग निकालना चाहिए. कुत्ते और कौओं का भोजन उन्हें ही डालना चाहिए, जबकि देवता और चींटियों के हिस्से का भोजन गाय को खिलाया जा सकता है.

Advertisement

- परिवार और संबंधियों से जुड़े जरूरी नियम
भोजन का क्रम: ब्राह्मण और पशु-पक्षियों को भोजन कराने के बाद ही घर के अन्य सदस्यों को भोजन ग्रहण करना चाहिए.

रिश्तेदारों का सत्कार 
यदि आपकी बहन, जमाई या भांजे एक ही नगर में रहते हैं, तो उन्हें भी श्राद्ध के दौरान घर बुलाकर भोजन जरूर कराना चाहिए. ऐसा न करने से पितर और देवता दोनों रुष्ट हो सकते हैं.

जरूरतमंद की मदद 
श्राद्ध के दिन यदि कोई भूखा या भिखारी द्वार पर आ जाए, तो उसे कभी खाली हाथ न भेजें, बल्कि आदरपूर्वक भोजन जरूर कराएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    त्योहारों से पहले बड़ा झटका, इतना महंगा हुआ कमर्शियल LPG सिलेंडर |
    IND vs WI 2nd ODI: 406 का टारगेट देख प्रेशर में आ गए थे कैप्टन ग‍िल, 240 पर पलट दिया गेम, ऐसे आई गुवाहाटी में टीम इंड‍िया की जीत |
    Optical Illusion: एक के अंदर छिपी हैं कई बिल्लियां! क्या आप तस्वीर में सभी को गिन सकते हैं? |
    Rule Change 1st October: LPG सिलेंडर महंगा... डीजल-ATF पर टैक्स घटा, आज से देश में लागू हुए ये 10 बड़े बदलाव |
    चाकूबाजी में घायल पायलट स्मित मच्छार की कैसी है तबीयत... अब कहां चल रहा है इलाज? |
    एक बोल्ट में आई दिक्कत, 28.6 लाख कारों को कंपनी ने बुलाया वापस... क्या है मामला |
    Dupahiya Season 2 Review: पेपर लीक-5G जैसी समस्याओं के साथ लौटा दुपहिया, मजेदार है सीरीज, नहीं करेगी बोर |
    बाइक रोकी तो 9 किलो गांजा मिला, कार में 100 और गाड़ी में 263 KG... तेलंगाना में पकड़ी गई 1.82 करोड़ की खेप! |
    भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी के फैन हुए नेतन्याहू और ट्रंप |
    फटी-पुरानी चादरों को ना समझें बेकार! घर में 7 तरीकों से करें इस्तेमाल, बचेंगे पैसे
    Advertisement