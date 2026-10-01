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'सेल्फ डिफेंस के लिए एयर पिस्टल रखो', खुशबू पाटनी की सलाह पर क्यों छिड़ी बहस?

पूर्व आर्मी ऑफिसर मेजर खुशबू पाटनी ने महिलाओं को CO2 एयर पिस्टल रखने और उसे चलाने की ट्रेनिंग लेने की सलाह दी थी. जिसपर कई लोगों ने आपत्ति जताई है. जानें ऐसा क्यों..

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खुशबू पाटनी की मांग पर हंगामा क्यों बरपा? (Photo: Social Media)
खुशबू पाटनी की मांग पर हंगामा क्यों बरपा? (Photo: Social Media)

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन और पूर्व आर्मी ऑफिसर मेजर खुशबू पाटनी अपनी बात को खुलकर रखने के लिए जानी जाती हैं. वो बेबाक होकर मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं. हाल ही में खुशबू ने वुमन सेफ्टी को लेकर एक वीडियो शेयर किया था. उन्होंने लड़कियों को CO2 एयर पिस्टल रखने और उसे चलाने की ट्रेनिंग लेने की सलाह दी थी. ताकि वो अपनी सेफ्टी को लेकर किसी और के भरोसे ना रहे.

खुशबू की मांग है रिस्की?

खुशबू की ये मांग महिलाओं के हित में और उनकी भलाई के लिए थी. कईयों ने उनकी इस पहल की तारीफ की थी. लेकिन एयर पिस्टल को सेल्फ-डिफेंस के तौर पर यूज करने को लेकर बहस छिड़ गई है. कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों और डिफेंस एक्सपर्ट्स ने CO2 एयर पिस्टल रखने की सलाह पर सवाल उठाए हैं. उनके मुताबिक, आम नागरिक को CO2 एयर पिस्टल रखने की फैसिलिटी देना खतरनाक और रिस्की साबित हो सकता है. उनका कहना है कि बिना सही ट्रेनिंग के एयर पिस्टल रखना गलत हो सकता है. इससे परेशानी सुलझने के बजाय बढ़ सकती है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एयर पिस्टल को बिना ट्रेनिंग के रखना या उसका इस्तेमाल करना रिस्की फैसला है. क्योंकि ये कोई खिलौना नहीं है. एक्सपर्ट्स ने वीडियो में खुशबू के ट्रिगर हैंडलिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं. रिटायर्ड विंग कमांडर पुष्कल विजय द्विवेदी ने खुशबू के ट्रिगर डिसीप्लेन को लेकर विरोध जताया है. वहीं रिटायर्ड मेजर मणिक एम. जॉली ने महिलाओं को एयर पिस्टल की जगह पेपर स्प्रे जैसे ऑप्शन रखने का सुझाव दिया है. 

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क्यों उठाई थी खुशबू ने ये मांग?

दिशा की बहन खुशबू अक्सर सेल्फ डिफेंस को लेकर बात करती हैं. इंस्टा पर महिलाओं को आत्मरक्षा के तरीके भी बताती हैं. लेकिन एयर पिस्टल रखने की सलाह खुशबू ने बिहार के जमुई में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की घिनौनी घटना के बाद दी थी. उन्होंने इंस्टा वीडियो में Glock 17 Gen 4 मॉडल पर आधारित .177 एयर पिस्टल दिखाई. खुशबू ने इस बात पर जोर दिया कि ये एयर पिस्टल खिलौना नहीं है. इसे सिर्फ सेल्फ डिफेंस के वक्त यूज करना है. उन्होंने महिलाओं से क्लियर कहा था कि इसे चलाने से पहले ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है. 

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