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PAK vs SL: ट्रिपल सेंचुरी के बाद अब वनडे में सलमान अली आगा ने काटा गदर, कप्तानी छिनने के बाद ठोका तूफानी शतक

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे ट्राई सीरीज के पहले मैच में सलमान अली आगा ने शतक जड़कर सुर्खियां बटोरने का काम किया. सिर्फ 90 गेंदों में 107 रनों की तूफानी पारी खेलकर सलमान ने पाकिस्तान को इस मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

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सलमान अली आगा ने किया कमाल. (PHOTO: AP)
सलमान अली आगा ने किया कमाल. (PHOTO: AP)

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर सलमान अली आगा ने चयनकर्ताओं के फैसलों पर अपने बल्ले से करारा जवाब दिया है. हाल ही में टेस्ट टीम से ड्रॉप किए जाने और टी20 टीम की कप्तानी से हटाए जाने के बाद सलमान ने अपनी शानदार फॉर्म दिखाते हुए वनडे क्रिकेट में करियर का सबसे तेज शतक जड़ दिया है. 

श्रीलंका के खिलाफ खेली गई सलमान की यह धमाकेदार पारी सुर्खियों में आ गई है. रावलपिंडी में खेले जा रहे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम एक समय मुश्किल में थी, लेकिन सलमान अली आगा ने मोर्चा संभालते हुए मैदान पर गदर मचा दिया. 

उन्होंने महज 90 गेंदों में 10 शानदार चौकों और 1 छक्के की मदद से 107 रनों की आतिशी शतकीय पारी खेली. सलमान की इस शानदार पारी के दम पर ही पाकिस्तान की टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही और पहले खेलते हुए बोर्ड पर 305 रन बनाए.

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आलोचकों को दिया करारा जवाब

सलमान अली आगा का यह प्रदर्शन उनके लिए बेहद खास है क्योंकि पिछले कुछ समय से उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार झटके मिल रहे थे. इंग्लैंड दौरे के दौरान उन्हें पाकिस्तान की टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था. 

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इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने उन्हें टी20 टीम की कप्तानी से भी हटा दिया और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज की टीम से भी उनका पत्ता काट दिया था. इन तमाम असफलताओं और चयनकर्ताओं के निराशाजनक फैसलों के बाद सलमान ने घरेलू क्रिकेट में भी रनों का अंबार लगाया था. 

प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-I टूर्नामेंट में किंग्समैन एकेडमी के लिए खेलते हुए उन्होंने नाबाद 300 रनों की ऐतिहासिक तिहरी शतकीय पारी खेली थी. अब वनडे में मौका मिलते ही उन्होंने अपने अपना सबसे तेज शतक जड़ एक बार फिर खुद को साबित करने का काम किया है. 

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