मेष

धैर्य से काम करने का दिन है. लोगों से मतभेद हो सकता है. मन में नेगेटिव विचार ना पालें. अपना मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें. चोट का भय रहेगा. व्यापार में उधार लेनदेन से बचें.

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जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

वृष

परिवार की परेशानी दूर होगी. सेहत को लेकर सावधान रहना होगा. सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. प्रोफेशन के मामले में जल्दबाजी में फैसले ना करें. मेहनत का फल प्राप्त होगा. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- गुस्से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- किसी गरीब को भोजन कराएं

मिथुन

आपका पराक्रम बढ़ेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे. अनजान लोगों से मुलाकात होगी. मन की टेंशन दूर होगी. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. व्यापार में ज्यादा निवेश से बचें.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें



कर्क

वाणी का प्रयोग सावधानी से करें. यात्रा से लाभ का योग है. कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें. मन की परेशानी दूर होगी. नौकरी में परिवर्तन का विचार बनेगा. व्यापार में धन आगमन के रास्ते बनेंगे.

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जरूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- आसमानी

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

सिंह

अधूरे कार्य पूरे होंगे. कहीं दूर से शुभ समाचार मिलेगा. शत्रु परास्त होंगे. कर्ज लेकर कोई काम ना करें. संतान से सुख मिलेगा. व्यापार में नुकसान हो सकता है.



जरूरी टिप- सेहत पर ध्यान दें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

कन्या

कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. परिवार की समस्याएं हल होंगी. रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. संतान के भविष्य को लेकर चिंता रहेगी. व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- गोल्डन कलर

उपाय- चीटिंयों को आटा और गुड़ खिलाएं

तुला

आपका सम्मान और बढ़ेगा. नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी. किसी के कहने पर विचार ना बदलें. प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनेगी. धन लाभ के रास्ते खुलेंगे. व्यापार में स्थिति मजबूत होगी.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

वृश्चिक

उधार लेनदेन से बचें. अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे. वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें. मन उत्साहित रहेगा.

स्वास्थ्य ठीक रहेगा. व्यापार में उन्नति के रास्ते बनेंगे.

जरूरी टिप- गुस्से से बचें

शुभ रंग- लाल

उपाय- किसी गरीब को आटे का दान करें

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धनु

विदेश से संबंधित काम बनेंगे. मन की चिंता दूर होगी. छात्रों को पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना होगा. करियर से जुड़े फैसले सावधानी से करें. किसी को उधार पैसा ना दें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- अलर्ट रहें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

मकर

कार्यों के नतीजे अनुकूल होंगे. अनजान लोगों से मुलाकात होगी. धन लाभ के योग हैं. आपके खर्चे भी अचानक बढ़ेंगे. यात्रा से लाभ होगा. व्यापार में बढ़त देखने को मिलेगी.

जरूरी टिप- आलस्य ना करें

शुभ रंग- आसमानी

उपाय-किसी गरीब को भोजन कराएं

कुंभ

लड़ाई झगड़े में फंसने से बचें. करियर से संबंधिता समस्या हल होगी. जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें. बड़ा निवेश आज करने से बचें. सेहत पर ध्यान देना होगा. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

मीन

लोगों से उलझने से बचें. हर काम सावधानी से करें. महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी. अपने खर्चों को कंट्रोल करें. ऐसा कोई काम ना करें की टेंशन और बढ़े. व्यापार में सावधानी से निवेश करें.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- मरून

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

आज का उपाय

यदि शनि की साढ़ेसाती से परेशान हैं तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें. हनुमान जी की आरती करें. गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को लगाएं. 11 गरीबों को प्रसाद बांटें. हनुमान जी से प्रार्थना करें.

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