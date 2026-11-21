भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेस‍िन र‍िजर्व में खेला जा रहा है. आज (21 नवंबर) इस मुकाबले का तीसरा दिन है. भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 159/1 के स्कोर से आगे बल्लेबाजी करने उतरी है. केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल नॉटआउट बल्लेबाज हैं.

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मुकाबले में मेजबान टीम न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रनों पर सिमट गई थी. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था. भारत-न्यूजीलैंड मैच में तीसरे दिन के खेल से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

ऐसी रही है भारत की पहली पारी

भारतीय टीम की पहली पारी में शुरुआत शानदार रही. यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने 130 रनों की ओपनिंग साझेदारी की. यशस्वी ने 89 गेंदों पर 85 रन बनाए, जिसमें 16 चौके शामिल रहे. यशस्वी का विकेट मैट हेनरी ने चटकाया. यशस्वी के आउट होने के बाद राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने मोर्चा संभाला. दोनों ने भारतीय टीम को कोई और नुकसान नहीं होने दिया. राहुल ने 5 चौके की मदद से 99 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया.

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भारत की पहली पारी का स्कोरकार्ड:

विकेट पतन: 1-130 (यशस्वी जायसवाल, 27.5 ओवर)

न्यूजीलैंड की पहली इनिंग्स: न‍िकोल्स-फ‍िल‍िप्स के शतक, बुमराह का 'चौका'

न्यूजीलैंड के लिए पहली पारी में हेनरी निकोल्स ने 335 गेंदों पर नाबाद 175 रन बनाए, जिसमें 21 चौके शामिल रहे. वहीं ग्लेन फिलिप्स ने 216 गेंदों पर 118 रनों का योगदान दिया. न्यूजीलैंड ने 70 रनों के स्कोर तक पांच विकेट गंवा दिए थे. यहां से निकोल्स और फिलिप्स के बीच छठे विकेट के लिए हुई 216 रनों की साझेदारी ने कीवियों की वापसी कराई. भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके. वहीं आकाश दीप ने तीन और अंशुल कम्बोज ने दो शिकार किए.प्रसिद्ध कृष्णा को सिर्फ एक विकेट हासिल हुआ.

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न्यूजीलैंड की पहली पारी का स्कोरकार्ड: 368/10 (120.6 ओवर)

बल्लेबाज विकेट रन टॉम लैथम बोल्ड जसप्रीत बुमराह 0 डेवोन कॉन्वे कॉट ऋषभ पंत बोल्ड अंशुल कम्बोज 4 हेनरी निकोल्स नाबाद 175 रचिन रवींद्र कॉट ऋषभ पंत बोल्ड आकाश दीप 15 डेरिल मिचेल कॉट यशस्वी जायसवाल बोल्ड जसप्रीत बुमराह 1 टॉम ब्लंडेल कैच शुभमन गिल बोल्ड जसप्रीत बुमराह 5 ग्लेन फिलिप्स बोल्ड आकाश दीप 118 नाथन स्मिथ LBW प्रसिद्ध कृष्णा 14 काइल जेमिसन कॉट केएल राहुल बोल्ड आकाश दीप 11 मैट हेनरी LBW जसप्रीत बुमराह 1 जैकब डफी कॉट ऋषभ पंत बोल्ड अंशुल कम्बोज 4

विकेट पतन: 1-2 (टॉम लैथम, 0.3 ओवर), 2-12 (डेवोन कॉन्वे, 3.2 ओवर), 3-51 (रचिन रवींद्र, 19.1 ओवर), 4-52 (डेरिल मिचेल, 20.6 ओवर), 5-70 (टॉम ब्लंडेल, 28.2 ओवर), 6-286 (ग्लेन फिलिप्स, 93.6 ओवर), 7-318 (नाथन स्मिथ,109.1 ओवर), 8-343 (काइल जेमिसन, 115.1 ओवर), 9-348 (मैट हेनरी, 116.5 ओवर), 10-368 (जैकब डफी, 120.6 ओवर)

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मुकाबले में न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, काइल जैमिसन और जैकब डफी.

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मुकाबले में भारत की प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा, अंशुल कम्बोज और जसप्रीत बुमराह.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 65 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 22 मैचों में जीत हासिल की. जबकि न्यूजीलैंड ने 16 मैच जीते. वहीं 27 टेस्ट मैच ड्रॉ पर भी छूटे. यानी टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम का पलड़ा कीवियों पर भारी रहा है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड (h2h)

कुल टेस्ट मैच: 65

भारत ने जीते: 22

न्यूजीलैंड ने जीते: 16

ड्रॉ रहे: 27

भारत का फुल स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कम्बोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और गुरनूर बरार.

न्यूजीलैंड का फुल स्क्वॉड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, काइल जेमिसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट और विल यंग.

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