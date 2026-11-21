दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर मैरी कॉम के खिलाफ उनके पूर्व पति की ओर से दायर आपराधिक मानहानि केस में प्री-कॉग्निजेंस नोटिस जारी किया है. पूर्व पति ने आरोप लगाया है कि मैरी कॉम ने एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ झूठी और अपमानजनक टिप्पणी की थी.

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करोंग ओंखोलर ने 6 अक्टूबर को यह शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि इसी साल 11 जनवरी को प्रसारित एक टेलीविजन प्रोग्राम में मैरी कॉम ने ये बातें कही थीं.

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शिवम गुप्ता ने ओंखोलर के प्री-समनिंग सबूत पूरे होने का संज्ञान लेते हुए यह नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर तय की है.

शिकायत के मुताबिक, बड़ी संख्या में दर्शकों के बीच प्रसारित बयानों में ओंखोलर को बेईमान, बेवफा, बेरोजगार और आर्थिक रूप से बॉक्सर पर निर्भर दिखाया गया.

ओंखोलर ने यह भी आरोप लगाया कि इन टिप्पणियों में उन पर मैरी कॉम के बैंक खातों से पैसे की हेराफेरी करने और अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया.

शिकायतकर्ता का कहना है कि ये सभी आरोप झूठे थे और इनसे एक पति और पिता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है.

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