मुंबई की कोलाबा पुलिस ने नेवल डॉकयार्ड में काम करने वाले एक 21 साल के अप्रेंटिस को गिरफ्तार किया है. उस पर कथित तौर पर सोशल मीडिया पर भारतीय नौसेना के ठिकानों की संवेदनशील तस्वीरें और वीडियो अपलोड करने का आरोप है. जांचकर्ताओं को शक है कि प्रतिबंधित कंटेंट शेयर करने के लिए इस्तेमाल किए गए ऑनलाइन अकाउंट का पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से कनेक्शन हो सकता है, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सीमा-पार कनेक्शन की जांच की जा रही है.

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इस बीच, आरोपी की पहचान बंटी रामप्रकाश मीणा के रूप में हुई है, जो राजस्थान के करौली जिले का रहने वाला है. यह गिरफ्तारी मुंबई पुलिस की सोशल मीडिया डिजिटल लैब को मिले एक इनपुट के बाद हुई, जिसमें एक इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए संवेदनशील डिफेंस इमेजरी सर्कुलेट होने की बात सामने आई थी.

टेक्निकल सर्विलांस और डिजिटल ट्रैकिंग की मदद से जांचकर्ताओं ने इंस्टाग्राम अकाउंट का पता लगाया. इसके बाद 20 नवंबर को बंटी रामप्रकाश मीणा को कस्टडी में ले लिया गया.

गिरफ्तारी के बाद मीणा के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. लोकल कोर्ट में पेश किए जाने पर कोर्ट ने उसे आगे की पूछताछ के लिए 23 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.

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जारी जांच के तहत, पुलिस मीणा के इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप अकाउंट्स, चैट हिस्ट्री और दूसरे डिजिटल फुटप्रिंट्स को बारीकी से खंगाल रही है ताकि यह पता चल सके कि इस कथित सिक्योरिटी ब्रीच में और लोग भी शामिल थे या नहीं.

अधिकारी उसका मोबाइल फोन, सिम कार्ड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए जब्त कर रहे हैं.

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