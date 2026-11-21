क्रिकेट के मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी ने न जाने कितने यादगार पल दिए हैं. कभी अपने हेलिकॉप्टर शॉट से गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाकर, कभी आखिरी ओवर में छक्का जड़कर और कभी अपनी खामोशी से करोड़ों दिल जीतकर. उनकी कप्तानी में भारत ने विश्व क्रिकेट की बड़ी ट्रॉफियां जीतीं. चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी उन्होंने ऐसी विरासत बनाई, जिसे भुलाना आसान नहीं होगा.

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लेकिन मेरी यादों में धोनी की एक तस्वीर ऐसी भी है, जिसका किसी ट्रॉफी, किसी शतक या किसी छक्के से कोई वास्ता नहीं. यह तस्वीर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. सामने भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बैठे हैं और मेरे मोबाइल पर आए एक फोन कॉल का जवाब खुद दे रहे हैं.

धोनी अब बतौर आईपीएल खिलाड़ी मैदान पर नजर नहीं आएंगे. चेन्नई सुपर किंग्स के मेंटर की भूमिका में उनकी नई पारी शुरू हो रही है. उनके करोड़ों प्रशंसकों के लिए यह भावुक मौका है. मेरे लिए भी उस याद को फिर से ताजा करने का अवसर है, जिसे करीब 16 साल बाद भी भुला नहीं पाया हूं. उस दिन धोनी ने कुछ ऐसा किया था, जिसने मुझे एक पल के लिए डरा दिया था और बाद में जिंदगी भर के लिए एक यादगार किस्सा दे दिया.

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मोहाली में टेस्ट मैच से एक दिन पहले...

बात 2010 की है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मोहाली के पीसीए स्टेडियम में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला (1 अक्टूबर से) खेला जाना था. मैच की पूर्व संध्या पर भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मीडिया से बातचीत करनी थी. उस दौर में धोनी भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित चेहरों में से एक थे. उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करना किसी भी खेल पत्रकार के लिए खास अनुभव होता था.

प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले पीसीए सचिव ने सभी पत्रकारों से अपने मोबाइल फोन की रिंगटोन म्यूट रखने का आग्रह किया था. दरअसल, उस दौर में भी पत्रकार मोबाइल फोन से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें रिकॉर्ड करते थे. मैं भी वहां मौजूद था. धोनी सामने बैठे थे और पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे. सब कुछ सामान्य चल रहा था. तभी अचानक सामने टेबल पर रखा मेरा मोबाइल फोन बजने लगा.

एक पल के लिए मैं असहज हो गया. मुझे अहसास हुआ कि फोन की रिंगटोन म्यूट करना तो भूल ही गया था. प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच मोबाइल की घंटी बजना और वह भी भारतीय कप्तान के सामने, किसी पत्रकार के लिए अच्छी स्थिति नहीं थी. मैं कुछ सोच पाता, उससे पहले ही धोनी ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं फोन उठा लूं.

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धोनी ने खुद संभाल लिया मेरा फोन!

मैं भला उन्हें कैसे रोक सकता था! आखिरकार धोनी ने फोन उठा लिया. लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी. धोनी ने खुद दूसरी तरफ से आ रही आवाज सुनी और बेहद सहज अंदाज में कह दिया- 'आपने जिन्हें फोन किया है, वह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यस्त हैं.'

महज 30 सेकंड का यह वाकया था, लेकिन धोनी के सहज और मददगार स्वभाव की ऐसी छाप छोड़ गया, जो आज भी यादों में ताजा है.

जरा उस पल की कल्पना कीजिए. सामने देश का कप्तान बैठा हो और वह आपके मोबाइल पर आए फोन का जवाब दे रहा हो! मैं तो एक पल के लिए डर ही गया था. समझ नहीं आ रहा था कि इस अप्रत्याशित स्थिति पर क्या प्रतिक्रिया दूं. एक तरफ धोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और दूसरी तरफ मेरे फोन पर आए कॉल का जवाब खुद धोनी दे रहे थे.

उनके चेहरे पर न कोई नाराजगी थी, न कोई झुंझलाहट. उन्होंने इतने सहज अंदाज में यह बात कही, मानो यह उनके लिए कोई बड़ी बात ही न हो. यही धोनी की खासियत थी. बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी के बीच भी उनका सहज और शांत व्यवहार लोगों को प्रभावित कर जाता था.

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5 अक्टूबर, 2010: यह वही मोहाली टेस्ट था, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक विकेट से रोमांचक शिकस्त दी थी. उस यादगार जीत के नायक वीवीएस लक्ष्मण रहे थे, जिन्होंने दबाव के बीच बेशकीमती पारी खेलकर भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाया था. (Photo: Getty)

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दूसरी तरफ से आ रही थी अपने ही अखबार के साथी की कॉल

इस पूरे वाकये का एक और दिलचस्प पहलू था. दरअसल, दूसरी तरफ से फोन हमारे अखबार के वरिष्ठ स्पोर्ट्स रिपोर्टर उमेश शर्मा का था. हम दोनों उस समय एक ही अखबार में काम करते थे. वह किसी अपडेट के सिलसिले में मुझसे संपर्क करना चाह रहे थे. उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनका फोन सीधे भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तक पहुंच जाएगा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो मैंने उमेश शर्मा को पूरा किस्सा सुनाया. यह जानकर वह भी चौंक गए कि फोन पर दूसरी तरफ से खुद महेंद्र सिंह धोनी ने जवाब दिया था. जिस शख्स से बात करने के लिए उन्होंने फोन मिलाया था, उसकी जगह भारतीय कप्तान की आवाज सुनने को मिली थी. उनके लिए भी यह किसी हैरान कर देने वाले अनुभव से कम नहीं था.

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मेरे लिए यह सिर्फ एक मजेदार घटना नहीं थी. इसमें धोनी के व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू था, जिसे पाठकों तक पहुंचाना जरूरी लगा. मैंने धोनी के इस सहज व्यवहार पर खबर भी लिखी थी. एक तरफ देश का कप्तान, जिसके सामने पत्रकारों के सवालों की झड़ी लगी थी, दूसरी तरफ एक पत्रकार का बजता मोबाइल. धोनी ने उस छोटी-सी परिस्थिति को जिस सहजता से संभाला, वही बात मेरे लिए खास बन गई.

कुछ यादें स्कोरकार्ड में दर्ज नहीं होतीं

धोनी के क्रिकेट करियर की बात होगी तो उनके नाम दर्ज रिकॉर्ड और उपलब्धियां हमेशा चर्चा में रहेंगी. भारत को टी20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और चैम्पियंस ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान के रूप में उन्हें याद किया जाएगा. आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को कई बार चैम्पियन बनाने से लेकर मुश्किल परिस्थितियों में मैच का रुख पलटने तक, उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी.

लेकिन एक खेल पत्रकार के तौर पर मैं जानता हूं कि क्रिकेट की कुछ सबसे खूबसूरत यादें स्कोरकार्ड में दर्ज नहीं होतीं. वे किसी मैच की आखिरी गेंद, किसी खिलाड़ी के शतक या किसी टीम की जीत से नहीं जुड़ी होतीं. वे उन छोटे-छोटे लम्हों में छिपी होती हैं, जब कोई बड़ा खिलाड़ी अपने व्यवहार से आपको अपना मुरीद बना लेता है.

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मोहाली की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी ने शायद कुछ सेकंड ही मेरे फोन पर बात की होगी. उनके लिए यह रोजमर्रा की जिंदगी का एक मामूली-सा पल रहा होगा. संभव है कि उन्हें यह घटना याद भी न हो. लेकिन मेरे लिए वह कुछ सेकंड आज भी अनमोल हैं.

आज जब धोनी के बतौर आईपीएल खिलाड़ी सफर का अंत हो रहा है, तो उनके मैदान पर उतरने, बल्ला घुमाने और आखिरी क्षणों तक मैच का रुख बदलने वाले अंदाज की कमी जरूर खलेगी. चेन्नई के पीले रंग में उनकी मौजूदगी और दर्शकों का 'धोनी-धोनी' का शोर भी याद आएगा.

मगर मेरी यादों में उनका एक और रूप हमेशा जिंदा रहेगा. मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने बैठे वह कप्तान, जिन्होंने मेरे सामने मेरा फोन उठाया और दूसरी तरफ से आए कॉल का जवाब दिया.

धोनी ने उस दिन कोई मैच नहीं जिताया था, कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया था. लेकिन एक पत्रकार को ऐसा लम्हा दे दिया, जो 16 साल बाद भी उसके जेहन में ताजा है. मैदान पर उनकी पारी भले ही खत्म हो रही है, लेकिन मेरी यादों में धोनी का यह छोटा-सा लम्हा कभी आउट नहीं होगा.

मोहाली में माही से एक और यादगार मुलाकात...

मोहाली में उनसे जुड़ी एक और यादगार मुलाकात की तस्वीर मेरे पास आज भी महफूज है. साल 2011 में मोहाली में आईपीएल के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मुकाबले से पहले उनसे मुलाकात हुई थी. इसी दौरान महेंद्र सिंह धोनी से बातचीत का मौका मिला. इस तस्वीर में मैं उनसे कुछ कह रहा हूं और माही बड़े ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं. उनके चेहरे पर न कोई जल्दबाजी दिख रही है और न ही किसी तरह की औपचारिकता. 2010 के बाद 2011 में मोहाली में यह आमने-सामने की मुलाकात... धोनी से जुड़ी ये दोनों घटनाएं मेरे खेल पत्रकारिता के सफर की ऐसी यादें हैं, जो वक्त के साथ और भी खास होती गई हैं.

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