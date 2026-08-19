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अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी सानिया बनीं जानवरों की 'डॉक्टर', म‍िला वेटरनरी टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट... सारा ने भी किया रिएक्ट

अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी सानिया चंडोक ने वेटरनरी टेक्नीशियन के तौर पर खास उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने WVS (Worldwide Veterinary Service) के एबीसी प्रोग्राम के जरिए यह सर्ट‍िफ‍िकेशन हासिल किया. सानिया ने इंस्टाग्राम पर जानवरों की देखभाल करते हुए तस्वीर शेयर की, जिस पर सारा तेंदुलकर ने भी लाइक किया.

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अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी सानिया की नई पहचान (Photo: PTI/ File)
अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी सानिया की नई पहचान (Photo: PTI/ File)

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बहू और अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी सानिया चंडोक ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक और खास उपलब्धि हासिल की है. सानिया अब सर्ट‍िफाइड वेटरनरी टेक्नीशियन  हैं. उन्होंने WVS (Worldwide Veterinary Service) के ABC programme के जरिए वेटरनरी टेक्नीशियन का सर्ट‍िफ‍िकेट हासिल की है. सानिया ने सोशल मीडिया पर इस उपलब्धि से जुड़ी तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें वह एक जानवर की देखभाल करती नजर आ रही हैं.

सानिया के इस पोस्ट पर उनके फॉलोअर्स ने जमकर प्यार लुटाया. खास बात यह है कि उनकी ननद और अर्जुन तेंदुलकर की बहन सारा तेंदुलकर ने भी इस पोस्ट को लाइक किया है.

जानवरों की देखभाल करते हुए शेयर की तस्वीर
सानिया ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वह अब WVS से सर्ट‍िफाइड वेटरनरी टेक्नीशियन हैं. तस्वीर में वह क्लीन‍िक के माहौल में एक कुत्ते की जांच और देखभाल करती नजर आ रही हैं. पोस्ट से साफ है कि पेट्स के प्रति उनका लगाव सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि वह इस क्षेत्र में प्रोफेशनली भी काम कर रही हैं.

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वेटरनरी टेक्नीशियन के तौर पर उनकी ट्रेनिंग का फोकस जानवरों की सेहत और उनकी देखभाल से जुड़ी बुनियादी मेडिकल प्रक्रियाओं पर है. जानकारी के मुताबिक सानिया ने WVS के ABC programme के जरिए यह सर्ट‍िफ‍िकेशन हासिल किया था.

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खुद का पेट केयर बिजनेस भी चलाती हैं सानिया
सानिया चंडोक सिर्फ वेटरनरी टेक्नीशियन ही नहीं हैं, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर भी हैं. उन्होंने मुंबई में म‍िस्टर पॉज पेट स्पा और स्टोर एलएलपी (Mr. Paws Pet Spa & Store LLP) की शुरुआत की है. यह पेट ग्रूमिंग, स्किनकेयर और वेलनेस से जुड़ा बिजनेस है. यानी सानिया ने पेट केयर को सिर्फ बिजनेस के तौर पर नहीं चुना, बल्कि इसके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है.

बड़े बिजनेस परिवार से आती हैं सानिया
सानिया चंडोक मुंबई के एक चर्चित बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखती हैं. वह ग्रेव‍िस ग्रुप के चेयरमैन रवि घई की पोती हैं. इस परिवार का कारोबार हॉस्पिटैलिटी और फूड सेक्टर में है. परिवार  द ब्रुकलिन क्रीमरी और बास्किन-रॉबिंस जैसे ब्रांड भी जुड़ा हुआ है. 

सानिया ने अपने लिए अलग प्रोफेशनल पहचान बनाई है. उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉम‍िक्स से ब‍िजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की और इसके बाद पेट केयर सेक्टर में कदम रखा.

मार्च में अर्जुन तेंदुलकर से हुई शादी
सानिया चंडोक ने 5 मार्च 2026 को क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर से शादी की. अर्जुन, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर के बेटे हैं. दोनों की शादी मुंबई के एक होटल में हुई, जिसमें क्रिकेट, बॉलीवुड, बिजनेस और राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. शादी से पहले दोनों के रिश्ते को लेकर लंबे समय से चर्चा थी. सानिया का सारा तेंदुलकर के साथ भी पुराना जुड़ाव बताया जाता है.

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Sachin Family
5 मार्च को हुई अर्जुन और सान‍िया की शादी (Photo: PTI)

अर्जुन का क्रिकेट करियर कैसा रहा है?
बात अर्जुन तेंदुलकर की हो तो अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत मुंबई से की थी और बाद में घरेलू क्रिकेट में गोवा का रुख किया. IPL में उन्हें सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने 20 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा था. हालांकि IPL डेब्यू के लिए उन्हें 2023 तक इंतजार करना पड़ा.

अर्जुन ने मुंबई इंडियंस के लिए कुल 5 IPL मैच खेले, जिसमें उनके नाम 3 विकेट और 13 रन हैं. 2026 सीजन के लिए उन्हें मुंबई इंडियंस से लखनऊ सुपर जायंट्स ने 30 लाख रुपये की ऑल-कैश डील में ट्रेड किया था.

अर्जुन के घरेलू क्रिकेट के आंकड़े
अर्जुन के फर्स्ट क्लास करियर में 24 मैचों में 685 रन और 52 विकेट हैं. वहीं 24 लिस्ट-ए मैचों में उन्होंने 160 रन बनाने के साथ 26 विकेट लिए हैं. टी20 क्रिकेट में अर्जुन के नाम 29 मैचों में 189 रन और 35 विकेट दर्ज हैं.

इस तरह अर्जुन क्रिकेट के मैदान पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी सानिया ने पेट केयर और वेटरिनरी क्षेत्र में अपनी अलग प्रोफेशनल पहचान बनाई है.


 

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