जब कहानी में विजुअल्स से ज्यादा इमोशन्स आपके ऊपर हावी होने लगे, समझिएगा कि वो फिल्म आपके दिल में उतर गई है. इन दिनों सिनेमाघरों में दो ऐसी फिल्में लगी हैं, जिनके विजुअल्स की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है. एक बॉलीवुड की रामायण, तो दूसरी जापान से आई गॉडजिला माइनस जीरो. ये दोनों ही वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भिड़ चुकी हैं और इसमें जीत रामायण के हाथों लगी.

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बॉक्स ऑफिस पर गॉडजिला के ऊपर रामायण हावी हुई है. इंडिया में पिछले हफ्ते जापान की ये बड़ी फिल्म रिलीज हुई, और इसे इधर भी लोगों ने नहीं उतना प्यार दिया जिसकी ये हकदार है. रामायण इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है. मगर कई सारी शिकायतें भी हैं कि फिल्म में वो भाव नहीं जैसी इस महान गाथा से उम्मीद होती है. ये बातें खुद इंडियन्स ने कही.

लेकिन जिस जापानी फिल्म में दिल में उतर जाने वाले इमोशन्स, और रामायण से कई गुना कम बजट में बनने के बावजूद शानदार विजुअल्स हैं, उस गॉडजिला माइनस जीरो को क्यों इंडिया में इग्नोर किया जा रहा है?

कुछ समय पहले मैंने गॉडजिला माइनस जीरो देखने का प्लान किया, जिसे लेकर इंडिया में बिल्कुल बज नहीं है. ना ही फिल्म ठीक से यहां लगी है. IMAX 2D और 2D में इसके गिनती के शो लगे हैं, ऊपर से हिंदी डब छोड़िए इसका अंग्रेजी डब भी मौजूद नहीं है. गॉडजिला को आप जापानी भाषा में अंग्रेजी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं. ये बात दिक्कत देने वाली है, मगर जिन लोगों को फिल्में देखने का शौक है उनके लिए शायद इससे कोई परेशानी नहीं होगी.

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क्या है इस गॉडजिला की कहानी?

फिल्म गॉडजिला माइनस जीरो की कहानी अपने पहले पार्ट से आगे बढ़ती है, जहां जापान के शहरों पर गॉडजिला का खतरा खत्म होने के बाद एक नया खतरा- गिदोराह का खतरा बढ़ता है. वो अपनी ताकत से जापान के कई बड़े शहरों को तबाह कर देता है. लोगों की परेशानियां फिर से बढ़ गई हैं. साइंटिस्ट मिस्टर नोडा को फिर एक खतरनाक मॉन्स्टर से शहर को बचाना है. इसमें फिर उनके पुराने साथी ही उनके साथ आते हैं. गिदोराह को हराने के लिए गॉडजिला का सहारा मिलता है, जिसके बाद शहर में त्राहि-त्राहि मचती है. इसमें किरदारों के बीच बढ़िया इमोशन्स और सस्पेंस कायम रहता है, और ये आपको आगे आने वाले सीन्स के लिए भी रोमांचित रखते हैं.

भाषा पर नहीं, इमोशन्स पर करो फोकस

जापानी भाषा में आज से पहले मैंने कभी कोई मूवी नहीं देखी थी. ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन इसमें कलाकारों की एक्टिंग इतनी शानदार थी कि मैं उनकी भाषा समझे बिना उनके भावों से आसानी से जुड़ गया. इसमें ये जरूर कहना पड़ेगा कि गॉडजिला के पिछले पार्ट 'गॉडजिला माइनस वन' ने योगदान दिया, जिससे किरदारों के साथ जुड़ना थोड़ा आसान हुआ.

गॉडजिला माइनस जीरो में एक परिवार के इमोशन्स, अपने शहर को बचाने का स्ट्रगल और जापान द्वारा झेली गई त्रासदी- सबकुछ इस तरह से पेश की गई है कि उसे देखकर आपका दिल भर आता है, और आप उन लोगों के लिए फील करते हैं. जापान का इतिहास दूसरे विश्वयुद्ध के बाद क्या रहा है, इससे हम सभी वाकिफ हैं. इस फिल्म में परमाणु हमले का दर्द भी सामने रखा गया, जो आपका दिल चीरकर रख देगा.

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आपका अटेंशन चाहती है गॉडजिला

एक समय पर आपको किरदारों की भाषा समझ नहीं आएगी, लेकिन आप उनके इमोशन्स पूरी तरह समझ जाएंगे. खासतौर से क्लाइमैक्स में जब हीरो और हीरोइन, अपनी पांच साल की छोटी बच्ची को अलविदा कहने आते हैं तब मूवी अपने इमोशन्स के पीक पर पहुंचती है. बच्ची का रोना, और अपने माता-पिता के खिलाफ उसका गुस्सा आपके रौंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं.

फिल्म गॉडजिला माइनस जीरो को इंडिया में भले ही कम शोज मिल रहे हों, लेकिन ये फिल्म आपका अटेंशन डिजर्व करती है. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के आंकड़े काफी निराशाजनक हैं. उम्मीद है कि लोग इसे एक मौका देंगे, और अच्छे सिनेमा को आगे बढ़ने में मदद करेंगे.

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