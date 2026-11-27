साहित्य आजतक का मंच एक बार फिर कला, साहित्य और मनोरंजन जगत की बड़ी हस्तियों से गुलजार है. 27 से 29 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में हर साल राजनीति, क्रिकेट और बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शिरकत करती हैं. इस बार मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इस खास मंच का हिस्सा बने. यहां उन्होंने बेबाक अंदाज में अपनी जिंदगी, करियर और कई अहम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की.

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नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने साहित्य आजतक के मंच से Gen Z के मुद्दों पर भी बात की. नवाज से जब नेपो किड्स और जेन जी से जुड़ा सवाल पूछा गया तो नवाज ने भी इसका बहुत प्रखरता से जवाब दिया. उन्होंने कहा कि किसी को सीधा इस आधार पर जज करना कि उनके पास दिमाग नहीं है, ये तो गलत है.

नवाजुद्दीन नेपो किड्स के मुद्दे पर बोलते हैं कि आजकल नेपो किड्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और ट्रेनिंग लेकर आते हैं. नवाज ने बताया कि उन्होंने खुद अपने आखों से नेपो किड्स को बहुत मेहनत करते हुए देखा है. उनका मानना है कि अगर किसी नेपो किड ने किसी मूवी में काम किया तो उसे आगे और अच्छी मूवीज़ मिलती है और अगर नहीं किया तो ऐसे की उदाहरण हमारे सामने है.

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जेन जी पर क्या बोले नवाज?

जेन जी के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए नवाजुद्दीन ने बहुत ही कूल अंदाज में कहा कि 'जेन जी के पास दिमाग तो होता है भाई...' हम जेन जी को अंडर एस्टीमेट कर देते हैं, वो दूसरी बात है लेकिन लेकिन उनके पास काफी दिमाग होता है.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी से साहित्य आजतक के मंच से जब शाहरुख, सलमान और इरफान खान जैसे बड़े एक्टर्स के साथ काम करने के बाद उनके ग्राफ के बारे में पूछा गया तो नवाजुद्दीन ने इस पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि हर एक्टर की अपनी एक खूबी होती है. इसकी तुलना उन्होंने गुलाबों के बगीचे से करते हुए कहा कि अगर किसी बगीचे में सिर्फ एक ही रंग के गुलाब होंगे, तो वो बोरिंग लगेगा. बगीचे की खूबसूरती तभी बढ़ती है, जब उसमें हर रंग के गुलाब हों.

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