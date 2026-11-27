महिलाओं में यूरिन इंफेक्शन एक कॉमन समस्या है, लेकिन कुछ महिलाओं में यह इंफेक्शन लगातार होता रहता है. उनको पेशाब करते समय जलन होना, बार-बार यूरिन आने की इच्छा महसूस होना और पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत होती है. दवा लेने के बाद ये ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से परेशानी शुरू हो जाती है. लेकिन ऐसा क्यों होता है और इससे बचे कैसे. इस बारे में डॉक्टर से जानते हैं.

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डॉक्टरों के मुताबिक, यूरिनरी इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रेक्ट में होने वाला इंफेक्शन है. अगर समय पर इसको कंट्रोल न करें तो ये किडनी पर भी असर करता है. यह इंफेक्शन में ई. कोलाई बैक्टीरिया से होता है. महिलाओं में UTI का खतरा पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होता है.

महिलाओं को बार-बार UTI होने की बड़ी वजहें

इस बारे में सफदरजंग हॉस्पिटल में महिला रोग विभाग की पूर्व डॉ. सलोनी ने बताया है. वह कहती हैं कि लंबे समय तक पेशाब रोकने से ब्लैडर खाली करने में देरी होती है. इससे यूरिन से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है. इसलिए पेशाब आने पर ज्यादा देर तक न रोकें. कई मामलों में सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण भी महिलाओं को यूटीआई हो जाता है. यौन संबंध बनाने के दौरान बैक्टीरिया पेशाब की नली तक पहुंच सकते हैं. ये बैक्टीरिया यूरिन की नली से होते हुए ब्लैडर तक पहुंचकर इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं. कुछ महिलाओं में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होने से महिला के प्राइवेट पार्ट और पेशाब की नली के आसपास के टिश्यू में बदलाव आते हैं. इससे UTI का खतरा बढ़ सकता है.

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बार-बार UTI होने पर कौन-सी जांच जरूरी?

अगर छह महीने में दो या उससे ज्यादा बार या एक साल में तीन या उससे ज्यादा बार UTI होता है तो इसे रिकरेंट UTI माना जाता है. ऐसी स्थिति में डॉक्टर यूरिन रूटीन टेस्ट और यूरिन कल्चर कराने की सलाह दे सकते हैं. यूरिन कल्चर टेस्ट से ये पता चलता है कि जिस बैक्टीरिया ये यूटीआई हुआ है उसपर कौन सी एंटीबायोटिक असर करेगी और कौन सी नहीं.

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कैसे करें बचाव?

दिन में कम से कम 5 से 6 गिलास पानी पीएं

पेशाब को लंबे समय तक रोककर न रखें

टॉयलेट के बाद सफाई करें

सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद यूरिन पास करें

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