बिहार के कटिहार में एक शादी की खुशियां अगले ही दिन मातम में बदल गईं. शादी के बाद आयोजित रिसेप्शन समारोह में दूल्हा अचानक स्टेज पर गिर पड़ा. परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे पूर्णिया रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद दोनों परिवारों में शोक का माहौल है.

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मृतक की पहचान पवन कुमार यादव के रूप में हुई है. वह पेशे से आयुष चिकित्सक थे और पटना में रहते थे. घटना कटिहार जिले के फलका प्रखंड के पोठिया बाजार स्थित वार्ड नंबर 13 की है.

25 नवंबर को हुई थी शादी, अगले दिन था बहुभोज

जानकारी के मुताबिक, पवन कुमार यादव की शादी 25 नवंबर को पास के दिरा चांदपुर गांव में हुई थी. परिवार ने धूमधाम से बारात ले जाकर शादी की रस्में पूरी की थीं. 26 नवंबर को पवन अपनी दुल्हन को लेकर घर पहुंचे.

शादी के बाद उसी शाम परिवार ने बहुभोज यानी रिसेप्शन का आयोजन किया था. इसमें रिश्तेदारों, ग्रामीणों और परिचितों को दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया था.

आशीर्वाद समारोह के दौरान स्टेज पर गिरे

रिसेप्शन में दूल्हा पवन और दुल्हन स्टेज पर बैठे थे. मेहमान खाना खा रहे थे और नवदंपती को आशीर्वाद दे रहे थे. कार्यक्रम अंतिम चरण में था. इसी दौरान पवन अचानक स्टेज पर ही गिर पड़े.

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उन्हें गिरता देख वहां मौजूद परिजन और अन्य लोग घबरा गए. सभी ने मिलकर उन्हें तत्काल फलका स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया रेफर कर दिया. हालांकि, पूर्णिया ले जाने के दौरान रास्ते में ही पवन की मौत हो गई.

दुल्हन और परिवार सदमे में

पवन की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया. जिस घर में कुछ घंटे पहले शादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहां मातम छा गया. दुल्हन गुड़िया सदमे में बार-बार बेहोश हो रही थी. घटना से ग्रामीण और रिश्तेदार भी स्तब्ध रह गए.

बाद में परिजन पवन के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए. घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग भी परिवार को सांत्वना देने पहुंचे.

भाई ने दी घटना की जानकारी

पवन के भाई श्रवण ने घटना के बारे में जानकारी दी. वह इस हादसे से बेहद भावुक थे. शादी के अगले ही दिन परिवार के सदस्य को खोने से दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

फिलहाल उपलब्ध जानकारी में पवन की अचानक तबीयत बिगड़ने और मौत की चिकित्सकीय वजह साफ नहीं है.

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