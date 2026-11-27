साहित्य आजतक 2026 के सत्र ‘नो बाउंड्रीज- पहली कविता, पहला प्यार’ सत्र में कवयित्री ऐश्वर्या, युवा कवि आदित्य और गीतकार मनोज यादव ने शिरकत की. तीनों ने अपनी पहली कविताओं, लेखन की शुरुआत, भावनाओं और रचनात्मक सफर से जुड़े अनुभव साझा किए.

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ऐश्वर्या को कोडिंग करते-करते कविता लिखने का ख्याल कैसे आया? इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि जब मन पर कोई भावना हावी होती है, तो वह उसे लोगों के सामने ठीक से बयां नहीं कर पातीं, ऐसे में उन्होंने किसी से अपनी बात कहने के बजाय उसे लिखना शुरू किया. ऐश्वर्या ने बताया, "मेरे जैसे कई लोग होते हैं, जो अपनी भावनाएं दूसरों को बताना जरूरी नहीं समझते या उन्हें ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए मैंने किसी को बताने के बजाय लिखना शुरू किया. कविता लिखने की अच्छी बात यह है कि आप अपनी सारी बातें कह भी देते हैं और अपना नाम भी नहीं लेते. आप बिना किसी को डेडिकेट किए या बताए अपनी हर बात कह सकते हैं.

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उन्होंने बताया कि कोडिंग शुरू करने से पहले ही उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था, उनके लिए कविता अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक सहज माध्यम बनी.

खुद को कवि मानने में अभी भी झिझकते हैं आदित्य राहर

एक लेखक और कवि के रूप में अपने सफर पर बात करते हुए आदित्य राहर ने बताया कि वह अभी भी खुद को कवि मानने की स्थिति में नहीं हैं, वो कहते हैं "अभी तक तो मैं खुद को कवि मानने की हालत में नहीं हूं, शायद बहुत कम लोग होते हैं, जो खुद को सेल्फ डिक्लेयर कवि मानते होंगे. कविता लिखने की शुरुआत तो हुई, लेकिन शुरुआती रचनाओं को कविता कहने का साहस भी मुझमें नहीं था, जब लोगों ने कहना शुरू किया कि तुम अच्छा लिख रहे हो, तब मुझे लगा कि शायद मैं कुछ अच्छा लिख रहा हूं."

उन्होंने शुरुआती लेखन के बारे में बताया कि उस समय भावनाएं बिल्कुल निश्छल होती हैं. इंसान जैसा महसूस करता है, वैसा ही लिख देता है, आदित्य ने बताया कि उनकी पहली किताब प्रकाशित हो चुकी है और अमेजन पर भी उसे अच्छी रैंकिंग मिली, कई लोग उन्हें अपनी कविताएं भेजते हैं, उन्हें पढ़कर अक्सर यह महसूस होता है कि लिखने वाला वास्तव में किसी दुख से गुजर रहा है और अपनी भावनाओं को बिना किसी बनावट के कागज पर उतार रहा है.

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मनोज यादव बोले- पिता ने पूरी कर दी मेरी 90 फीसदी जर्नी

गीतकार मनोज यादव ने अपने लेखन और मुंबई तक पहुंचने के सफर के बारे में बात की. मनोज यादव ने बताया कि उनकी जिंदगी की 90 फीसदी यात्रा उनके पिता ने ही पूरी कर दी थी, उन्होंने बताया कि उनके पिता मुंबई चले गए थे और वहीं बस गए, उनके लिए भी मुंबई में आगे बढ़ने का रास्ता खुला. मनोज यादव ने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा, "जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आप जो जानते हैं, उसी में बेस्ट बनना चाहते हैं. मैं पड़ोस के घर जाकर टीवी देखता था और बगल के रेडियो पर गाने सुनता था, सबको सुनकर ही मैंने सीखा है, इस पूरी चीज का क्रेडिट मैं अपने पिता को देता हूं."

उन्होंने अपने गुरु और प्रेरणा के बारे में भी एक दिलचस्प बात कही, मनोज ने कहा कि उन्होंने आज तक जिन लोगों को सुना है, उनसे कुछ न कुछ सीखा है. उनके मुताबिक, अगर किसी से दो अच्छी बातें सुनने और समझने को मिल जाएं, तो वह व्यक्ति भी उनका गुरु बन जाता है, उन्होंने कहा कि इस मंच पर मौजूद हर व्यक्ति उनके लिए एक गुरु और एक गाइडलाइन की तरह है.

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गीतकार के तौर पर काम करते हुए किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस पर चर्चा करते हुए मनोज यादव ने बताया कि फिल्मी गीत लिखने की अपनी सीमाएं होती हैं. कई बार गीतकार को अपनी पसंदीदा पंक्तियां भी गाने से हटानी पड़ती हैं, उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सबसे दुखद अनुभव होता है. जब भी वह गाना बजता है, तो उन्हें अपनी वही पसंदीदा पंक्ति याद आती है, जिसे अंतिम गीत से हटा दिया गया था, उस पंक्ति को दुनिया कभी सुन नहीं पाती, जबकि वह उनके दिल के बेहद करीब होती है.

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