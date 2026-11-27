गुजरात के वडोदरा में आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ है. गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से कथित तौर पर जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से AK-47 जैसी असॉल्ट राइफल और कारतूस बरामद किए गए हैं.

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जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी वडोदरा स्थित भारतीय वायुसेना (IAF) स्टेशन समेत सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था. उसकी गिरफ्तारी के साथ ही कथित आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 22 वर्षीय मोहम्मद सहारुल इस्लाम कबीरुद्दीन के रूप में हुई है. वह असम के करीमगंज का रहने वाला है. गुजरात ATS ने उसे गुरुवार रात हलोल-वडोदरा रोड पर एक होटल के पास उस वक्त पकड़ा, जब वह दाहोद से हथियार लेकर लौट रहा था.

गुजरात ATS के डीआईजी सुनील जोशी ने बताया कि आरोपी ने हथियार एक गुप्त ठिकाने से उठाया था, जिसे 'डेड ड्रॉप' कहा जाता है. इस तरीके में सामान को किसी तय गुप्त जगह पर रख दिया जाता है, ताकि उसे लेने और पहुंचाने वालों का आमने-सामने संपर्क न हो.

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ATS ने आरोपी के पास से AK-47 जैसी दिखने वाली ऑटोमैटिक असॉल्ट राइफल, दो खाली मैगजीन और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. इसके अलावा जैश-ए-मोहम्मद का झंडा, दो मोबाइल फोन, सिम कार्ड और 20 हजार रुपये नकद भी मिले हैं.

एजेंसी को आरोपी के मोबाइल फोन से वडोदरा के IAF स्टेशन की तस्वीरें भी मिली हैं. इन तस्वीरों में कथित तौर पर स्टेशन के गेट पर निशान लगाए गए थे. जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी को IAF स्टेशन के गेट पर हमला करने की जिम्मेदारी दी गई थी.

गुजरात ATS को सूचना मिली थी कि गुजरात के बाहर का एक युवक जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा है और अपने हैंडलर के संपर्क में रहकर राज्य के सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमले की योजना बना रहा है. इसी सूचना के आधार पर ATS ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की.

एजेंसी के मुताबिक, आरोपी असम से भोपाल पहुंचा था और वहां से वडोदरा आया. वडोदरा में वह सयाजिगंज रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में रुका था. इसके बाद हथियार लेने के लिए दाहोद गया और डेड ड्रॉप के जरिए राइफल हासिल करने के बाद वापस वडोदरा लौट रहा था.

ATS की जांच में आरोपी के मोबाइल फोन से पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर के साथ संपर्क के सबूत मिले हैं. एजेंसी के मुताबिक, आरोपी करीब एक साल से मु्फ्ती रफीक उर्फ इब्न अब्दुल्ला के संपर्क में था.

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उसके व्हाट्सऐप चैट की जांच के दौरान वडोदरा के IAF स्टेशन और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों की तस्वीरें मिलीं. इन तस्वीरों में कुछ जगहों पर लाल क्रॉस के निशान भी दिखाई दिए. जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी ने AK-47 चलाने से जुड़े ट्यूटोरियल वीडियो भी यूट्यूब पर देखे थे.

पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि उसे 50 हजार रुपये दिए गए थे. इस रकम का इस्तेमाल नया मोबाइल फोन खरीदने और हमले के लिए जरूरी लॉजिस्टिक इंतजाम करने में किया जाना था. हालांकि, गिरफ्तारी के समय उसके पास से 20 हजार रुपये नकद बरामद हुए हैं.

ATS के मुताबिक, आरोपी हमले को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान भागने की योजना बना रहा था. वहां जाकर बसने और जैश-ए-मोहम्मद में आतंकी के तौर पर शामिल होने की उसकी कथित मंशा थी.

गुजरात ATS ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61 यानी आपराधिक साजिश और धारा 148 यानी सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश समेत अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है.

इसके अलावा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA और आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं. एजेंसी अब इस साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है. साथ ही कथित आतंकी नेटवर्क के बड़े दायरे और दूसरे संभावित संपर्कों का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है.

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