हॉस्टल में खराब इंटरनेट, कमरे की लाइट ठीक कराने के लिए बार-बार शिकायत करना, खाने की दिक्कत और सुरक्षा की चिंता... ये ऐसी परेशानियां हैं जिनसे कॉलेज में पढ़ने वाले कई छात्रों को गुजरना पड़ता है. लेकिन क्या हो अगर हॉस्टल की इन सभी समस्याओं का समाधान एक ही ऐप पर मिल जाए? कुछ ऐसा ही आइडिया माधवी शंकर के दिमाग में आया. ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के दौरान उन्होंने वहां की डिजिटल कैंपस व्यवस्था देखी और भारत लौटकर इसी दिशा में काम शुरू किया. आज उनकी कंपनी SpaceBasic का प्लेटफॉर्म 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी और संस्थानों में इस्तेमाल हो रहा है. कंपनी के मुताबिक, इससे 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स जुड़े हैं.

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ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के दौरान आया आइडिया

इस तरह का बिजनेस शुरू करना थोड़ा प्रेशर वाला हो सकता है. माधवी शंकर बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं. बता दें कि उनके परिवार में हर कोई डॉक्टर हैं और पढ़ाई को हमेशा अहमियत दी गई है. ऐसे में पढ़ाई पूरी करने के लिए वह ऑस्ट्रेलिया के सिडनी चली गईं. ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के दौरान उन्होंने महसूस किया कि वहां यूनिवर्सिटी से जुड़ी रोजमर्रा की कई सुविधाएं डिजिटल थीं.

छात्रों को रहने की जगह, पैसों के मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी और दूसरी गतिविधियों से जुड़े काम करने में आसानी होती थी. माधवी के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में रहने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला. वहां उन्होंने एक शुरुआती टेक्नोलॉजी कंपनी में भी काम किया. इस दौरान उन्हें समझ आया कि तकनीक की मदद से लोगों की असल समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है. यहीं से खुद का कुछ शुरू करने का विचार मजबूत हुआ.

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एक साल तक छात्रों और यूनिवर्सिटी से की बातचीत

भारत लौटने के बाद माध्वी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का फैसला किया. लेकिन वह केवल एक ऐप नहीं बनाना चाहती थीं. वह ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना चाहती थीं जिसकी जरूरत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को सच में हो. इसके लिए उन्होंने अपने को-फाउंडर के साथ करीब एक साल तक छात्रों, हॉस्टल स्टाफ और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बातचीत की. इस दौरान उन्हें कई समस्याएं देखने को मिलीं. हॉस्टल में कमरे आवंटित करने से लेकर खाने, मेंटेनेंस, सुरक्षा और छात्रों की शिकायतों तक, ज्यादातर काम कागजी रजिस्टर, स्प्रेडशीट और फोन कॉल के जरिए होते थे.

माधवी का मानना था कि समस्या कर्मचारियों की मेहनत में नहीं बल्कि पुराने सिस्टम में थी. एडमिनिस्ट्रेशन के लोग काफी काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास ऐसे डिजिटल टूल नहीं थे जो काम को आसान बना सकें.

हॉस्टल को सिर्फ रहने की जगह नहीं मानतीं माधवी

माधवी ने हॉस्टल की परेशानी को पहले तो अच्छे से समझा, क्योंकि वह खुद भी पढ़ाई के लिए परिवार से दूर रही थीं. उनके मुताबिक, जब कोई छात्र घर से दूर रहता है तो हॉस्टल उसके लिए सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि घर जैसा होता है. ऐसे में वहां सुरक्षा, अच्छा खाना, साफ-सफाई और बेहतर माहौल जरूरी होता है. अगर कोई छात्र अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान है या उसकी शिकायतों का समाधान समय पर नहीं होता, तो इसका असर उसकी पढ़ाई और मेंटल पीस पर भी पड़ता है.

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माधवी का मानना है कि छात्रों के रहने की जगहों के लिए सुरक्षा, फायर सेफ्टी, साफ-सफाई, क्षमता और इमरजेंसी व्यवस्था जैसे मामलों में न्यूनतम मानक तय होने चाहिए. उन्होंने सत्या निकेतन की घटना का जिक्र करते हुए छात्र आवासों में जवाबदेही की जरूरत पर भी जोर दिया.

एक ऐप पर मिलती हैं हॉस्टल और कैंपस की सुविधाएं

माधवी की कंपनी SpaceBasic का प्लेटफॉर्म कैंपस मैनेजमेंट से जुड़े कई कामों को एक जगह लाता है. इसमें छात्रों का रजिस्ट्रेशन, कमरा आवंटित करना, मेस और खाने का मैनेजमेंट, मेंटेनेंस की शिकायतें, पेमेंट, एंट्री और जरूरी घोषणाओं जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

मसलन, अगर हॉस्टल के किसी कमरे में लाइट खराब हो जाती है तो छात्र ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कर सकता है. उसकी शिकायत संबंधित टीम तक पहुंचती है और छात्र ऐप पर ही उसका स्टेटस देख सकता है. वहीं, एडमिनिस्ट्रेशन यह पता लगा सकता है कि कौन-सी शिकायत लंबित है और किन समस्याओं की शिकायत बार-बार आ रही है.

बता दें कि SpaceBasic का इस्तेमाल 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी और संस्थानों में किया जा रहा है. कंपनी का दावा है कि इसके प्लेटफॉर्म से 5 लाख से अधिक छात्र और एडमिनिस्ट्रेटर्स जुड़े हैं.

अब AI की मदद से सुधरेगा कैंपस मैनेजमेंट

माधवी के मुताबिक, शुरुआत में उनका मकसद कागजी कामकाज को डिजिटल बनाना था. लेकिन अब यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा के इस्तेमाल तक पहुंच गई है. इस तकनीक की मदद से संस्थान खाने की मांग का अनुमान लगा सकते हैं, मेस में भोजन की बर्बादी कम कर सकती है, हॉस्टल में उपलब्ध कमरों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और मेंटेनेंस से जुड़ी समस्याओं को पहले ही पहचान सकते हैं.

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हालांकि, इस तरह के सिस्टम को लागू करना आसान नहीं है. किसी कैंपस में छात्र, वार्डन, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस जैसी कई टीमें काम करती हैं. इन सभी को पुराने तरीकों से नए डिजिटल सिस्टम पर लाना बड़ी चुनौती है. माधवी का कहना है कि तकनीक तैयार करना अपेक्षाकृत आसान है लेकिन लोगों को काम करने का नया तरीका अपनाने के लिए तैयार करना असली चुनौती है.

Forbes Asia की 30 Under 30 लिस्ट में भी मिली जगह

माधवी शंकर को Forbes Asia की 30 Under 30 लिस्ट में भी जगह मिल चुकी है. हालांकि, वह अवॉर्ड से ज्यादा इस बात को अहम मानती हैं कि ग्राहक उनके प्रोडक्ट पर भरोसा करें और वह वास्तव में उनकी समस्याओं का समाधान करें. उनका लक्ष्य SpaceBasic को दुनिया के प्रमुख स्टूडेंट एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म में शामिल करना है. वह चाहती हैं कि यूनिवर्सिटी में छात्रों का अनुभव सिर्फ क्लासरूम तक सीमित न रहे, बल्कि हॉस्टल और कैंपस की रोजमर्रा की सुविधाएं भी बेहतर हों.

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