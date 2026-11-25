बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी इन दिनों खूब चर्चा में है. शादी में घुड़दौड़ प्रतियोगिता से लेकर विजेता को महिंद्रा थार देने तक की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि अनंत सिंह ने अपनी बड़ी बेटी राजनंदिनी की शादी में भी क्या ऐसा ही भव्य आयोजन किया था? क्या उस वक्त भी घुड़दौड़ कराई गई थी और पहले स्थान पर आने वाले विजेता को क्या गिफ्ट दिया था?

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2015 में हुई थी बड़ी बेटी राजनंदिनी की शादी

बता दें कि अनंत सिंह और नीलम देवी के पांच बच्चे हैं, जिनमें तीन बेटे और दो बेटियां हैं. शिवांगी उनकी छोटी बेटी हैं. इससे पहले उनकी बड़ी बेटी राजनंदिनी की शादी भी बेहद धूमधाम से हुई थी. राजनंदिनी की शादी साल 2015 में हुई थी. राजनंदिनी की शादी लखीसराय जिले के प्रतापपुर निवासी कुमार पुनीत से हुई थी. उन्हें केंद्रीय सेवा का अधिकारी बताया गया है.

चार बीघा में सिर्फ पार्किंग

शादी का आयोजन इतना बड़ा था कि मेहमानों की गाड़ियों की पार्किंग के लिए ही करीब चार बीघा जमीन का इंतजाम करना पड़ा था. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अनंत सिंह के दामाद पुनीत कुमार ने अपनी शादी के दौरान किए गए इस इंतजाम का जिक्र किया था. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय शादी में कितने बड़े स्तर पर मेहमान पहुंचे होंगे.

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घुड़दौड़ के विजेता को मिली थी कार

बीबीसी की रिपोर्ट में स्थानीय पत्रकार की जानकारी के आधार पर बताया है कि राजनंदिनी की शादी में घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी कराई गई थी. इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आने वाले विजेता को अनंत सिंह ने गाड़ी इनाम में दी थी. यानी घुड़दौड़ और विजेता को कार देने का इंतजाम शिवांगी की शादी में पहली बार नहीं किया गया है. फर्क सिर्फ इतना था कि तब सोशल मीडिया आज की तरह हावी नहीं था और शादी को इतनी राष्ट्रीय सुर्खियां नहीं मिली थीं.

शादी में मेहमानों की आवभगत का भी खास ख्याल रखा गया था. अनंत सिंह के परिवार से जुड़े नौशाद आलम ने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने 2015 में राजनंदिनी की शादी के दौरान भी मेहमानों का स्वागत इत्र से किया था. उस वक्त भी उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी. नौशाद के मुताबिक, इससे पहले 2012 में अनंत सिंह की भतीजी की शादी में भी उन्होंने यही काम किया था. वो अब शिवांगी की शादी में भी ऐसा ही करेंगे.

शिवांगी की शादी में भी दिख रहा वही अंदाज

अब अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी की शादी में भी इसी तरह की भव्यता देखने को मिल रही है. शादी में घुड़दौड़ प्रतियोगिता कराई जा रही है और इसके विजेता को महिंद्रा थार देने की चर्चा है. मेहमानों के स्वागत के लिए इत्र और गुलाब की व्यवस्था की गई है. खाने-पीने से लेकर मेहमानों की आवभगत तक के इंतजाम भी चर्चा में हैं. अनंत सिंह का कहना है कि वह कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, बड़ी बेटी की शादी में भी ऐसे ही आयोजन किए गए थे. ऐसे में शिवांगी की शादी को उनके परिवार में पहले से चली आ रही भव्य शादी की परंपरा के तौर पर भी देखा जा सकता है.



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