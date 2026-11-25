महाराष्ट्र में गन्ने की कटाई के काम के लिए ले जाए गए मध्य प्रदेश के 33 लोगों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया है. इनमें 15 बच्चे भी शामिल हैं. सभी को महाराष्ट्र के धाराशिव जिले से सोमवार को रेस्क्यू किया गया. इस कार्रवाई को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की पुलिस ने महाराष्ट्र प्रशासन की मदद से अंजाम दिया.

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पुलिस के मुताबिक, रेस्क्यू किए गए लोगों में 18 मजदूर और 15 बच्चे हैं. इनमें बुरहानपुर जिले के 10 मजदूर और उनके 8 बच्चे शामिल हैं. वहीं, खरगोन जिले के 8 मजदूर और उनके 7 बच्चों को भी सुरक्षित निकाला गया है.

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि इन सभी लोगों को करीब दो महीने पहले गन्ने की कटाई के काम के लिए महाराष्ट्र ले जाया गया था. यहां एक ठेकेदार ने उन्हें अहिल्यानगर जिले के दूसरे ठेकेदार को सौंप दिया. आरोप है कि दूसरे ठेकेदार ने इन लोगों को धाराशिव जिले में बंधुआ मजदूर बनाकर काम कराया.

मजदूरों को उम्मीद थी कि दूसरे राज्य में काम करके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकेंगे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती चली गईं.

खाना और मजदूरी मांगी तो की मारपीट

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पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि उनसे लगातार काम कराया जाता था, लेकिन उन्हें पर्याप्त राशन और मजदूरी नहीं दी जा रही थी. जब उन्होंने अपने हक का पैसा और खाने का सामान मांगा तो ठेकेदार और उसके साथियों ने उनके साथ मारपीट की.

आरोपियों ने मजदूरों के मोबाइल फोन भी छीन लिए, ताकि वे किसी से संपर्क न कर सकें. इस तरह मजदूरों और उनके बच्चों को दूसरे राज्य में बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था.

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ठेकेदार और उसके साथी फरार

मध्य प्रदेश पुलिस ने महाराष्ट्र के धाराशिव जिला प्रशासन की मदद से सभी 33 लोगों को बाहर निकाला. मामले में आरोपी ठेकेदार और उसके साथी फिलहाल फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है. अधिकारियों के मुताबिक, मामले की आगे की जांच जारी है.

रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य गए इन परिवारों के लिए यह सफर किसी बुरे सपने से कम नहीं था. अब पुलिस की कोशिश है कि इस पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाए, ताकि दूसरे मजदूर और उनके बच्चे भी ऐसे शोषण का शिकार न बनें.

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