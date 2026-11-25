यूपी के बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक निजी विद्यालय की शिक्षिका पर कक्षा 11 में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का गंभीर आरोप लगा है. छात्र की उम्र करीब 15 वर्ष बताई जा रही है. बेटे के अचानक लापता होने से परिवार में हड़कंप मच गया. परिजनों ने अपने स्तर से काफी खोजबीन की, लेकिन जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो छात्र के पिता ने थाने पहुंचकर शिक्षिका के खिलाफ लिखित शिकायत दी. मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षिका के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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बता दें कि मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के लोढ़वा गांव स्थित एक विद्यालय से जुड़ा है. पुलिस को दी गई लिखित तहरीर के मुताबिक, स्कूल संचालक का बेटा इसी विद्यालय में कक्षा 11वीं का छात्र है. तहरीर में आरोप लगाया गया है कि विद्यालय में करीब एक वर्ष से पढ़ा रही शिक्षिका रुपाली सोमवार की सुबह करीब सात बजे छात्र को बहला-फुसलाकर अपने साथ कहीं लेकर चली गई.

पिता के मुताबिक, बेटे के अचानक गायब होने की जानकारी मिलने पर परिवार के लोग परेशान हो गए. इसी दौरान बेटे के साथ पढ़ने वाले दूसरे छात्र के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि बेटे को विद्यालय की शिक्षिका रुपाली अपने साथ लेकर गई हैं. इसके बाद परिजनों ने संभावित स्थानों पर तलाश शुरू की और अपने स्तर से काफी खोजबीन की, लेकिन छात्र और शिक्षिका के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी.

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बेटे का पता नहीं चलने पर पिता ने कप्तानगंज थाने में पहुंचकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की. उन्होंने अपनी तहरीर में शिक्षिका पर नाबालिग बेटे को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए उसकी तलाश कराने और उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए कप्तानगंज पुलिस ने आरोपी शिक्षिका रुपाली के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सुनील कुमार तिवारी को सौंपी गई है. पुलिस छात्र और शिक्षिका की तलाश में जुटी है. संभावित लोकेशन के आधार पर उनकी जानकारी जुटाने के साथ ही मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

इस घटना ने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और शिक्षक-शिक्षिकाओं की जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. खास बात यह है कि मामला एक नाबालिग छात्र से जुड़ा है और शिकायत में विद्यालय में पढ़ाने वाली शिक्षिका पर ही उसे अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया गया है. हालांकि, तहरीर में लगाए गए आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.

फिलहाल परिवार अपने नाबालिग बेटे की सकुशल वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है. पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती छात्र को जल्द से जल्द सुरक्षित बरामद करना और यह पता लगाना है कि वह किन परिस्थितियों में शिक्षिका के साथ गया. अब पुलिस की जांच और छात्र की बरामदगी के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर साफ हो सकेगी.

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इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर नाबालिग छात्र किन परिस्थितियों में लापता हुआ और शिक्षिका पर लगाए गए आरोपों के पीछे की वास्तविकता क्या है? छात्र को अपने साथ ले जाने के आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह पुलिस की जांच और बरामदगी के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती छात्र को सुरक्षित बरामद करना और पूरे मामले की परिस्थितियों का पता लगाना है.

घटना सामने आने के बाद विद्यालय और अभिभावकों के बीच भी चर्चा का माहौल है. शिक्षक और छात्र के बीच संबंधों की मर्यादा, विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और नाबालिगों की निगरानी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. हालांकि, मामले में शिक्षिका पर लगाए गए आरोप अभी जांच के दायरे में हैं और आरोपों की पुष्टि होना बाकी है. अब देखना होगा कि कप्तानगंज पुलिस कब तक छात्र और शिक्षिका का पता लगा पाती है और इस पूरे प्रकरण में जांच के दौरान कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं.

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