नवंबर के महीने में दुनिया के टेक और शेयर बाजार ने एक ऐसा बड़ा उलटफेर देखा, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. AI क्रांति के बीच दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी Nvidia के को-फाउंडर और CEO जेनसन हुआंग को पर्सनल विवादों के बीच अचानक पद छोड़ना पड़ा. लेकिन महज 11 दिनों के अंदर कंपनी के बोर्ड ने उनकी धमाकेदार वापसी करा दी.

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इन 11 दिनों के ड्रामे में कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स से लेकर जियो-पॉलिटिक्स का ताना-बाना जुड़ा हुआ था. 29 अक्टूबर को न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया कि हुआंग का एक चीनी महिला एलिस हुआंग के साथ अफेयर है और वे एक चीन के जासूसी ट्रैप में फंसे हुए हैं. दस दिन बाद जेनसन हुआंग ने अपनी विवाहेत्तर संबंध को कबूल किया, और अपनी पत्नी और कंपनी से अपनी करतूतों के लिए माफी मांगी. इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया कि उन्होंने जेनसन हुआंग से बात की है, और उन्होंने बताया है कि उन्हें नहीं पता कि एलिस कोई चीनी जासूस है. 11 नवंबर को न्यूयॉर्क टाइम्स ने जेनसन हुआंग के एक और महिला से अफेयर का खुलासा किया, जो कि Nvidia में ही कार्यरत है. इन स्कैंडल के चलते 12 नवंबर को हुआंग ने इस्तीफा देकर Nvidia से खुद को अलग कर लिया.

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इस घटनाक्रम से न सिर्फ Nvidia के शेयर्स 30 फीसदी तक गिर गए, बल्कि अमेरिका-चीन संबंधों पर इसका असर दिखा. चीन की ओर से कहा गया कि जेनसन हुआंग को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वे चीनी मूल के हैं. यह सब बयानबाजी ऐसे समय में हो रही थी, जबकि अमेरिका के दो सबसे ताकतवर शख्स राष्ट्रपति ट्रंप और इलॉन मस्क लगातार जेनसन हुआंग के सपोर्ट में बयान दे रहे थे.

अब जबकि हुआंग की Nvidia में वापसी हो गई है तो चीनी मीडिया इस ड्रामा बताकर मजे ले रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या होता अगर Nvidia एक चीनी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती, जेनसन हुआंग एक चीनी नागरिक होते, और उन पर आरोप होता कि वे एक अमरीकी महिला के साथ अफेयर में थे. जिसकी आड़ में अमरीका के जासूसी ट्रैप में फंसकर उन्होंने चीनी राष्ट्रीय हितों के खिलाफ जाकर हाई-टेक चिप्स अमरीका को बेच दीं?

11 दिनों का ड्रामा और चीनी मीडिया का ताना

जेनसन हुआंग की Nvidia में वापसी पर चीनी मीडिया और सोशल मीडिया में जमकर चर्चा हो रही है. चीनी सरकार के अखबार ‘ग्लोबल टाइम्स’ के मुताबिक, चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'वीबो' (Weibo) पर हुआंग की वापसी से जुड़े कई टॉपिक ट्रेंड करने लगे. चीनी यूजर्स ने इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़ा नाटक करार दिया.

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चीन के लोकप्रिय इंटरनेशनल अफेयर्स प्लेटफॉर्म 'न्यूतानचिन' (Niutanqin) ने चुटकी लेते हुए लिखा, ‘यह एक ऐसा ड्रामा है जिसे कोई नाटक लिखने वाला भी नहीं सोच सकता: विरोधियों के दबाव में मुझे अपनी ही बनाई कंपनी के सीईओ पद से हटने पर मजबूर किया जाता है, जिससे पूरी दुनिया के शेयर बाजार गिर जाते हैं. फिर अमरीकी राष्ट्रपति मेरी वापसी की मांग करते हैं और दुनिया का सबसे अमीर इंसान मेरे समर्थन में उतर आता है. इसके बाद मैं शान से वापस लौटता हूँ, बाजार फिर से उछल जाता है और पूरी दुनिया जश्न मनाती है...‘

चीनी सोशल मीडिया पर हुआंग के अपने पसंदीदा 'ब्लैक लेदर जैकेट' को छोड़कर साधारण जैकेट पहनकर दफ्तर लौटने पर भी खूब मीम्स बने. कुछ लोगों ने कमेंट किया कि “बड़ी कंपनियों की बात ही अलग है, सिर्फ छुट्टी मनाने के लिए इस्तीफा देना पड़ता है.”

लेकिन इस मजाक के पीछे चीनी मीडिया का एक गंभीर राजनीतिक मैसेज भी था. ‘ग्लोबल टाइम्स’ के मुताबिक, इस 11 दिन के ड्रामे ने अमरीकी मीडिया (खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स) की उस हवाबाजी की पोल खोल दी, जिसमें एक पर्सनल कंट्रोवर्सी को जबरदस्ती 'चीन के खतरे' से जोड़कर दिखाया गया था. चीन का मानना है कि अमरीका की राजनीति और मीडिया अपनी भड़ास निकालने के लिए ऐसी कहानियों का इस्तेमाल करती हैं.

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लेकिन चीनी मीडिया जिस निष्पक्षता और 'बाजार के नियमों' की बात कर रहा है, अगर उसकी तुलना चीन के अपने रिकॉर्ड से करें, तो सच्चाई बेहद डरावनी नजर आती है.

चीन में जरा भी शंका होने पर गायब कर दिए जाते हैं बड़े-बड़े धुरंधर

चीन का इतिहास गवाह है कि वहां कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों न हो, वह कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा नहीं हो सकता. अगर जेनसन हुआंग एक चीनी नागरिक होते और उन पर यह गंभीर आरोप लगता कि वे एक अमरीकी महिला के चक्कर में आकर अमरीकी इंटेलिजेंस (CIA) के 'हनीट्रैप' में फंस गए, तथा चीन की सुरक्षा को ताक पर रखकर एडवांस AI चिप्स अमरीका को बेच दीं... तो क्या होता?

ऐसी स्थिति में 11 दिनों के अंदर तालियों के साथ उनकी ‘कॉर्पोरेट वापसी‘ कभी नहीं होती. उन पर देशद्रोह, जासूसी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का केस दर्ज किया जाता. वे किसी अज्ञात डिटेंशन सेंटर में ले जाए जाते और चीन के उन मशहूर उद्योगपतियों की लिस्ट में शामिल हो जाते, जिन्हें सरकार ने पलक झपकते गायब कर दिया:

जैक मा (अलीबाबा): नवंबर 2020 में अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने सिर्फ चीन के कुछ सरकारी फाइनेंशियल रूल्स की आलोचना की थी. इतने भर से उनकी कंपनी एंट ग्रुप का 37 अरब डॉलर का IPO रातों-रात रोक दिया गया और जैक मा करीब तीन महीने के लिए अचानक गायब कर दिए गए. जब वे वापस लौटे, तो पूरी तरह खामोश हो चुके थे और उनका साम्राज्य समेट दिया गया.

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गुओ गुआंगचांग (फोसुन इंटरनेशनल): 'चीन के वॉरेन बफेट' कहे जाने वाले गुओ गुआंगचांग को दिसंबर 2015 में पुलिस ने अचानक उठा लिया था और वे कई दिनों तक गायब रहे.

बाओ फान (चाइना रिनैसां होल्डिंग्स): चीन की टेक इंडस्ट्री के बड़े बैंकर बाओ फान फरवरी 2023 में अचानक गायब हो गए. बाद में खबर आई कि सरकारी एजेंसियां उनसे गोपनीय पूछताछ कर रही थीं.

किन गांग और हु जिंताओ: चीन में यह कार्रवाई सिर्फ बिजनेसमैन तक सीमित नहीं है. पूर्व विदेश मंत्री किन गांग जून 2023 में बिना किसी जानकारी के गायब हुए और सीधे पद से हटा दिए गए. यहां तक कि पार्टी की बड़ी बैठक के दौरान पूर्व राष्ट्रपति हु जिंताओ को सभी के सामने हॉल से जबरन बाहर ले जाया गया था.

यानी, यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि हुआंग पर अमरीकी महिला के जरिए जासूसी और चिप्स बेचने का आरोप चीन में लगता, तो न तो कोई शेयर बाजार उन्हें बचा पाता और न ही कोई अमरीकी राष्ट्रपति. कंपनी को रातों-रात नेशनलाइज़ कर दिया जाता और हुआंग का नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाता.

अमरीकी में बिजनेस इंटरेस्ट से बढ़कर कुछ नहीं

यकीनन, जेनसन हुआंग का Nvidia से 11 दिन के लिए बाहर होना और फिर वापस लौट आना किसी सस्पेंस फिल्म की तरह लगता है. लेकिन यही अमरीकी कंपनियों और वहां के कैपिटल सिस्टम की सबसे बड़ी सच्चाई है.

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अमरीका में नैतिकता, नियम-कानून, अफेयर्स और राजनीतिक विवाद अपनी जगह हैं, लेकिन जब बात पैसों और ग्लोबल मार्केट पर कब्जे की आती है, तो 'बिजनेस इंटरेस्ट' से बढ़कर कुछ नहीं होता.

यह पहली बार नहीं है जब अमरीकी सिस्टम ने बिजनेस और फायदे को सबसे ऊपर रखा है. 1990 के दशक में जब तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन मोनिका लेविंस्की स्कैंडल में फंसे थे, तो लगा था कि उनकी कुर्सी चली जाएगी. लेकिन तमाम नैतिक बवंडर के बावजूद अमरीकी जनता और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ गई. आगे बढ़ने के लिए बस एक सार्वजनिक ‘सॉरी’ ही काफी साबित हुआ.

ठीक यही बात जेनसन हुआंग के मामले में भी दिखती है. जेनसन हुआंग की पर्सनल लाइफ अपनी जगह है, उनके अफेयर्स और उनसे जुड़े विवाद अपनी जगह हैं. लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर Nvidia के शेयरहोल्डर्स तक, सब एक बात अच्छी तरह जानते थे कि हुआंग के बिना Nvidia का शेयर धड़ाम हो चुका था और पिछले 11 दिनों में अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका था.

पिछले 11 दिनों के घाटे की भरपाई सिर्फ वही इंसान कर सकता था जिसने इस कंपनी को खड़ा किया था. अमरीका ने नैतिक बातों और राजनीति को किनारे रखकर सिर्फ अपने आर्थिक फायदे को चुना. चीनी मीडिया भले ही इसे अमरीका का नाटक कहकर मजाक उड़ाए, लेकिन सच यही है कि अमरीका में मार्केट और पैसों की ताकत 11 दिनों के निष्कासन को एक 'सॉरी' के साथ छोटे से ब्रेक में बदल देती है, जबकि चीन में जासूसी और अफेयर का ऐसा आरोप किसी भी बिजनेसमैन को हमेशा के लिए तिनके की तरह गायब कर देता है.

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