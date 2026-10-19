IPL Trade: CSK नहीं इस टीम में होगी हार्दिक पंड्या की एंट्री? हो गई है पूरी तैयारी! सामने आया बड़ा अपडेट

आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन की डेट सामने आने के बाद खिलाड़ियों को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई है. 16 दिसंबर को आईपीएल 2027 के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन गोवा में किया जाएगा. जिसके लिए टीमों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है.

और पढ़ें

मिनी ऑक्शन से पहले सभी टीमों को रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को भेजनी होगी. रिटेंशन नियमों की सुगबुगाहट के बीच भारतीय स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है.

भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने बड़ा दावा करते हुए यह साफ कर दिया है कि हार्दिक पंड्या के चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में जाने की उम्मीद बहुत कम है. इसके उलट अश्विन का मानना है कि राजस्थान रॉयल्स (RR) इस स्टार खिलाड़ी को अपने पाले में लाने की रेस में सबसे आगे चल रही है.

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए आर अश्विन ने उन अटकलों पर विराम लगाया जिसमें कहा जा रहा था कि एमएस धोनी व्यक्तिगत रूप से हार्दिक पंड्या को सीएसके में लाने के लिए मान सकते हैं. अश्विन ने इसे एक दूर की कहानी बताया.

Advertisement

इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि सितंबर 2026 में जहीर खान को चेन्नई सुपर किंग्स का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है. मुंबई इंडियंस के साथ जहीर के पुराने कार्यकाल के दौरान हार्दिक के साथ उनके अनबन की खबरें भी चर्चा में रही हैं.

मुंबई के लिए बेहद खराब गुजरा सीजन

दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2026 का सीजन बेहद खराब रहा था. टीम ने 14 में से सिर्फ 4 मैच जीते थे और अंक तालिका में नौवें स्थान पर रही थी. खुद हार्दिक पंड्या का बल्ला भी शांत रहा था और उन्होंने 10 मैचों में 138.25 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 206 रन बनाए थे और 4 विकेट झटके थे.

आर अश्विन के मुताबिक अगर हार्दिक पंड्या का ट्रेड होता है तो राजस्थान रॉयल्स इस रेस में सबसे ऊपर है. इसके अलावा अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद एक नए कप्तान की तलाश कर रही कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और लखनऊ सुपर किंग्स (LSG) का नाम भी इस ट्रेड की चर्चाओं में चल रहा है, हालांकि किसी भी फ्रेंचाइजी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रस्ताव कन्फर्म नहीं किया गया है.

आईपीएल 2027 के लिए रिटेंशन लिस्ट सौंपने की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2026 है और दिसंबर 2026 में ऑक्शन होना है, ऐसे में आने वाले कुछ हफ्तों में यह साफ हो जाएगा कि हार्दिक पंड्या अपने आईपीएल करियर का अगला कदम क्या उठाते हैं.



---- समाप्त ----