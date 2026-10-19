scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अजीत अगरकर के बाद प्रज्ञान ओझा बने नए चीफ सेलेक्टर, रमेश पोवार की हुई सेलेक्शन पैनल में एंट्री

बीसीसीआई ने पूर्व चेयरमैन अजीत अगरकर के योगदान की जमकर सराहना की है. जुलाई 2023 में कार्यभार संभालने के बाद से अगरकर की अगुवाई में भारतीय टीम ने कई बड़ी सफलताएं हासिल कीं. उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने 3 ICC ट्रॉफियां, 2 एशिया कप और बैक-टू-बैक एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किए.

Advertisement
X
बीसीसीआई ने किया बड़ा ऐलान. (PHOTO: PTI/Reuters)
बीसीसीआई ने किया बड़ा ऐलान. (PHOTO: PTI/Reuters)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पुरुष क्रिकेट टीम की चयन समिति में बड़ा फेरबदल करते हुए पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा को नया चेयरमैन नियुक्त किया है. वह अजीत अगरकर की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे. ओझा को यह अहम जिम्मेदारी उनके करियर में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने की वरिष्ठता के आधार पर मिली है.

बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) में शामिल अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे ने चयन समिति के सदस्य की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया पूरी की. दोनों ने बीसीसीआई मुख्यालय में आवेदकों की स्क्रीनिंग और साक्षात्कार के बाद रमेश पोवार के नाम की सर्वसम्मति से सिफारिश की.

इसके साथ ही पूर्व क्रिकेटर रमेश पोवार को भी चयन समिति के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. बोर्ड ने पूर्व अध्यक्ष अजीत अगरकर के कार्यकाल की जमकर सराहना की, जिनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने तीन आईसीसी ट्रॉफियां, दो एशिया कप खिताब और एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे. नई समिति में अब प्रज्ञान ओझा अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे.

रमेश पोवार ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान भारत के लिए 2 टेस्ट और 31 वनडे मैच खेले हैं. खेल से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कोचिंग की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है.

Advertisement

वह भारतीय महिला टीम के हेड कोच रहने के साथ-साथ मुंबई और गुजरात की टीमों को भी कोचिंग दे चुके हैं. इसके अलावा, वह बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. महिला टीम के कोच रहते हुए उन्होंने भारत को एशिया कप का खिताब जिताया था और कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल भी दिलाया था.

बीसीसीआई ने की अजीत अगरकर की तारीफ

बीसीसीआई ने अजीत अगरकर के योगदान को आधिकारिक रूप से सराहा और उनके कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया. जुलाई 2023 में अध्यक्ष पद संभालने वाले अगरकर के कार्यकाल में टीम इंडिया ने तीन आईसीसी ट्रॉफियां अपने नाम कीं, दो बार एशिया कप का खिताब जीता और एशियन गेम्स में लगातार दो बार गोल्ड मेडल हासिल कर इतिहास रचने में सफलता हासिल की. प्रज्ञान ओझा के अध्यक्ष बनने और रमेश पोवार के शामिल होने के साथ ही भारतीय पुरुष चयन समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई है.

मेन्स सेलेक्शन कमेटी

प्रज्ञान ओझा (चेयरमैन)
शिव सुंदर दास
आरपी सिंह
अजय रात्रा
रमेश पोवार

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Elon Musk Promises: एलन मस्क का बड़ा वादा... हर अमेरिकी बच्चे को देंगे स्पेसएक्स का शेयर, कितना होगा खर्च? |
    फ्रांस में हिंसा के बीच राष्ट्रपति मैक्रों ने ठुकराया गृह मंत्री का इस्तीफा, कहा- ये लूटपाट खत्म करो |
    Kashi Halwa Recipe: शादी वाला काशी हलवा बनाएं घर पर, बस 3 चीजों से झटपट होगा तैयार |
    ईरान या हूती, किसका डर? अमेरिका ने 11 अरब मुल्कों में जारी किया सिक्योरिटी अलर्ट |
    चांद की धूल अब परेशानी नहीं, घर बनाने के काम भी आएगी! वैज्ञानिकों का नया प्रयोग |
    दिवाली की थीम, लाल रंग का इंडियन ड्रेस कोड... अमेरिका में होने जा रहा है रामायण का वर्ल्ड प्रीमियर |
    EC पर राहुल गांधी के सवालों को BJP ने बताया विदेशी टूलकिट का हिस्सा, देखें |
    'टाइल-पत्थर लगाना सीख रहा था, किसी ने...', टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में पकड़े गए नाबालिग के दिव्यांग पिता की जुबानी |
    राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, बीजेपी का टूलकिट का आरोप, देखें |
    जिसे बता रहे थे जॉब जाने का खतरा... वही बन रहा है एक्स्ट्रा कमाई का जरिया
    Advertisement