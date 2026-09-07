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मॉस्को में कानपुर के इंजीनियर की गिरफ्तारी का दावा, रोते हुए पत्नी बोली- 'रूसी सेना में भेजने का बनाया जा रहा दबाव'

रूस के मॉस्को में तैनात कानपुर निवासी इंजीनियर चंदन गुप्ता को हिरासत में लिए जाने का मामला सामने आया है. पत्नी स्नेहा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि पति को रूसी सेना में भेजने का दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है.

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मॉस्को में भारतीय पति अरेस्ट, बिलखती पत्नी की पीएम से गुहार (Photo- ITG)
मॉस्को में भारतीय पति अरेस्ट, बिलखती पत्नी की पीएम से गुहार (Photo- ITG)

मॉस्को में रहने वाली स्नेहा चंदन गुप्ता ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने पति चंदन गुप्ता की गिरफ्तारी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. स्नेहा का दावा है कि उनके पति को मॉस्को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उन्हें रूसी सेना में भेजे जाने का दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है.

स्नेहा के मुताबिक, उनके पति चंदन गुप्ता कानपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पेशे से इंजीनियर हैं. वह नोएडा सेक्टर-62 स्थित एक कंपनी से जुड़े हुए हैं और कंपनी के काम से वर्क वीजा पर रूस में तैनात थे.

स्नेहा ने अपने वीडियो में आरोप लगाया कि करीब दोपहर 12:30 बजे मॉस्को पुलिस उनके पति को पकड़कर ले गई. उनका कहना है कि उनके पति ने कोई गलत काम नहीं किया है, इसके बावजूद उन्हें जेल में रखा गया है.

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पत्नी स्नेहा का आरोप

पत्नी का आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद उनके पति को रूसी सेना में भेजे जाने का दबाव बनाया जा रहा है. स्नेहा ने दावा किया कि रूस में सेना में लोगों की कमी के चलते भारतीय नागरिकों को भी कथित तौर पर सेना में भेजे जाने की कोशिश की जा रही है.

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स्नेहा ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति को मॉस्को डे के आसपास परेशान किया गया और इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. हालांकि, चंदन गुप्ता को किन आरोपों में गिरफ्तार किया गया है, रूसी अधिकारियों ने उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया है या नहीं और उन्हें सेना में भेजने की प्रक्रिया वास्तव में शुरू हुई है या नहीं, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

मदद की गुहार

वीडियो में स्नेहा भावुक होकर मदद की गुहार लगाती नजर आईं. उन्होंने कहा कि उन्हें रूसी भाषा की जानकारी नहीं है और इसी वजह से वह यह समझने में असमर्थ हैं कि उनके पति के साथ वास्तव में क्या हो रहा है.

स्नेहा ने बताया कि उनका 10 साल का बेटा भी है और परिवार इस घटना से बेहद परेशान है. उन्होंने लोगों से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने और मामले को सरकार तक पहुंचाने की अपील की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने पति की सुरक्षित वापसी के लिए तत्काल मदद की मांग की है.

एक भारतीय कंपनी के जरिए काम करने गए थे रूस 

बताया जा रहा है कि चंदन गुप्ता रूस में एक भारतीय कंपनी के जरिए काम करने गए थे. संबंधित कंपनी का मुख्यालय नोएडा में है और रूस में भी उसका कारोबार है. हालांकि, चंदन गुप्ता की गिरफ्तारी और रूसी सेना में कथित तौर पर भेजे जाने के संबंध में कंपनी, भारतीय दूतावास या रूसी अधिकारियों की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने आना अभी बाकी है.

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यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब रूस में भारतीय नागरिकों को नौकरी के नाम पर कथित तौर पर भर्ती किए जाने और बाद में रूसी सैन्य गतिविधियों में शामिल किए जाने को लेकर पहले भी चिंताएं सामने आती रही हैं.

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि चंदन गुप्ता को किस मामले में हिरासत में लिया गया है, वह इस समय कहां हैं और क्या वास्तव में उन्हें रूसी सेना में भेजने की कोई प्रक्रिया चल रही है. इन सवालों का जवाब भारतीय और रूसी अधिकारियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. परिवार ने भारत सरकार से पूरे मामले का तत्काल संज्ञान लेने और चंदन गुप्ता की स्थिति की जानकारी जुटाकर उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है.

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