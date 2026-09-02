'सिर्फ टैलेंट नहीं, दबाव झेलने की ताकत चाहिए', 2027 वर्ल्ड कप में कौन होगा टीम इंडिया का एक्स-फैक्टर? हो गई बड़ी भविष्यवाणी

भारतीय टीम अगले साल वनडे वर्ल्ड कप 2027 खेलने वाली है. साल 2023 में भारतीय टीम का प्रदर्शन वनडे वर्ल्ड कप में शानदार रहा था. लेकिन टीम फाइनल मुकाबले को जीतने से चूक गई थी.

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क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन फील्डर्स में गिने जाने वाले साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स ने भारतीय टीम को लेकर कुछ जरूरी बातों का जिक्र किया है. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया कि 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का तजुर्बा और विराट कोहली का जुनून टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है.

साल 2027 का वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेला जाना है. इसे लेकर जोंटी ने कहा कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ अच्छे फॉर्म और टैलेंट से काम नहीं चलता. वहां दबाव बहुत ज्यादा होता है. उन्होंने कहा कि मैंने खुद चार वर्ल्ड कप खेले हैं और मैं जानता हूं कि यह कितना तनाव भरा होता है. खिलाड़ी शारीरिक तौर पर तो फिट रहते हैं, लेकिन मानसिक मजबूती बहुत जरूरी है.

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कोहली में क्रिकेट को लेकर है गजब का जुनून

ऐसे बड़े टूर्नामेंट में रोहित शर्मा जैसा अनुभवी खिलाड़ी के टीम में होने से भारतीय टीम की ताकत बढ़ जाएगी. विराट कोहली की तारीफ करते हुए रोड्स ने उन्हें असली मैच विनर बताया. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की तरह ही विराट के अंदर भी मैच जीतने की एक गजब की भूख है. वो दुनिया के सबसे बेहतरीन चेजर हैं. उन्हें मैदान पर टक्कर लेना पसंद है और उनकी यही आक्रामकता उन्हें सबसे अलग बनाती है.

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शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर क्या कहा?

युवा कप्तान शुभमन गिल के बारे में बात करते हुए जोंटी ने एक बेहद काम की सलाह दी. उन्होंने कहा कि एक लीडर होने का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ खुद करें. गिल को टीम में मौजूद रोहित और विराट जैसे सीनियर्स से राय लेने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए. हालांकि, जोंटी ने यह भी कहा कि आखिरी फैसला कप्तान को ही लेना होता है, जो सबसे मुश्किल काम है.

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वर्ल्ड कप में भारत को मिलेगा फायदा

अगले वर्ल्ड कप की मेजबानी साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे मिलकर कर रहे हैं. वहां की परिस्थितियों पर बात करते हुए जोंटी ने कहा कि वहां की पिचें बहुत अच्छी होती हैं और गेंद बल्ले पर बढ़िया आती है. रोड्स का मानना है कि भारतीय बल्लेबाज आजकल जिस तरह से स्कूप और रैंप शॉट्स खेलते हैं, उससे उन्हें साउथ अफ्रीका की पिचों पर काफी फायदा मिलेगा.



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