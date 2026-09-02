scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सिर्फ टैलेंट नहीं, दबाव झेलने की ताकत चाहिए', 2027 वर्ल्ड कप में कौन होगा टीम इंडिया का एक्स-फैक्टर? हो गई बड़ी भविष्यवाणी

रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी खिलाड़ी होंगे. साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स का मानना है कि अगर इन दोनों खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में मौका मिलता है तो इससे टीम को जबरदस्त फायदा मिल सकता है.

Advertisement
X
वर्ल्ड कप में कोहली-रोहित पर रहेगी नजरें. (PHOTO: AFP)
वर्ल्ड कप में कोहली-रोहित पर रहेगी नजरें. (PHOTO: AFP)

भारतीय टीम अगले साल वनडे वर्ल्ड कप 2027 खेलने वाली है. साल 2023 में भारतीय टीम का प्रदर्शन वनडे वर्ल्ड कप में शानदार रहा था. लेकिन टीम फाइनल मुकाबले को जीतने से चूक गई थी. 

क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन फील्डर्स में गिने जाने वाले साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स ने भारतीय टीम को लेकर कुछ जरूरी बातों का जिक्र किया है. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया कि 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का तजुर्बा और विराट कोहली का जुनून टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है.

साल 2027 का वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेला जाना है. इसे लेकर जोंटी ने कहा कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ अच्छे फॉर्म और टैलेंट से काम नहीं चलता. वहां दबाव बहुत ज्यादा होता है. उन्होंने कहा कि मैंने खुद चार वर्ल्ड कप खेले हैं और मैं जानता हूं कि यह कितना तनाव भरा होता है. खिलाड़ी शारीरिक तौर पर तो फिट रहते हैं, लेकिन मानसिक मजबूती बहुत जरूरी है. 

सम्बंधित ख़बरें

Babar Azam
36 पारियों से नहीं जड़ा शतक, इंग्लैंड में बाबर का बुरा हाल
Babar Azam
'15 रुपये वाला हेयर डाई लगा लिया क्या?' बाबर से हुई बड़ी गलती!
rohit sharma future
BCCI की हाई पावर मीटिंग में रोहित शर्मा पर बड़ा फैसला!
pakistan imran khan jail political crisis
क्रिकेट से PAK सियासत तक, इमरान का इन बॉलीवुड हसीनाओं संग रहा अफेयर!
Sri Lanka (PHOTO: @ACC)
ICC ने श्रीलंका से छीनी चैम्पियंस ट्रॉफी की मेजबानी!
Advertisement

कोहली में क्रिकेट को लेकर है गजब का जुनून

ऐसे बड़े टूर्नामेंट में रोहित शर्मा जैसा अनुभवी खिलाड़ी के टीम में होने से भारतीय टीम की ताकत बढ़ जाएगी. विराट कोहली की तारीफ करते हुए रोड्स ने उन्हें असली मैच विनर बताया. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की तरह ही विराट के अंदर भी मैच जीतने की एक गजब की भूख है. वो दुनिया के सबसे बेहतरीन चेजर हैं. उन्हें मैदान पर टक्कर लेना पसंद है और उनकी यही आक्रामकता उन्हें सबसे अलग बनाती है. 

ये भी पढ़ें- 36 पारियों से नहीं जड़ा शतक, इंग्लैंड में बाबर आजम का बुरा हाल, छिन गया टॉप-10 का ताज 

शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर क्या कहा?

युवा कप्तान शुभमन गिल के बारे में बात करते हुए जोंटी ने एक बेहद काम की सलाह दी. उन्होंने कहा कि एक लीडर होने का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ खुद करें. गिल को टीम में मौजूद रोहित और विराट जैसे सीनियर्स से राय लेने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए. हालांकि, जोंटी ने यह भी कहा कि आखिरी फैसला कप्तान को ही लेना होता है, जो सबसे मुश्किल काम है. 

ये भी पढ़ें- ICC ने श्रीलंका से छिना हक, महिला चैम्पियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी करेगा भारत, भिड़ेंगी दुनिया की 6 दिग्गज टीमें 

Advertisement

वर्ल्ड कप में भारत को मिलेगा फायदा

अगले वर्ल्ड कप की मेजबानी साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे मिलकर कर रहे हैं. वहां की परिस्थितियों पर बात करते हुए जोंटी ने कहा कि वहां की पिचें बहुत अच्छी होती हैं और गेंद बल्ले पर बढ़िया आती है. रोड्स का मानना है कि भारतीय बल्लेबाज आजकल जिस तरह से स्कूप और रैंप शॉट्स खेलते हैं, उससे उन्हें साउथ अफ्रीका की पिचों पर काफी फायदा मिलेगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    क्या यूपी चुनाव में अयोध्या-मथुरा से लेकर सैफई-रामपुर पर संग्राम होगा? अंजना के साथ देखें हल्ला बोल |
    नोएडा में कैफे बंद होने पर प्रेमी जोड़ा बना चोर, पुलिस ने किया गिरफ्तार |
    Sheetla Saptami 2026: शीतला सप्तमी कल, जानें इस दिन देवी को क्यों लगाया जाता है बासी पकवान का भोग |
    रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच जयशंकर की कीव यात्रा, देंगे शांति का संदेश |
    साथ चुनाव लड़ेंगे सपा-कांग्रेस... शिवपाल बोले- अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार |
    GDP ग्रोथ 7.8% पर उठे सवाल!, सरकार ने 'तर्कहीन' बताकर दिया हर सवाल का जवाब |
    धराशायी मार्केट में 4% चढ़ा ये PSU स्टॉक... बना NIFTY 50 का टॉप गेनर, खरीदें, बेचें या होल्ड करें? |
    महाराष्ट्र में जमीन विवाद में दो बेटों ने 65 साल के पिता को बीच सड़क पर पीटा |
    जहरीली शराब से नहीं हुई थी 4 मौतें! बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने शराब में मिलाया था जहर |
    जिंदगी से जंग लड़ रहे 'साईं बाबा' सुधीर दलवी, बना लाखों का बिल, अक्षय-कार्तिक-रणबीर ने की मदद
    Advertisement