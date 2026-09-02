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साथ चुनाव लड़ेंगे सपा-कांग्रेस... शिवपाल बोले- अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को बरकरार रखने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी.

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शिवपाल सिंह यादव ने 2027 यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है
शिवपाल सिंह यादव ने 2027 यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने साफ किया कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहेगा और दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी. शिवपाल यादव ने दावा किया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी.

एटा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिवपाल यादव ने कहा, 'सपा-कांग्रेस गठबंधन 2027 का चुनाव मिलकर लड़ेगा. अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी.' हालांकि, विधानसभा चुनाव के लिए सपा की रणनीति क्या होगी, इस पर शिवपाल यादव ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले. उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति का अभी खुलासा नहीं किया है और सही समय आने पर इसे सार्वजनिक किया जाएगा.

इस दौरान शिवपाल यादव ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा. उत्तराखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्ष को कमजोर करने और खत्म करने की कोशिश कर रही है. सपा नेताओं को निशाना बनाकर कथित तौर पर AI जनरेटेड वीडियो बनाए जाने के सवाल पर भी शिवपाल यादव ने बीजेपी को घेरा. उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत बीजेपी ने की थी और समाजवादी पार्टी ने केवल उसकी कार्रवाई की प्रतिक्रिया दी है.

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शिवपाल यादव ने भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने सड़कों की खराब स्थिति और एक्सप्रेसवे पर गड्ढों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे बीजेपी के विकास के दावों की हकीकत सामने आ गई है. उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के हालिया बयानों पर भी पलटवार किया. शिवपाल ने कहा कि जब राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, तब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जो बयान दिए थे, वे सभी रिकॉर्ड में मौजूद हैं.

शिवपाल सिंह यादव बुधवार को एटा पहुंचे थे. यहां उन्होंने फेफड़ों के प्रत्यारोपण के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना. इसके अलावा वह सपा नेता शराफत हुसैन उर्फ काले के पिता हाजी अब्दुल अजीज के निधन पर शोक जताने उनके परिवार से भी मिले.

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