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ICC ने श्रीलंका से छीना हक, महिला चैम्पियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी करेगा भारत, भिड़ेंगी दुनिया की 6 दिग्गज टीमें

आईसीसी ने पहली बार आयोजित होने वाली विमेन्स चैम्पियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी भारत को सौंप दी है. टूर्नामेंट की तारीखों और वेन्यू का ऐलान भी कर दिया गया है.

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चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर आई बड़ी खबर. (photo: bcci.tv)
चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर आई बड़ी खबर. (photo: bcci.tv)

महिला क्रिकेट के फैन्स के लिए एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है. साल 2027 में होने वाली पहली आईसीसी महिला चैम्पियंस ट्रॉफी की मेजबानी अब भारत करने जा रहा है. 

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है. यह खास टूर्नामेंट 14 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच खेला जाएगा.

इस टूर्नामेंट के सभी मैच भारत के दो खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियमों में आयोजित होंगे. मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (ब्रेबॉर्न स्टेडियम) और वडोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबले खेले जाएंगे.

श्रीलंका से भारत क्यों आया टूर्नामेंट?

शुरुआत में इस टूर्नामेंट का आयोजन श्रीलंका में होना तय हुआ था. लेकिन वहां के क्रिकेट बोर्ड (SLC) में चल रहे प्रशासनिक सुधारों की वजह से आईसीसी ने जगह बदलने का फैसला किया. आईसीसी ने मेजबानी के लिए भारत, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के दामों को परखा, जिसमें भारत बाजी मार गया और 2 सितंबर को आईसीसी बोर्ड ने भारत के नाम पर अपनी पक्की मुहर लगा दी.

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कितनी टीमें टूर्नामेंट में लेगी हिस्सा 

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित होने वाले पहले महिला चैम्पियंस ट्रॉफी 2027 का खाका पूरी तरह तैयार है. इस टूर्नामेंट में दुनिया की टॉप-6 टीमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका हिस्सा लेंगी.

ये सभी 6 टीमें 6 जुलाई की आईसीसी T20 रैंकिंग के आधार पर चुनी गई हैं. टूर्नामेंट में सभी टीमें राउंड-रॉबिन फॉर्मेट के तहत आपस में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी. पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर रहने वाली दो टीमों के बीच 28 फरवरी को खिताबी जंग यानी फाइनल मैच खेला जाएगा.

इस मौके पर आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने कहा कि आईसीसी महिला चैम्पियंस ट्रॉफी 2027 महिला क्रिकेट में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी.

इस उद्घाटन संस्करण में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमें एक बेहतरीन प्रतियोगिता में आमने-सामने होंगी. इस टूर्नामेंट के जरिए अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार करने और वैश्विक मंच पर जगह बनाने के लिए टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा और मजबूत होगी.

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