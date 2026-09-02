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धराशायी मार्केट में 4% चढ़ा ये PSU स्टॉक... बना NIFTY 50 का टॉप गेनर, खरीदें, बेचें या होल्ड करें?

सरकारी स्वामित्व वाली इस कंपनी के शेयर में 2 सितंबर को करीब 4% की तेजी आई और शेयर ₹416 के आसपास पहुंच गया. बाजार में भारी बिकवाली के बावजूद यह निफ्टी 50 का सबसे बड़ा गेनर रहा. कुछ ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर को बाय रेटिंग दी है, तो कुछ ने होल्ड रेटिंग.

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कोल इंडिया के शेयर में 2 सितंबर को करीब 4% की तेजी आई और शेयर ₹416 के आसपास पहुंच गया. (AI Image)
कोल इंडिया के शेयर में 2 सितंबर को करीब 4% की तेजी आई और शेयर ₹416 के आसपास पहुंच गया. (AI Image)

कोल इंडिया (Coal India) के शेयर में 2 सितंबर को तेजी देखने को मिली. शेयर करीब 4% उछलकर ₹416 के आसपास पहुंच गया. इस तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹2.56 लाख करोड़ हो गया. खास बात यह रही कि Coal India का शेयर ऐसे समय चढ़ा, जब पूरे बाजार में बिकवाली का दबाव था. दिन के शुरुआती कारोबार में यह Nifty 50 का सबसे बड़ा गेनर रहा.

Coal India के शेयर में तेजी की बड़ी वजह उसकी सब्सिडियरी Mahanadi Coalfields में 10% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी मानी जा रही है. Coal India ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के प्रस्तावित IPO के लिए ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए हैं. प्रस्तावित IPO में Coal India, Mahanadi Coalfields के 66.18 करोड़ शेयर बेचेगी. यह कंपनी की कुल हिस्सेदारी का 10% है. पूरा इश्यू ऑफर फॉर सेल यानी OFS होगा. इसका मतलब है कि Mahanadi Coalfields नए शेयर जारी नहीं करेगी और IPO से मिलने वाली रकम सीधे उसे नहीं मिलेगी.

Coal India ने किया आउट परफॉर्म

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Coal India का प्रदर्शन इसलिए भी खास रहा क्योंकि 2 सितंबर की सुबह घरेलू शेयर बाजार में तेज गिरावट थी. सुबह करीब 9:45 बजे Nifty 50 करीब 215 अंक यानी 0.89% गिरकर 23,840.60 पर कारोबार कर रहा था. वहीं Sensex करीब 600 अंक टूटकर 76,344.54 के स्तर पर आ गया था. इसके उलट Coal India का शेयर करीब 4% चढ़कर ₹418 के आसपास पहुंच गया और इंडेक्स का सबसे बड़ा गेनर बन गया.

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ओडिशा में मुख्य रूप से कारोबार करने वाली Mahanadi Coalfields का भारतीय कोयला उत्पादन में बड़ा योगदान है. FY26 में कंपनी की हिस्सेदारी भारत के घरेलू कोयला उत्पादन में करीब 21% रही. वहीं Coal India के कुल उत्पादन में इसका योगदान 28.4% था. हालांकि, मार्च 2026 में समाप्त वित्त वर्ष में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में मामूली कमजोरी रही. Mahanadi Coalfields का नेट प्रॉफिट करीब 1.3% घटकर ₹10,678 करोड़ रहा, जबकि रेवेन्यू 2.6% गिरकर ₹30,550 करोड़ पर आ गया.

Coal India ने मार्च में कहा था कि वह Mahanadi Coalfields और South Eastern Coalfields में 25% तक हिस्सेदारी बेच सकती है. यह हिस्सेदारी IPO या किसी अन्य माध्यम से बेची जा सकती है. कंपनी इस साल Bharat Coking Coal और Central Mine Planning & Design Institute को पहले ही लिस्ट कर चुकी है. अब Mahanadi Coalfields की संभावित लिस्टिंग को लेकर बाजार की नजर आगे की प्रक्रिया पर है.

अगस्त के ऑपरेशनल अपडेट से ब्रोकरेज भी उत्साहित

Mahanadi Coalfields की हिस्सेदारी बिक्री के अलावा Coal India के अगस्त ऑपरेशनल अपडेट ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है. ब्रोकरेज हाउस मजबूत थर्मल कोल डिमांड और घटते कोयला इन्वेंट्री को लेकर सकारात्मक नजर आ रहे हैं. ब्रोकरेज फर्म UBS ने Coal India पर Buy रेटिंग बरकरार रखते हुए ₹550 का टारगेट प्राइस दिया है. ब्रोकरेज के मुताबिक अगस्त में कोल ऑफटेक 6% बढ़ा, जबकि पावर डिमांड में 13% की वृद्धि हुई. हालांकि, इसी दौरान कोयला उत्पादन 6% घटा और FY27 के पहले पांच महीनों में उत्पादन में 5% की गिरावट रही.

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UBS के मुताबिक कमजोर प्रोडक्शन ट्रेंड के चलते पिटहेड इन्वेंट्री में करीब 55 मिलियन टन की कमी आई है. ब्रोकरेज का मानना है कि मजबूत थर्मल कोल डिमांड और कम इन्वेंट्री से ई-ऑक्शन प्रीमियम को सपोर्ट मिल रहा है. ब्रोकरेज फर्म HSBC ने Coal India पर होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है और ₹440 का टारगेट प्राइस दिया है. ब्रोकरेज के मुताबिक मजबूत पावर डिमांड और कमजोर हाइड्रो पावर जनरेशन थर्मल पावर जनरेशन और कोयले की मांग के लिए सकारात्मक संकेत हैं. HSBC ने कहा कि कोयला इन्वेंट्री तीन साल के निचले स्तर पर है, जिससे ई-ऑक्शन प्राइसिंग के लिए अनुकूल माहौल बन रहा है. क्षेत्रीय कोयला कीमतों में बढ़ोतरी से प्रीमियम को और सपोर्ट मिलने की संभावना है. ब्रोकरेज ने Coal India के प्रति शेयर डिविडेंड में भी ऊपर की तरफ जोखिम की बात कही है.

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