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जहरीली शराब से नहीं हुई थी 4 मौतें! बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने शराब में मिलाया था जहर

बिहार के बाढ़ अनुमंडल में चार युवकों की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, शराब का इंतजाम करने वाला पांचवां शख्स ही मुख्य आरोपी निकला. आरोपी ने शराब में जहर मिलाकर चारों युवकों की जान ले ली. पुलिस ने प्रेम प्रसंग को हत्या की वजह बताया है और मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

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सावन खत्म होने के बाद रखी थी पार्टी.(Photo: ITG)
सावन खत्म होने के बाद रखी थी पार्टी.(Photo: ITG)

बिहार के बाढ़ अनुमंडल के बेढना गांव के सैदपुर टोला में तीन दिन पहले चार युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस के मुताबिक, यह मामला जहरीली शराब पीने से हुई मौत का नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश का था. शराब का इंतजाम करने वाला पांचवां शख्स ही इस वारदात का मुख्य आरोपी निकला.

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने शराब पार्टी के दौरान शराब में जहर मिला दिया था. इसे पीने के बाद चारों युवकों की मौत हो गई. इस साजिश के पीछे प्रेम प्रसंग को वजह बताया जा रहा है. आरोपी की बहन का एक मृतक के साथ प्रेम संबंध था, जिससे वह नाराज था.

यह भी पढ़ें: एक साथ बैठे, "एक साथ बैठे, शराब पी और अचानक होने लगी बेचैनी... 2 घंटे में 4 युवकों की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप

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पटना के ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि लाली सिंह ने साजिश के तहत चारों युवकों की शराब में जहर मिलाया था. पुलिस के अनुसार, लाली की बहन और मृतक युवकों में से एक के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था. वहीं, बाकी तीन युवक आरोपी को अक्सर चिढ़ाते थे. इसी नाराजगी के चलते उसने शराब पार्टी के दौरान वारदात को अंजाम दिया.

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शराब पार्टी में मिलाया गया जहर

पुलिस की जांच के मुताबिक, पांचवां शख्स भी उसी शराब पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचा था. चारों मृतकों के साथ बैठकर शराब पीने के दौरान उसने कथित तौर पर शराब में जहरीला पदार्थ मिला दिया. इसके बाद शराब का सेवन करने वाले चारों युवकों की हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी लाली सिंह समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. अब जांच एजेंसियां इस साजिश में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और वारदात से जुड़े दूसरे पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं. पुलिस को आशंका है कि हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी.

ग्रामीण एसपी के मुताबिक, शराब में किस तरह का जहर मिलाया गया था, इसका पता FSL रिपोर्ट आने के बाद चलेगा. फोरेंसिक जांच के जरिए जहरीले पदार्थ की पहचान की जाएगी. इसके बाद मामले में सामने आए तथ्यों को और स्पष्ट किया जा सकेगा.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

सावन खत्म होने के बाद रखी थी पार्टी

घटना बेढना गांव के सैदपुर टोला में हुई थी, जहां चार युवकों की अचानक मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था. मृतकों की पहचान शशि कुमार, निशु कुमार, विकास राम और पंकज सिंह के रूप में हुई है. शुरुआती तौर पर मामला कथित जहरीली शराब से जुड़ा माना जा रहा था.

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बताया गया कि सावन का महीना खत्म होने के बाद चारों युवक नॉनवेज पार्टी के लिए एक साथ बैठे थे. इसी दौरान शराब भी मंगाई गई थी. पार्टी के बीच ही कथित तौर पर शराब में जहर मिलाया गया, जिसके बाद चारों की जान चली गई.

घटना के बाद मौके के आसपास शराब से भरी बोतल और नॉनवेज खाना मिला था. जानकारी के मुताबिक, शराब की बोतल आधे से भी कम खाली थी. ग्रामीणों ने दावा किया था कि चारों युवकों ने इसी शराब का सेवन किया था और इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी.

प्रेम प्रसंग से जुड़ी साजिश का दावा

पुलिस के अनुसार, जांच आगे बढ़ने पर मामला जहरीली शराब से हुई सामान्य मौत के बजाय हत्या की साजिश की ओर मुड़ा. पूछताछ और जांच में लाली सिंह की भूमिका सामने आई. पुलिस का दावा है कि बहन के प्रेम संबंध को लेकर वह एक मृतक से नाराज था, जबकि बाकी तीन युवकों के कथित तौर पर उसे चिढ़ाने से भी वह गुस्से में था.

इसी नाराजगी को लेकर उसने चारों को एक साथ खत्म करने की योजना बनाई और शराब पार्टी को वारदात के लिए चुना. पुलिस का कहना है कि लाली ने शराब में जहर मिलाया, जिसके सेवन के बाद चारों युवकों की मौत हो गई.

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फिलहाल, मुख्य आरोपी लाली सिंह समेत तीन लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं. FSL रिपोर्ट के बाद शराब में इस्तेमाल किए गए जहरीले पदार्थ की प्रकृति सामने आएगी. पुलिस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और साजिश से जुड़े बाकी पहलुओं की जांच जारी है.

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रिपोर्ट- कमलउद्दीन.
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