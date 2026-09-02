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36 पारियों से नहीं जड़ा शतक, इंग्लैंड में बाबर आजम का बुरा हाल, छिन गया टॉप-10 का ताज

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज में बाबर आजम के बल्ले से पाक क्रिकेट फैन्स को बड़े रनों की उम्मीद थी. लेकिन बाबर आजम दोनों ही मैचों में बुरी तरह फ्लॉप रहे.

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बाबर आजम को लगी किसकी नजर. (PHOTO: AP)
बाबर आजम को लगी किसकी नजर. (PHOTO: AP)

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों करारी हार के बाद बाबर को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी तगड़ा झटका लगा है. लंबे समय से बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं.

लगातार खराब बल्लेबाजी करने का नतीजा यह मिला कि वह एक बार फिर बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में टॉप-10 से बाहर हो गए हैं. लॉर्ड्स टेस्ट की दोनों पारियों को मिलाकर बाबर सिर्फ 14 रन ही बना सके. इस निराशाजनक प्रदर्शन के कारण वह रैंकिंग में 5 पायदान खिसककर 15वें नंबर पर आ गए हैं. 

मजेदार बात यह है कि लगभग दो साल बाद पिछले महीने यानी अगस्त में ही उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छा खेलकर टॉप-10 में वापसी की थी. लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी.

36 पारियों से नहीं आया शतक

बाबर आजम का बल्ला लंबे समय से खामोश है. दिसंबर 2022 के बाद से उनके बल्ले से टेस्ट क्रिकेट में कोई शतक नहीं निकला है. यह सूखा अब 36 पारियों तक खिंच चुका है, जिससे उनके रेड-बॉल फॉर्म पर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

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लॉर्ड्स में बेहद खराब रहा टीम का प्रदर्शन

वहीं पूरी पाकिस्तानी टीम का प्रदर्शन भी लॉर्ड्स में बेहद खराब रहा. पहली पारी में टीम सिर्फ 110 रन पर सिमट गई और दूसरी पारी में 389 रनों का पीछा करते हुए 194 रन ही बना सकी. इंग्लैंड ने यह मैच 194 रनों से जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मिला फायदा

बाबर आजम का ग्राफ भले ही गिर गया हो, लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट के बाद कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रैंकिंग में जबरदस्त उछाल आया है. दूसरी पारी में 97 रनों की शानदार और जुझारू पारी खेलने वाले सऊद शकील को 15 पायदान का फायदा हुआ है. वह अब 18वें नंबर पर पहुंच गए हैं.

तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने मैच में 9 विकेट चटकाए, जिससे वह 10 पायदान की छलांग लगाकर गेंदबाजों की रैंकिंग में संयुक्त रूप से 15वें स्थान पर आ गए हैं. वहीं 5 विकेट लेने वाले मोहम्मद अली को भी 11 स्थानों का फायदा हुआ है और वह 81वें नंबर पर पहुंच गए हैं.

भले ही कुछ खिलाड़ियों की रैंकिंग सुधरी हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह सीरीज किसी बुरे सपने जैसी रही है. अब सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट 9 सितंबर से बर्मिंघम (एजबेस्टन) में खेला जाना है. पाकिस्तान की टीम अगर यह मैच नहीं जीत पाई या ड्रॉ नहीं करा सकी तो उसका सूपड़ा साफ होना तय है. 

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