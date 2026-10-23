IND vs NZ: क्राइस्टचर्च T20 में असली खेल तो नमन धीर ने किया, 15 गेंदों में पलट दिया मैच, बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 225 रन का टारगेट हासिल कर चार विकेट से शानदार जीत दर्ज की. क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 19.4 ओवर में 6 विकेट पर 230 रन बनाकर सीरीज में शुरुआती बढ़त हासिल की.

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इस जीत के हीरो संजू सैमसन और नमन धीर रहे. संजू ने 67 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि नमन ने महज 15 गेंदों पर नाबाद 42 रन बनाकर इतिहास रच दिया. नमन की 280 की स्ट्राइक रेट वाली पारी मैच का एक्स फैक्टर रही.

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नमन धीर ने तोड़ा इरफान पठान का रिकॉर्ड

नमन धीर ने नंबर-7 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सफल टी20 इंटरनेशनल चेज में भारत के लिए सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने 42* रन की पारी के साथ इरफान पठान का 17 साल पुराना कीर्तिमान तोड़ दिया. इरफान ने 2009 में कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ नंबर-7 पर बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों पर नाबाद 33 रन बनाए थे.

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स्लॉग ओवर में बदल जाता है नमन का म‍िजाज

क्रिकबज के मुताबिक- नमन की पारी ने एक बार फिर डेथ ओवरों में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की क्षमता दिखाई. टी20 क्रिकेट में 16वें से 20वें ओवर के दौरान उनके नाम 167 गेंदों पर 341 रन दर्ज हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 204.19 रहा है. वहीं 10 बार अपना विकेट गंवाया है, जबकि 34 चौके और 19 छक्के लगाए हैं.

संजू ने पावरप्ले में ही रख दी जीत की नींव

225 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पहले छह ओवर में 94 रन जोड़ दिए. दोनों ने मिलकर पावरप्ले में 93 रन की साझेदारी की, जिसने भारत को टारगेट के करीब पहुंचने की मजबूत स्थिति में ला दिया.

संजू ने 33 गेंदों पर 67 रन बनाए. उन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन के एक ओवर में 22 रन बटोरे, जबकि अभिषेक ने एडम मिल्ने के ओवर में दो छक्के जड़े. अभिषेक ने 12 गेंदों पर 29 रन बनाए, लेकिन माइकल ब्रेसवेल की ऑफ स्पिन पर बैकवर्ड पॉइंट में कैच दे बैठे.संजू सैमसन वाइड गेंद पर कट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे. इसके बाद तिलक वर्मा 11 गेंदों पर 6 रन बनाकर ब्रेसवेल का शिकार हुए, जबकि ईशान किशन भी मिचेल सेंटनर की गेंद पर कैच आउट हो गए.

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अक्षर और श्रेयस ने संभाली पारी, नमन ने किया काम तमाम

लगातार विकेट गिरने के बाद अक्षर पटेल को ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया. उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पारी को संभाला. अक्षर ने सेंटनर के खिलाफ चौका और ब्रेसवेल के खिलाफ छक्का लगाया. लॉकी फर्ग्यूसन ने 13वें ओवर में साझेदारी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मिड ऑफ पर पीछे की ओर भागते हुए सैंटनर अक्षर का कैच नहीं पकड़ सके.

4️⃣2️⃣* Runs 1️⃣5️⃣ Balls 2️⃣8️⃣0️⃣ Strike Rate 5️⃣ Fours & 2️⃣ Sixes How good was that match-winning finish from Naman Dhir? 👇 Scorecard ▶️ https://t.co/ADfFnxXGzz #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/4PgLm8Rbim — BCCI (@BCCI) October 22, 2026

न्यूजीलैंड को इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा. भारत ने अगले ओवर में मैट हेनरी के खिलाफ 20 रन बटोरे. अक्षर 14 गेंदों पर 24 रन बनाकर फर्ग्यूसन की गेंद पर आउट हुए. इसके बाद ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर फिन एलन ने श्रेयस अय्यर का कैच छोड़ दिया.

श्रेयस और नमन धीर ने मिचेल सेंटनर के ओवर में 19 रन लेकर भारत की वापसी करवा दी. श्रेयस 42 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन नमन ने दबाव को हावी नहीं होने दिया. आखिरी ओवर में चौका और छक्का लगाकर उन्होंने भारत को दो गेंद बाकी रहते जीत दिला दी. भारत ने 19.4 ओवर में 230/6 रन बनाकर चार विकेट से मुकाबला जीत लिया.इससे पहले न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 225 रन बनाए थे. ग्लेन फिलिप्स ने सबसे ज्यादा 82 रनों की पारी खेली.

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भारतीय गेंदबाजों ने किया न‍िराशा

भारत के लिए गेंदबाजी में यह दिन चुनौतीपूर्ण रहा. पांचों भारतीय गेंदबाजों ने 40 से अधिक रन खर्च किए. भुवनेश्वर कुमार ने चार साल बाद भारतीय रंग में वापसी की. शुरुआती ओवरों में उन्होंने दाएं हाथ के बल्लेबाजों को अंदर आती गेंदों से परेशान किया, लेकिन दूसरे ओवर में नो-बॉल के बाद फ्री हिट पर चौका लगा और न्यूजीलैंड ने रफ्तार पकड़ ली. भुवनेश्वर और अर्शदीप सिंह के खिलाफ लगातार 17 रन वाले ओवर आए. अक्षर को भी पावरप्ले में दो छक्के पड़े.

डेरिल मिचेल को मयंक यादव ने पावरप्ले में जीवनदान मिलने के बाद लगातार दो बाउंड्री लगाते देखा, लेकिन अर्शदीप ने 13वें ओवर की पहली गेंद पर उन्हें आउट कर दिया. इसके बाद फिलिप्स और जैकब्स ने न्यूजीलैंड को 200 रन के पार पहुंचाया. मयंक के आखिरी ओवर में 18 रन आए. भारत ने अंतिम पांच ओवर में 67 रन खर्च किए.

भारत की आक्रामक बल्लेबाजी का सिलसिला जारी

वेस्टइंडीज सीरीज में बड़े स्कोर और तेज रन चेज करने वाली भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत भी उसी अंदाज में की. मुकाबले में 450 से अधिक रन बने. पांच दिन पहले बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में बारिश के कारण संभावित बड़े स्कोर वाला मुकाबला अधूरा रह गया था, लेकिन इस बार भारत ने अपनी पारी को जीत तक पहुंचाया.

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हेगले ओवल में ओस के कारण टॉस अहम रहा. श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, ताकि टारगेट का पीछा करने में परिस्थितियों का फायदा मिले. बीच के ओवरों में ब्रेसवेल और सैंटनर ने चार विकेट लेकर भारत को मुश्किल में डाला, लेकिन बल्लेबाजी में गहराई और नमन धीर की फिनिशिंग ने अंतर पैदा कर दिया.

संक्षिप्त स्कोर: न्यूजीलैंड 225/4 (20 ओवर): ग्लेन फिलिप्स 82*, फिन एलन 45, मयंक यादव 1/40.

भारत 230/6 (19.4 ओवर): संजू सैमसन 67, नमन धीर 42*, श्रेयस अय्यर 42; माइकल ब्रेसवेल 2/39.

र‍िजल्ट: भारत चार विकेट से जीता

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