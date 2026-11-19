How to Set Curd In Winters: सर्दियों में घर पर दही जमाना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होता. कभी दूध में जामन डालने के बाद भी दही नहीं जमता तो कभी सुबह बर्तन खोलने पर ऊपर पानी और नीचे पतला दही नजर आता है. खासकर जब बाहर टेंपरेचर लगातार गिर रहा हो और ठंड पड़ रही हो, तब दही जमाने में और ज्यादा परेशानी होती है. ऐसे में कई लोग बाजार से दही खरीदकर लाने लगते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में भी रसोई में रखे दूध और थोड़े से जामन से भी हलवाई जैसा गाढ़ा और मलाईदार दही जमाया जा सकता है?

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दही जमाने के इस खास तरीके में कुछ छोटी-छोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें न तो किसी महंगे सामान की जरूरत है और न ही किसी खास मशीन की. बस दूध को सही टेंपरेचर पर रखना है, जामन मिलाने का तरीका थोड़ा बदलना है और दूध की गर्माहट बनाए रखनी है. आइए जानते हैं वो आसान ट्रिक्स, जिनकी मदद से आप सर्दियों में भी आसानी से गाढ़ा दही जमा सकते हैं.



1. दूध में सीधे न डालें जामन, अपनाएं ये ट्रिक: अक्सर लोग दूध में एक चम्मच दही डालकर चम्मच से मिला देते हैं और बर्तन को ढककर रख देते हैं. लेकिन इस तरीके को थोड़ा बदलकर आप जामन को दूध में अच्छी तरह मिलाने में मदद कर सकते हैं.

क्या है सही तरीका?

सबसे पहले दूध को हल्की आंच पर गर्म करें. इसे अच्छी तरह उबालने की जरूरत नहीं है.

दूध इतना गर्म होना चाहिए कि उंगली डालने पर हल्की गर्माहट महसूस हो, लेकिन जलन न हो.

अब जिस बर्तन में दही जमाना है, उसके तले और किनारों पर थोड़ा सा जामन लगा दें.

इसे ऐसे फैलाएं जैसे किसी बर्तन में घी या तेल की हल्की लेयर लगाई जाती है.

इसके बाद गर्म दूध को बर्तन में डालें और चम्मच से हल्के हाथों से मिला दें.

इस तरीके का मकसद जामन को दूध में अच्छी तरह फैलाना है, ताकि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया ठीक से शुरू हो सके.



2. दूध को एक बर्तन से दूसरे में पलटने का सीक्रेट: दही को गाढ़ा और एकसार बनाने के लिए दूध और जामन का अच्छी तरह मिलना जरूरी है. इसके लिए एक और छोटी सी ट्रिक आजमा सकते हैं. जामन लगे बर्तन में दूध डालने के बाद उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में 3-4 बार धीरे-धीरे पलटें.

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ऐसा करने से दूध में झाग बनता है और जामन पूरे दूध में अच्छी तरह फैल जाता है. हालांकि, दूध को बहुत ज्यादा या तेजी से फेंटने की जरूरत नहीं है. हल्के हाथों से यह काम करें, ताकि दूध का टेंपरेचर भी बना रहे.



3. कैसरोल में रखें दूध, डबल ढक्कन से मिलेगी गर्माहट: सर्दियों में दही न जमने की सबसे बड़ी वजह आसपास का टेंपरेचर बहुत कम होता है. ऐसे में दूध को लंबे समय तक हल्की गर्माहट में रखना जरूरी है. इसके लिए कैसरोल काफी काम आ सकता है.

इसके लिए अपनाएं ये तरीका:

सबसे पहले दूध वाले बर्तन को ढक्कन से अच्छी तरह बंद कर दें.

अब इस बर्तन को रोटी रखने वाले बड़े कैसरोल के अंदर रख दें.

कैसरोल का ढक्कन भी अच्छी तरह बंद कर दें.

अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो कैसरोल को किसी मोटे कपड़े से लपेटकर गर्म जगह पर रख सकते हैं.

ध्यान रखें कि दही जमने के दौरान बर्तन को बार-बार न खोलें और न ही हिलाएं.

कैसरोल की इंसुलेशन क्षमता दूध की गर्माहट को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है. इससे ठंड के मौसम में भी दही जमने के लिए सही माहौल मिल सकता है.



4. रातभर छोड़ दें, सुबह मिलेगा गाढ़ा दही: सर्दियों में दही जमने में गर्मियों के मुकाबले ज्यादा समय लग सकता है. इसलिए जामन डालने के तुरंत बाद दही जमने की उम्मीद न करें. दूध को कैसरोल में बंद करके रातभर के लिए छोड़ दें. आमतौर पर टेंपरेचर के हिसाब से 7 से 9 घंटे या इससे ज्यादा समय लग सकता है.

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सुबह दही जमने के बाद इसे करीब एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दें. इससे दही की बनावट और अच्छी तरह सेट हो जाएगी. ठंडा होने के बाद आप इसे रायता, लस्सी या खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं.

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