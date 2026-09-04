मोहसिन नकवी की फिर हुई किरकिरी, आइसलैंड क्रिकेट बोला- ‘ऑल-एक्सपेंस पेड’ पर आ जाइए!

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. इस बार आइसलैंड क्रिकेट ने उन पर मजेदार अंदाज में तंज कसा है.

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आइसलैंड क्रिकेट के ऑफीशियल सोशल मीडिया अकाउंट ने नकवी की चयन रणनीति पर सवाल करते हुए उन्हें एक खास ऑफर दिया है. पोस्ट में नकवी को आइसलैंड आने और वहां के क्रिकेट अधिकारियों को टीम चयन की रणनीति सिखाने के लिए आमंत्रित किया गया. इस ऑफर को ‘ऑल-एक्सपेंस पेड’ बताया गया.

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आइसलैंड क्रिकेट ने X पर लिखा, 'हम तटीय इलाकों के क्रिकेटरों के लिए एक नया क्रिकेट चैलेंज शुरू करने जा रहे हैं. एक आइसबर्ग को पार करें और आप मोहसिन नकवी से मिलने और सेलेक्शन की रणनीति के बारे में जानने के लिए पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड एजुकेशनल ट्रिप जीतें. अगर आप चाहें तो यह ट्रिप वन-वे भी हो सकती है.'

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We are going to launch a new cricketing challenge for coastal cricketers. Clear an iceberg and you win an all-expenses paid educational trip to meet Mohsin Naqvi and learn about selection strategy. Trip can be one-way if you wish. https://t.co/ore7R73W4J — Iceland Cricket (@icelandcricket) September 4, 2026

दरअसल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालिया प्रदर्शन और PCB के फैसलों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. टीम की खराब स्थिति के बीच बोर्ड के नेतृत्व और चयन प्रक्रिया की आलोचना भी हो रही है.

You can bet he didn't know who most of the players were, because nobody else does. https://t.co/DxKpWFwdPf — Iceland Cricket (@icelandcricket) September 2, 2026

इसी माहौल में आइसलैंड क्रिकेट का यह पोस्ट सामने आया, जिसे नकवी पर एक और तंज के तौर पर देखा जा रहा है. आइसलैंड क्रिकेट सोशल मीडिया पर अपने मजेदार पोस्ट के लिए जाना जाता है. इस बार भी उसके पोस्ट ने क्रिकेट फैन्स का ध्यान खींचा है.

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इंग्लैंड के खिलाफ 2-0 से सीरीज गंवाने के बाद हर दिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और मोहसिन नकवी का मजाक बन रहा है. लॉर्ड्स टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद पीसीबी ने बड़ा एक्शन लेते हुए टीम के 7 खिलाड़ियों को बीच दौरे से पाकिस्तान वापस भेज दिया गया. टीम के कोच सरफराज अहमद और बॉलिंग कोच उमर गुल को भी उनके पद से हटा दिया गया.

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