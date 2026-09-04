'जो चरित्रवान नहीं, वो क्या समझेगा?', स्वरा भास्कर का जौहर पर कमेंट सुन बौखलाए अनिरुद्धाचार्य, लगाई क्लास

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने जौहर प्रथा के खिलाफ बयान देकर फिर से मुसीबत मोल ली है. उनके कमेंट पर विवाद गरमा गया है. स्वरा ने एक इवेंट में मूवी पद्मावत के जौहर सीन की आलोचना की थी. स्वरा के इस बयान पर अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने एक्ट्रेस को खरी-खोटी सुनाई है.

और पढ़ें

अनिरुद्धाचार्य को स्वरा पर आया गुस्सा

IANS संग बातचीत में अनिरुद्धाचार्य ने कहा- पद्मावती जैसी नारियां पवित्र नारियां हैं. इन्हें सती कहा जाता है. क्योंकि वो पवित्र हैं. उन्होंने अपने चरित्र की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया. हमें इन कथाओं से ये समझना चाहिए कि अगर जीवन से भी अधिक मूल्यवान कुछ है, तो वह है व्यक्ति का चरित्र. इसलिए जीवन चला जाए लेकिन चरित्र नहीं जाना चाहिए.

''तभी तो हमारे यहां कहते हैं कि राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया. ये बात इतनी गहरी है कि उन्होंने अपने प्राणों को जाने दिया लेकिन चरित्र को नहीं. ये इतनी गहरी बात है कि इसे कोई चरित्रवान व्यक्ति ही समझ पाएगा. जो चरित्रवान नहीं है, वह इन बातों को समझेगा भी कैसे? चरित्रवान ही चरित्रवान का सम्मान करेगा.''

Advertisement

ये पहला मौका नहीं है जब स्वरा अपने बयानों की वजह से विवादों का सामना कर रही हों. इससे पहले भी वो अपनी स्टेटमेंट के चलते ट्रोल्स को न्यौता दे चुकी हैं. यूजर्स का कहना है कि स्वरा ने रानी पद्मावती का अपमान किया है. लोग स्वरा के रेप सर्वाइवर को रानी पद्मावती के अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किए गए जौहर से कंपेयर करने पर नाराज हैं.

स्वरा पर भड़कीं मैथिली

बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर ने भी स्वरा भास्कर के बयान की निंदा की है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा- ये बहुत ही भद्दी बात थी. उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ जितनी उल्टी बात कही है. बहुत ही बेकार बात कही है. मुझे तो लगता है अगर उन्हें इन सभी चीजों की समझ नहीं है तो बोलना भी नहीं चाहिए. या तो पहले पूरी पढ़ाई कर लें, उसके बाद बोलें.

विवाद के बीच स्वरा अपनी सफाई दे चुकी हैं. उन्होंने साफ किया कि उनके बयान को गलत पेश किया गया है. उन्होंने रानी पद्मावती का कहीं से भी अपमान नहीं किया है.

---- समाप्त ----