scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जो चरित्रवान नहीं, वो क्या समझेगा?', स्वरा भास्कर का जौहर पर कमेंट सुन बौखलाए अनिरुद्धाचार्य, लगाई क्लास

स्वरा भास्कर ने पद्मावत फिल्म के जौहर सीन की आलोचना कर विवाद खड़ा कर दिया है. इस पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने स्वरा को कड़ी प्रतिक्रिया दी है और जौहर को पवित्र चरित्र की रक्षा के रूप में बताया है.

Advertisement
X
Aniruddhacharya slams Swara Bhaskar (Photo: Instagram @reallyswara/aniruddhacharyajimaharaj)
Aniruddhacharya slams Swara Bhaskar (Photo: Instagram @reallyswara/aniruddhacharyajimaharaj)

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने जौहर प्रथा के खिलाफ बयान देकर फिर से मुसीबत मोल ली है. उनके कमेंट पर विवाद गरमा गया है. स्वरा ने एक इवेंट में मूवी पद्मावत के जौहर सीन की आलोचना की थी. स्वरा के इस बयान पर अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने एक्ट्रेस को खरी-खोटी सुनाई है.

अनिरुद्धाचार्य को स्वरा पर आया गुस्सा 
IANS संग बातचीत में अनिरुद्धाचार्य ने कहा- पद्मावती जैसी नारियां पवित्र नारियां हैं. इन्हें सती कहा जाता है. क्योंकि वो पवित्र हैं. उन्होंने अपने चरित्र की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया. हमें इन कथाओं से ये समझना चाहिए कि अगर जीवन से भी अधिक मूल्यवान कुछ है, तो वह है व्यक्ति का चरित्र. इसलिए जीवन चला जाए लेकिन चरित्र नहीं जाना चाहिए.

''तभी तो हमारे यहां कहते हैं कि राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया. ये बात इतनी गहरी है कि उन्होंने अपने प्राणों को जाने दिया लेकिन चरित्र को नहीं. ये इतनी गहरी बात है कि इसे कोई चरित्रवान व्यक्ति ही समझ पाएगा. जो चरित्रवान नहीं है, वह इन बातों को समझेगा भी कैसे? चरित्रवान ही चरित्रवान का सम्मान करेगा.''

सम्बंधित ख़बरें

Maithali thakur-swara bhaskar
'पहले पढ़ें, तब बोलें', स्वरा के जौहर कमेंट पर बरसीं मैथिली
Sehwag-Swara Bhaskar
Film wrap: 'हनुमान अंश' देख हैरान सहवाग, स्वरा की जुबान काटने की धमकी
Swara Bhasker Poster burned reward for cutting tongue
'स्वरा की जुबान काटने वाले को 1.51 लाख का इनाम', भड़के प्रदर्शनकारी
Swara Bhaskar Padmavat
स्वरा भास्कर सही कह रही हैं, रानी पद्मिनी भी सहमत होतीं
Swara Bhaskar hits back at trolls for padmaavat jauhar scene
स्वरा के बयान से फिर चर्चा में जौहर, क्या है 1303 ईस्वी के चित्तौड़ की कहानी?
Advertisement

ये पहला मौका नहीं है जब स्वरा अपने बयानों की वजह से विवादों का सामना कर रही हों. इससे पहले भी वो अपनी स्टेटमेंट के चलते ट्रोल्स को न्यौता दे चुकी हैं. यूजर्स का कहना है कि स्वरा ने रानी पद्मावती का अपमान किया है. लोग स्वरा के रेप सर्वाइवर को रानी पद्मावती के अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किए गए जौहर से कंपेयर करने पर नाराज हैं.

स्वरा पर भड़कीं मैथिली

बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर ने भी स्वरा भास्कर के बयान की निंदा की है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा- ये बहुत ही भद्दी बात थी. उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ जितनी उल्टी बात कही है. बहुत ही बेकार बात कही है. मुझे तो लगता है अगर उन्हें इन सभी चीजों की समझ नहीं है तो बोलना भी नहीं चाहिए. या तो पहले पूरी पढ़ाई कर लें, उसके बाद बोलें.

विवाद के बीच स्वरा अपनी सफाई दे चुकी हैं. उन्होंने साफ किया कि उनके बयान को गलत पेश किया गया है. उन्होंने रानी पद्मावती का कहीं से भी अपमान नहीं किया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    डोनाल्ड ट्रंप की पहली पसंद PM नरेंद्र मोदी! अमेरिकी राजदूत का बड़ा खुलासा! |
    'अब्राहम लिंकन में लगी जंग, अमेरिकी दबंगई का भी यही हाल', US युद्धपोत के थाईलैंड आने पर चीन का तीखा व्यंग्य |
    खूब समेटने के बाद भी बिखरा-बिखरा रहता है घर? आजमाएं जापान के ये 12 तरीके, कम जगह में भी आ जाएगा ज्यादा सामान |
    चंद घंटे की बारिश से दिल्ली एयरपोर्ट पानी-पानी, गाड़ियों की लगीं लंबी कतारें, Video |
    चिराग पासवान ने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, बोले- मेरा कोई रिश्ता नहीं |
    तेजस्वी ने लीक किया एल्विश का वीडियो! 'TV की बहू' की लगाई क्लास, जमकर सुनाई खरी-खोटी |
    बिहार के मुंगेर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, गांवों में घुसा बाढ़ का पानी |
    उत्तराखंड आंदोलन के 'राज्य दो' से Gen Alpha के 'टीचर दो' तक, 25 साल बाद पहाड़ की बेटियों की नई हुंकार |
    Royal Enfield का धमाका, लॉन्च की नई Himalayan 440, इतने रुपये है कीमत |
    ऑस्ट्रल‍ियाई क्र‍िकेटर को छेड़ने वाला न‍िकला कत्ल का आरोपी, देखें वारदात
    Advertisement