हर घंटे 25 लाख, महीने का 185 Cr... हर 1 मिनट में पैसे छापता है ये खिलाड़ी!

फुटबॉल की दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं, जिनका मैदान पर उतरना ही अपने आप में एक बड़ा इवेंट होता है. 41 साल की उम्र में भी एक दिग्गज खिलाड़ी का जलवा कायम है और उनकी कमाई के आंकड़े भी इसी स्टारडम की कहानी बताते हैं. अब इसी बीच उनके एक बयान ने फैंस के बीच हलचल मचा दी है. उन्होंने संकेत दिया है कि बतौर फुटबॉलर आने वाला साल शायद उनका आखिरी साल हो सकता है.

और पढ़ें

हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) की. वह फिलहाल सऊदी अरब के अल नासर फुटबॉल क्लब (Al Nassr FC) के लिए खेलते हैं. रोनाल्डो की कमाई मैदान पर उनके हर मिनट के साथ अलग स्तर पर पहुंच जाती है. रिपोर्ट के मुताबिक, उनके खेलने के एक मिनट की कीमत करीब ₹30 करोड़ बैठती है. हालांकि, यह आंकड़ा उनके कॉन्ट्रैक्ट की ऑन-फील्ड वैल्यू को खेलने के समय से जोड़कर निकाला गया अनुमान है.

सालाना कमाई ₹2,200 करोड़ से ज्यादा

फोर्ब्स (Forbes) के मुताबिक, अल नासर के कॉन्ट्रैक्ट से रोनाल्डो की सालाना ऑन-फील्ड कमाई करीब $235 मिलियन यानी ₹2,220.05 करोड़ है. वहीं, एक रिपोर्ट में उनकी सालाना कमाई करीब $200 मिलियन बताई गई है. इस हिसाब से उनकी कमाई हर महीने करीब $19.58 मिलियन यानी लगभग ₹185 करोड़ बैठती है. फोर्ब्स के आंकड़ों के अनुसार, रोनाल्डो की हर दिन की कमाई करीब $643,836 यानी ₹60.82 लाख, हर घंटे करीब $26,826 यानी ₹25.34 लाख और हर मिनट करीब $447 यानी ₹42,238 है.

Advertisement

रिटायरमेंट को लेकर क्या बोले रोनाल्डो

कमाई के इन हैरान करने वाले आंकड़ों के बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिटायरमेंट वाले बयान ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है. वोग (Vogue) को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आने वाला साल शायद फुटबॉल में उनका आखिरी साल हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने करियर से एक शानदार विरासत छोड़ना चाहते हैं.

पांच बार जीत चुके हैं बैलन डी'ऑर

रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में शामिल हैं. वह 5 बार बैलन डी'ऑर जीत चुके हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और जुवेंटस जैसे फुटबॉल क्लबों के लिए खेलते हुए कई बड़ी ट्रॉफियां जीत चुके हैं. हालांकि, उनके शानदार करियर में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अब भी शामिल नहीं है. इस साल अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की मेजबानी में हुए फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल स्पेन के हाथों हारकर राउंड 16 से बाहर हो गया था और रोनाल्डो का विश्व कप जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया.

फुटबॉल के बाद क्या करेंगे रोनाल्डो?

रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा कि उनके पास खुद को व्यस्त रखने के लिए बहुत सी चीजें हैं. उन्होंने ज्यादा ट्रैवल करने और पैडल देखने व खेलने जैसी गतिविधियों का जिक्र किया. उन्होंने अपने 25 साल के करियर के दौरान किए गए सैक्रिफाइस का भी जिक्र किया और कहा कि अब वह अपनी कमाई और जिंदगी का आनंद दूसरे तरीकों से लेना चाहते हैं. रोनाल्डो के फैंस उनके रिटायरमेंट प्लान के बारे में सुनकर इमोशनल हैं.

---- समाप्त ----