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Homemade Oats Bread: मैदे वाली ब्रेड छोड़िए! घर पर ओट्स और सीड्स से बनाएं हेल्दी ब्रेड, जानें आसान रेसिपी

Homemade Oats Bread: अगर आप अपनी डाइट में कुछ हेल्दी और पौष्टिक चीजें शामिल करना चाहते हैं तो घर पर बनी ओट्स ब्रेड एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. इसे बनाना बेहद आसान है और यह खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होती है.

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घर पर बनाएं हेल्दी ओट्स ब्रेड (Photo-ITG)
घर पर बनाएं हेल्दी ओट्स ब्रेड (Photo-ITG)

Homemade Oats Bread: चाय के साथ सुबह-सुबह टोस्ट खाना हो या बच्चों का पसंदीदा सैंडविच बनाना, ब्रेड आज लगभग हर किचन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है. हालांकि, बाजार में मिलने वाली कई ब्रेड में मैदा और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है जो सेहत के लिए सही नहीं है. ऐसे में अगर आप चाहें तो घर पर ही ओट्स और सीड्स से हेल्दी ब्रेड बना सकते हैं. यह ब्रेड खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ काफी पौष्टिक भी होती है. इसे बनाना आसान है और लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार-बार भूख भी नहीं लगती.

ओट्स ब्रेड बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

2 कप स्टील कट ओट्स
सनफ्लावर सीड्स (सूरजमुखी के बीज)
पंपकिन सीड्स (कद्दू के बीज)
अलसी के बीज
क्विनोआ या ओट फ्लेक्स
इसबगोल 
एप्पल साइडर विनेगर
पानी

ओट्स ब्रेड बनाएं कैसे?

  1. ओट्स ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले स्टील कट ओट्स को लगभग 6 घंटे के लिए पानी में भिगो दें. इसके बाद पानी निकालकर ओट्स को एक बड़े बाउल में डालें.
  2. अब इसमें सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, अलसी के बीज, क्विनोआ या ओट फ्लेक्स और इसबगोल डालकर अच्छी तरह मिला लें.
  3. एक अलग बर्तन में पानी में एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं और इस मिश्रण को ओट्स में डाल दें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, ताकि मिश्रण सेट हो जाए.
  4. अब इस तैयार मिश्रण को लोफ पैन में डालें और चम्मच या हाथ की मदद से अच्छी तरह दबाकर बराबर कर लें. इसके बाद पहले से गरम ओवन में बेक करें.
  5. जब ब्रेड सुनहरी और ऊपर से कुरकुरी हो जाए तो इसे बाहर निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद स्लाइस काटकर परोसें.
  6. यह ब्रेड बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम होती है. इसे आसानी से स्लाइस किया जा सकता है और फ्रीजर में लगभग 3 महीने तक स्टोर भी किया जा सकता है. 

इन बातों का रखें ध्यान

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  1. स्टील कट ओट्स को कम से कम 6 घंटे तक जरूर भिगोएं, ताकि वे अच्छी तरह नरम हो जाएं.
  2. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं, ताकि मिश्रण अच्छे से मिल जाए.
  3. लोफ पैन में मिश्रण को अच्छी तरह दबाकर फैलाएं, इससे ब्रेड बेक होने के बाद टूटेगी नहीं.
  4. ओवन को पहले से प्रीहीट कर लें, ताकि ब्रेड समान रूप से बेक हो.
  5. ब्रेड सुनहरी और ऊपर से कुरकुरी होने तक ही बेक करें, ज्यादा बेक करने से यह सूखी हो सकती है.
  6. स्लाइस काटने से पहले ब्रेड को पूरी तरह ठंडा होने दें, इससे कटिंग आसान होगी.
  7. ब्रेड को एयरटाइट कंटेनर या फ्रीजर में स्टोर करें, ताकि यह लंबे समय तक ताजा बनी रहे.
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