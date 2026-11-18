पीली जर्सी में अब वह नजारा शायद दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, जिसके लिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के करोड़ों फैन्स हर IPL सीजन में बेसब्री से इंतजार करते थे. आखिरी ओवरों में बल्ला थामकर मैदान पर उतरते महेंद्र सिंह धोनी, विकेट के पीछे उनकी बिजली जैसी फुर्ती और मुश्किल से मुश्किल हालात में चेहरे पर वही सुकून... अब ये पल यादों में रहेंगे.

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धोनी ने IPL में खिलाड़ी के रूप में अपना सफर खत्म कर दिया है. लेकिन उन्होंने चेन्नई को अलविदा नहीं कहा है. जिस टीम को उन्होंने पांच बार चैम्पियन बनाया, अब उसी की अगली पीढ़ी को तैयार करने की जिम्मेदारी संभालेंगे. CSK ने आधिकारिक ऐलान किया है कि धोनी IPL 2027 से पहले टीम के मेंटर की भूमिका निभाएंगे.

यह खबर सिर्फ एक नई नियुक्ति नहीं, चेन्नई के करोड़ों फैन्स के लिए भावुक कर देने वाला पल भी है. जिस धोनी को वे अब तक मैदान पर अपनी टीम के लिए लड़ते देखते थे, अब उन्हें डगआउट में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते और उन्हें रास्ता दिखाते देखेंगे. भूमिका बदलेगी, लेकिन पीली जर्सी से उनका रिश्ता नहीं.

CSK ने सोशल मीडिया पर धोनी की नई भूमिका का ऐलान करते हुए उन्हें 'वन-इन-ए-लाइफटाइम प्लेयर' बताया. फ्रेंचाइजी ने अपने संदेश में कहा कि अनगिनत जीत, मुश्किल दौर और हमेशा दिलों में रहने वाली यादों के बीच धोनी शुरू से ही उसके सफर का केंद्र रहे हैं. टीम को खिताब दिलाने से लेकर अगली पीढ़ी के सुपर किंग्स को मार्गदर्शन देने तक उनका योगदान जारी रहेगा. CSK ने साफ किया कि धोनी हमेशा उसकी पहचान का हिस्सा रहेंगे और चेन्नई उनका घर बना रहेगा.

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कप्तान से मेंटर तक... माही की पीली जर्सी में नई पारी

45 साल के धोनी के लिए यह बदलाव सिर्फ एक पद छोड़कर दूसरा पद संभालने जैसा नहीं है. यह उस सफर का नया अध्याय है, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी. सालों तक उन्होंने मैदान पर कप्तान, विकेटकीपर और फिनिशर के रूप में CSK की जिम्मेदारी उठाई. कभी आखिरी ओवरों में मैच का रुख पलट दिया, तो कभी अपने एक फैसले से विरोधी टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. दबाव कितना भी हो, चेहरे पर शिकन नहीं और फैसलों में वही बेफिक्री- यही माही की पहचान बनी.

अब उनका काम डगआउट से खिलाड़ियों को दिशा देना और टीम की रणनीति बनाने में मदद करना होगा. यानी अब वह खुद मैदान पर उतरकर मैच खत्म नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे खिलाड़ी तैयार करने में भूमिका निभाएंगे, जो मुश्किल वक्त में टीम को जीत तक पहुंचा सकें.

धोनी की कप्तानी में CSK ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में IPL ट्रॉफी जीती. टीम कई बार फाइनल तक भी पहुंची. लेकिन धोनी की विरासत सिर्फ इन पांच ट्रॉफियों में नहीं है. उन्होंने CSK को एक ऐसी पहचान दी, जिसके साथ शहर, टीम और फैन्स का रिश्ता गहराता चला गया. पीली जर्सी, चेपॉक का शोर और स्टेडियम में गूंजता 'थाला... थाला...' अब एक-दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते.

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धोनी ने सिर्फ टीम की कप्तानी नहीं की, उन्होंने खिलाड़ियों को भरोसा दिया. किसी युवा खिलाड़ी को मुश्किल समय में मौका देना हो या बड़े मुकाबले में जिम्मेदारी सौंपनी हो, माही ने कई बार अपने फैसलों से खिलाड़ियों का करियर बदलने में भूमिका निभाई. अब मैदान पर हासिल किया यही अनुभव उनकी मेंटर वाली पारी की सबसे बड़ी ताकत होगा.

धोनी के बिना IPL 2027 में उतरेगी CSK, चेपॉक में बदलेगा नजारा

धोनी के खिलाड़ी के रूप में संन्यास के बाद CSK के सामने एक बड़े खालीपन को भरने की चुनौती होगी. विकेटकीपिंग के लिए संजू सैमसन एक बड़ा विकल्प हैं. वह बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग दोनों में टीम को मजबूती दे सकते हैं.

लेकिन धोनी की जगह सिर्फ विकेट के पीछे किसी दूसरे खिलाड़ी को खड़ा करके पूरी नहीं की जा सकती. मध्यक्रम में उनकी भूमिका, आखिरी ओवरों में मैच खत्म करने का अनुभव और मैदान पर रणनीतिक फैसले लेने की क्षमता- इन सबका विकल्प तलाशना आसान नहीं होगा. सबसे भावुक पल तब होगा, जब चेपॉक में CSK मैदान पर उतरेगी और फैन्स की नजरें उस जगह को तलाशेंगी, जहां से कभी माही अपनी टीम को लीड करते थे. इस बार पीली जर्सी में धोनी नहीं होंगे, लेकिन डगआउट में उनकी मौजूदगी जरूर रहेगी.

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तीन सीजन की नाकामी के बीच धोनी को नई जिम्मेदारी

धोनी का यह फैसला CSK के लिए ऐसे समय आया है, जब टीम पिछले तीन सीजन से प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी है. IPL 2026 में चेन्नई ने 14 में से सिर्फ छह मुकाबले जीते और आठवें स्थान पर रही. पांच बार की चैम्पियन टीम अब फिर से अपने पुराने अंदाज में लौटना चाहेगी.

इस बीच फ्रेंचाइजी ने कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव किया है. स्टीफन फ्लेमिंग की जगह जहीर खान को हेड कोच बनाया गया है. अब धोनी के मेंटर बनने से उन्हें जहीर के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा. दोनों का अनुभव युवा खिलाड़ियों को तैयार करने और टीम की रणनीति को नई दिशा देने में अहम हो सकता है. चेन्नई के फैन्स को उम्मीद होगी कि यह नई जोड़ी टीम को फिर से खिताब की राह पर ले जाएगी.

मेंटर बनकर CSK को छठा खिताब दिला पाएंगे धोनी?

यही वह सवाल है, जिस पर अब चेन्नई के फैन्स की नजरें रहेंगी. खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर पांच IPL खिताब जीतने वाले धोनी क्या मेंटर बनकर भी CSK को चैम्पियन बनाने में मदद कर पाएंगे? कप्तानी के दौरान उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ बल्लेबाजी या विकेटकीपिंग नहीं थी. वह खिलाड़ियों की क्षमता पहचानते थे, मुश्किल वक्त में उन पर भरोसा जताते थे और दबाव के बीच सही फैसला लेने के लिए जाने जाते थे. उन्होंने कई खिलाड़ियों को बड़े मंच पर खुद को साबित करने का मौका दिया. अब यही अनुभव डगआउट से टीम के काम आएगा.

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हालांकि, मेंटर की भूमिका कप्तान से अलग होती है. मैदान पर फैसले लेने की जिम्मेदारी कप्तान और कोचिंग स्टाफ के पास होगी. धोनी का योगदान खिलाड़ियों को तैयार करने, रणनीति पर सलाह देने और मुश्किल परिस्थितियों में टीम का मनोबल बनाए रखने में होगा. जहीर खान के हेड कोच रहते उनका अनुभव CSK के लिए कितना उपयोगी साबित होता है, यह IPL 2027 में देखने को मिलेगा. लेकिन एक बात तय है- धोनी के पास चेन्नई को पांच बार चैम्पियन बनाने का अनुभव है और अब उसी अनुभव को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की बारी है.

Meant to be! 💛 #ForOurThala https://t.co/ar0OMlu9uc — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026

खिलाड़ी के रूप में विदाई, लेकिन थाला का रिश्ता रहेगा बरकरार

धोनी के संन्यास के साथ CSK के एक लंबे और सुनहरे दौर का अंत जरूर हुआ है, लेकिन फ्रेंचाइजी के साथ उनका जुड़ाव खत्म नहीं हुआ. अब उनकी जिम्मेदारी युवा खिलाड़ियों को तैयार करने और उन्हें बड़े मुकाबलों के दबाव से निपटने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाने की होगी.

धोनी ने अपने करियर में कई खिलाड़ियों को मुश्किल हालात में भरोसा दिया. गलतियों के बाद भी वापसी का मौका दिया और उन्हें अपनी क्षमता दिखाने के लिए तैयार किया. अब मेंटर के रूप में वह यही विरासत आगे बढ़ा सकते हैं. CSK को उम्मीद होगी कि माही का मार्गदर्शन टीम को फिर से खिताब की दौड़ में सबसे आगे खड़ा करने में मदद करेगा.

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अब IPL में धोनी के बल्ले से आखिरी ओवरों में मैच जिताने वाले छक्के देखने को नहीं मिलेंगे. विकेट के पीछे उनकी फुर्ती और मैदान पर कप्तानी वाला अंदाज भी फैन्स को याद आएगा. लेकिन चेपॉक के डगआउट में जब भी माही नजर आएंगे, पीली जर्सी के साथ उनका रिश्ता फिर सामने होगा. पांच ट्रॉफियां, अनगिनत जीत और करोड़ों दिलों में बसी यादें- धोनी ने CSK को इतना कुछ दिया है कि खिलाड़ी के रूप में उनकी विदाई इस रिश्ते का अंत नहीं हो सकती.

कभी उन्होंने मैदान पर उतरकर चेन्नई को जीतना सिखाया था. अब डगआउट से अगली पीढ़ी को वही हुनर सिखाएंगे. माही की पारी खत्म नहीं हुई है, बस अब उनका खेल मैदान के बाहर से आगे बढ़ेगा. और चेन्नई के फैन्स की नजरें होंगी उस छठी ट्रॉफी पर, जिसे वे अपने 'थाला' के नए अवतार के साथ देखना चाहेंगे.



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