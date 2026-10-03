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भारत-PAK मैेच में गरमाया माहौल, ईशान किशन की पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भिड़ंत

भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया. इस मुकाबले में ईशान किशन का बल्ला नहीं चला और वो 20 रन बना सके. ईशान किशन की पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बहस भी हो गई.

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भारत के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन (Photo: Screengrab/@SonyLIV)
भारत के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन (Photo: Screengrab/@SonyLIV)

भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीत लिया. शनिवार (3 अक्टूबर) को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में आयोजित इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम को जीत के लिए 212 रनों का विशाल लक्ष्य मिला था, जिसका पीछा करते हुए वो 6 विकेट पर 192 रन ही बना सकी. भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार एशियाड में स्वर्ण पदक जीता है. इससे पहले हांगझोउ एशियन गेम्स में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में भारत ने स्वर्णिम सफलता हासिल की थी.

भारत-पाकिस्तान मैच में एक समय मैदान पर माहौल गरमा गया. इसके केंद्र में ईशान किशन और पाकिस्तानी खिलाड़ी रहे. पाकिस्तानी स्पिनर अराफात मिन्हास ने ईशान को बोल्ड किया, जिसके बाद पवेलियन लौटते समय भारतीय बल्लेबाज की पाकिस्तानी खिलाड़ियों से तीखी बहस हो गई. दोनों तरफ से कुछ देर तक शब्दों का आदान-प्रदान हुआ और ईशान ने भी इसका जवाब दिया.

भारतीय पारी के 14वें ओवर में अराफात मिन्हास ने ईशान किशन को थोड़ी छोटी गेंद डाली. गेंद पिच से तेजी से टर्न हुई और ईशान ने इसे पुल करने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह चूक गए. गेंद सीधे स्टम्प्स में जा लगी और उनकी पारी 18 गेंदों में 20 रनों पर खत्म हो गई. ईशान ने अपनी पारी में तीन चौके लगाए.

विकेट गिरने के बाद ईशान किशन डगआउट की ओर बढ़ रहे थे. इसी दौरान पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों की ओर से उनकी तरफ कुछ कहा गया. ईशान ने भी पलटकर जवाब दिया और कुछ देर तक दोनों पक्षों के बीच बहस चलती रही. ईशान इसके बाद भारतीय डगआउट की तरफ चले गए. इस घटना ने मैदान का माहौल और गर्म कर दिया.

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भारतीय टीम ने पिछले मुकाबले का बल्लेबाजी कॉम्बिनेशन बरकरार रखा. वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने उतरे, वहीं संजू सैमसन को नंबर-3 पर भेजा गया. जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने चौथे नंबर की जिम्मेदारी संभाली. ईशान को पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा. भारत ने शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन बीच के ओवरों में रन बनाने की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई.

इसके बाद तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला और सिर्फ 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर दिया. तिलक ने शिवम दुबे के साथ छठे विकेट के लिए 62 रनों की अहम साझेदारी की. इस तेजतर्रार फिनिश की मदद से भारत ने बड़ा टारगेट खड़ा कर दिया. तिलक ने अपनी पारी के दौरान पाकिस्तान के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा.

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