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October Must Watch Destinations: अक्टूबर में घूमने का बना रहे हैं प्लान? भारत की इन 7 जगहों की करें सैर, नजारे देख घर आने का नहीं करेगा मन!

Offbeat October Destinations: हिमाचल और उत्तराखंड के अलावा भी भारत में कई खूबसूरत जगहे हैं, जहां अक्सर लोग जाते ही नहीं है. अक्टूबर में आप इन ऑफबीट लोकेशन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बारिश के बाद यहां की नेचुरल ब्यूटी दोगुना हो जाती है.

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बारिश के बाद कई शहरों की खूबसूरती बढ़ जाती है. (PHOTO:ITG)
बारिश के बाद कई शहरों की खूबसूरती बढ़ जाती है. (PHOTO:ITG)

October Must Watch Destinations: अक्टूबर आते ही देश के कई हिस्सों में मौसम बदलने लगता है. बारिश का असर कम होने लगता है, तेज गर्मी से राहत मिलती है और सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस होने लगती है. यही वजह है कि अक्टूबर को भारत में घूमने के लिए लोगों का फेवरेट मंथ भी माना जाता है. इस मौसम में भारत की ऑफबीट जगहों का नजारा देखने लायक होता है, जहां आप अक्टूबर की छुट्टियों में अपने परिवार या दोस्तों के साथ घूमने का प्लान कर सके हैं. 

इन जगहों पर बारिश के बाद बेहद शानदार नजारे देखने को मिलते ही हैं, जो दिल को अलग ही सुकून भी देते हैं. अगर आप ट्रेवलिंग के शौकीन हैं तो आप इन जगहों पर टूर कर सकते हैं. अगर आप नई-नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो आप इन ऑफबीट लोकेशन्स को अपनी बकेट लिस्ट में शुमार कर सकते हैं. 

भारत बहुत सुंदर देश है और यहां पर कुछ जगहें तो हर छुट्टी में जाने का प्लान बना लेते हैं. मगर इनके चलते कुछ ऐसी नेचुरल खूबसूरती की अनदेखी हो जाती है. 

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उदयपुर, राजस्थान

राजस्थान का नाम सुनते ही कई लोगों को तेज गर्मी और रेगिस्तान याद आता है, लेकिन अक्टूबर में उदयपुर घूमने का अनुभव काफी अलग हो सकता है. बारिश के बाद मौसम बहुत सुहाना होने लगता है और शहर की झीलों के आसपास हरियाली भी दिखाई देती है. लेक पिछोला में नाव की सवारी, सिटी पैलेस की सैर और पुराने शहर की गलियों में घूमना इस ट्रिप का हिस्सा बनाया जा सकता है. शाम के समय झील के किनारे बैठकर शहर का नजारा देखना भी अच्छा लगेगा.

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हम्पी, कर्नाटक

कर्नाटक की मोस्ट फेमस जगह हम्पी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, अगर आपको इतिहास और घूमने का शौक है तो आप हम्पी की ट्रिप प्लान कर सकते हैं. यहां पुराने मंदिर, ऐतिहासिक अवशेष और बड़े-बड़े पत्थरों से बना अनोखा लैंडस्केप देखने को मिलता है. यहां के कई पुराने मंदिरों को आप अपने परिवार के साथ आराम से इस मौसम में घूम सकते हैं, क्योंकि इस समय ज्यादा गर्मी नहीं होती है और हल्की ठंडी हवा में घूमने में मजा भी आता है.

 जम्मू-कश्मीर

अक्टूबर में जम्मू-कश्मीर का मौसम धीरे-धीरे सर्द होने लगता है और कई इलाकों में पेड़ों की पत्तियां सुनहरी और पीले रंग में बदलने लगती हैं. श्रीनगर की खूबसूरती इस मौसम में अलग नजर आती है. डल झील पर शिकारा राइड, मुगल गार्डन की सैर और आसपास की पहाड़ी वादियों को देखना इस मौसम में अच्छा अनुभव हो सकता है.

मैसूर, कर्नाटक

दक्षिण भारत में अक्टूबर की ट्रिप के लिए मैसूर को भी चुना जा सकता है. शहर का सबसे बड़ा अट्रैक्टिव मैसूर पैलेस है, लेकिन इसके अलावा यहां के बाजार, पुराने भवन और हरे-भरे बगीचे भी घूमने लायक हैं. अक्टूबर में यहां त्योहारों का माहौल भी देखने को मिल सकता है. खासतौर पर दशहरा के आसपास मैसूर की डेकोरेशन और लाइट शहर को अलग ही रूप देती है. परिवार के साथ घूमने के लिए भी यह जगह अच्छी रह सकती है.

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मांडू, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश का मांडू भी बहुत प्यारी जगह है, यहां पुराने महल, दरवाजे, मंडप और ऐतिहासिक इमारतें जगह-जगह दिखाई देती हैं. मानसून के बाद अक्टूबर में मांडू के आसपास हरियाली नजर आती है, जिससे पुराने स्मारकों की खूबसूरती और बढ़ जाती है. 

केरल

मानसून के बाद केरल की हरियाली देखने लायक होती है और ऐसे में यहां पर बोटिंग का भी अपना ही एक अलग मजा होता है. आप अपनी ट्रिप में अल्लेप्पी के बैकवाटर्स, कुमारकोम और मुन्नार को शामिल कर सकते हैं. बैकवाटर्स में हाउसबोट, मुन्नार के चाय बागानों के बीच घूमना इस मौसम में अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं.

जीरो, अरुणाचल प्रदेश

अगर आप भीड़ से दूर किसी शांत पहाड़ी जगह की तलाश में हैं, तो अरुणाचल प्रदेश का जीरो आपकी लिस्ट में हो सकता है. चारों तरफ पहाड़, हरे-भरे खेत और छोटे-छोटे गांव इस जगह को बाकी पॉपुलर हिल स्टेशनों से अलग बनाते हैं. हिमाचल और उत्तराखंड के गांवों की तरह यहां पर आपको भीड़ देखने को नहीं मिलती है, यहां आप स्थानीय गांवों, धान के खेतों और आसपास के प्राकृतिक नजारों को करीब से देख सकते हैं. यह जगह उन लोगों के लिए खास हो सकती है जिन्हें शोर-शराबे से दूर रहकर ट्रैवल करना पसंद है.

 

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