'2027 में सरकार बनाएगी कांग्रेस', प्रदेश अध्यक्ष बनते ही आराधना मिश्रा का दावा, BJP पर भी हमला

उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने जिम्मेदारी मिलने के बाद आजतक से खास बातचीत की. उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनकी चार पीढ़ियों से कांग्रेस के प्रति निष्ठा की परंपरा रही है. आराधना मिश्रा ने कहा कि उनके पास समय कम है और चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता प्रदेश के हर कांग्रेस कार्यकर्ता में यह विश्वास पैदा करना है कि पार्टी 2027 में सरकार बनाने जा रही है.

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आराधना मिश्रा ने कहा, 'शीर्ष नेतृत्व का आभार, जिन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के लिए चुना. चार पीढ़ियों से हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा की परंपरा रही है. यह जरूर है कि समय कम है और चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं. प्रदेश के कोने-कोने में बैठे कांग्रेस के एक-एक कार्यकर्ता के अंदर यह विश्वास जगाना मेरी प्राथमिकता होगी कि 2027 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं.'

'पहले अपना घर संभाले बीजेपी'

आराधना मिश्रा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि लखनऊ और दिल्ली के बीच कलह चल रही है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की टीम के भीतर मतभेद हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अपना घर संभाले और उसके बाद राजनीति के अखाड़े में अपनी ताकत दिखाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई का लाभ तलाशने की जरूरत नहीं है. आराधना मिश्रा ने कहा, 'यह उनकी आपस की लड़ाई है. वे एक-दूसरे से लड़कर खुद ही अपने आपको कमजोर करते जा रहे हैं. हम अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे. हमें ताकत के साथ चुनाव लड़ना है और INDIA गठबंधन को मजबूत करना है.'

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2024 के लोकसभा चुनाव का किया जिक्र

आराधना मिश्रा ने 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि अगर बीजेपी का 'अहंकार रथ' कहीं रुका था तो वह उत्तर प्रदेश की धरती पर रुका था. उन्होंने इसका श्रेय गठबंधन को देते हुए कहा कि INDIA गठबंधन ने ही बीजेपी को रोका था. उन्होंने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार 'बैसाखी' पर है और इसका क्रेडिट उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों को जाता है.

सपा सांसद एसपी सिंह के बयान पर क्या बोलीं?

समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी सिंह के बयान से जुड़े सवाल पर आराधना मिश्रा ने कहा कि इस तरह के फैसले पार्टी नेतृत्व के स्तर पर होते हैं. उन्होंने कहा कि वह अपने शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में चर्चा करें.

सोशल इंजीनियरिंग पर दिया जवाब

कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग से जुड़े सवाल पर आराधना मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में हमेशा सभी का समावेश रहा है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के लिए अलग-अलग लोगों को साथ लाकर एक टीम तैयार की है और यही टीम 2027 में अपने लक्ष्य को पूरा करेगी. उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उसके विधायक, सांसद, पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष के स्वर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के नेतृत्व से अलग हैं. आराधना मिश्रा ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी में कोई दो विचारधारा नहीं है. कांग्रेस में कांग्रेस ही एक विचारधारा है और हम 2027 का लक्ष्य पूरा करेंगे.'



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