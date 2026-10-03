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'द ललित' होटल से लिया गया नेस्ले डेयरी व्हाइटनर का सैंपल फेल, बिक्री रोकने का आदेश

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने नेस्ले के लो फैट डेयरी व्हाइटनर के एक सैंपल को खराब क्वालिटी और अनसेफ पाया है. यह सैंपल नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित 'दि ललित' से लिया गया था.

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FSSAI ने कई होटल्स में जांच कर कार्रवाई की है
FSSAI ने कई होटल्स में जांच कर कार्रवाई की है

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने नेस्ले (Nestle) के लो फैट डेयरी व्हाइटनर (Low Fat Dairy Whitener) के एक सैंपल को लैब जांच के बाद अनसेफ और खराब क्वालिटी का घोषित किया है. FSSAI की ओर से शेयर किए गए नोटिस के मुताबिक, प्रोडक्ट का सैंपल नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित 'दि ललित' के परिसर से लिया गया था.

फूड एनालिस्ट की लैब में सैंपल की जांच की गई, जिसमें यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत तय मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया.

भारत होटल्स को जारी किया नोटिस

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FSSAI ने जांच के नतीजों की जानकारी फूड बिजनेस ऑपरेटर को दी है. इसके साथ ही लैब एनालिसिस रिपोर्ट की एक कॉपी भी जरूरी कार्रवाई के लिए उपलब्ध कराई गई. FSSAI ने गैर-अनुपालन वाले नेस्ले प्रोडक्ट को लेकर Bharat Hotels Ltd. को नोटिस भी जारी किया है. फूड बिजनेस ऑपरेटर को फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट के खिलाफ FSS एक्ट, 2006 के तहत निर्धारित समय के भीतर अपील करने का मौका दिया गया है.

प्रोडक्ट की बिक्री तुरंत रोकने के निर्देश

इस बीच अधिकारियों ने फूड बिजनेस ऑपरेटर को संबंधित प्रोडक्ट की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है. यह मामला पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स की जांच और तय सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले सैंपल पर फूड सेफ्टी अधिकारियों की कार्रवाई से जुड़ा है. उपभोक्ताओं को प्रभावित बैच से संबंधित प्रोडक्ट खरीदने या इस्तेमाल करने से पहले आधिकारिक अपडेट देखने और प्रोडक्ट की जानकारी की जांच करने की सलाह दी गई है.

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