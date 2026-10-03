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100% बढ़ी इस कंपनी की सेल्स, एक SUV लॉन्च ने बदल दिया पूरा गणित

सितंबर महीना भारतीय बाजार में ज्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए अच्छा रहा है. निसान मोटर इंडिया की सेल्स में 100 परसेंट का इजाफा हुआ है. कंपनी ने सितंबर में 10 हजार से ज्यादा कारें बेची हैं, जिसमें घरेलू मार्केट और एक्सपोर्ट दोनों शामिल है. ग्रेवाइट और टेकटॉन के जुड़ने के बाद से निसान की सेल्स बेहतर हुई है. आइए जानते हैं डिटेल्स.

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Nissan Tekton कंपनी के पोर्टफोलियो में जुड़ा सबसे नया प्रोडक्ट है. (Photo: Nissan)
Nissan Tekton कंपनी के पोर्टफोलियो में जुड़ा सबसे नया प्रोडक्ट है. (Photo: Nissan)

निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए सितंबर का महीना शानदार रहा है. पिछले तीन महीनों से कंपनी की सेल्स में लगातार ईयर-ऑन-ईयर इजाफा हो रहा है. इसका एक प्रमुख कारण हाल में लॉन्च हुई निसान टेकटॉन (Nissan Tekton) एसयूवी है. सितंबर 2026 में कंपनी ने 10,025 कारों को बेचा है. 

हालांकि, इसमें ज्यादातर हिस्सा एक्सपोर्ट का है. कंपनी ने बताया है कि घरेलू मार्केट में उनकी सेल्स दोगुनी होगी है. ईयर-ऑन-ईयर भारतीय बाजार में कंपनी की ग्रोथ 100 परसेंट की है. सितंबर महीने में निसान इंडिया ने घरेलू मार्केट में कुल 3,300 कारें बेची हैं. 

पिछले साल सितंबर की बात करें, तो कंपनी ने सिर्फ 1,652 यूनिट्स बेची थीं. वहीं कंपनी ने 6,725 यूनिट्स को इस दौरान एक्सपोर्ट किया है. यानी कंपनी की कुल सेल्स का दो तिहाई हिस्सा एक्सपोर्ट से आ रहा है. निसान इंडिया ने अपने पोर्टफोलियो में टेकटॉन और ग्रेवाइट को जब से जोड़ा है, तब से घरेलू मार्केट में ब्रांड की सेल्स बेहतर हो रही है. 

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क्या है कंपनी का कहना?

निसान मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ वत्स ने बताया कि घरेलू मार्केट में कंपनी का वॉल्यूम उसकी प्रोडक्ट-बेस्ड स्ट्रैटजी, डीलर नेटवर्क की कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ, फाइनेंस और बिजनेस पार्टनर्स के कॉन्ट्रिब्यूशन और निसान ब्रांड पर भारतीय कंज्यूमर्स के बढ़ते भरोसे को दिखाता है.

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उन्होंने कहा कि कंपनी भारत में आगे आने वाले अवसरों को लेकर कॉन्फिडेंड है. सौरभ वत्स ने साथ ही एक्सपोर्ट के मोमेंटम को बनाए रखने का क्रेडिट निसान के इंटरनेशनल डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया है.

SUV ने बदला गणित

बात करें निसान टेकटॉन की तो ये कार रेनो डस्टर पर बेस्ड है. इस कार को कंपनी ने दो इंजन ऑप्शन 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल में लॉन्च किया है. इस 5 सीटर एसयूवी की कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होती है और 18.59 लाख रुपये एक्स शोरूम तक जाती है. 

यह भी पढ़ें: TATA ने बेच दीं 2 लाख से ज्यादा कारें... इस SUV के दीवाने हुए लोग

वहीं निसान के पास फिलहाल भारतीय बाजार की सबसे सस्ती 7 सीटर कार है. हम बात कर रहे हैं निसान ग्रेवाइट की जिसकी कीमत 5.73 लाख रुपये से शुरू होती है. ये रेनो ट्राइबर का रिबैज्ड वर्जन है. 4 मीटर से छोटी इस कार के जुड़ने के बाद से निसान की सेल्स में तेजी आई है.

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